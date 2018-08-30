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|Кидалово, а не банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Собираюсь рассказать о своем печальном опыте в такой компании как Русфинанс Банк. Все началось с того, что занялся поиском работы. Как говорится, пришел на собеседование, прошел обучение... (Могу сказать, что берут всех подряд, даже тех, кто мало-мальски знаком с ПК, обещают зарплату чуть ли от 25 и выше, т.е. за каждый оформленный кредит полагаются бонусы или проценты, а за доп услуги еще и выплаты.) Существуют две программы оформления: первый - это сидишь только на процентах от оформленных кредитов, второй - существует некий план, если делаешь - платят, не делаешь - не платят. Сперва всех оформляет по первому пути, а потом, типа, за хорошую работу переводят на второй, где есть оклад (16500) и трудновыполнимый план.
И вот первый день работы. Поставили меня работать в Техношок на В.О. Малый проспект, 66. Приехал я на работу, а там в магазине идет ремонт, рабочее место отсутствует, везде кабеля, мусор, пыль, и-нета нет. Думаю, ну как могут поставить туда, где работать-то невозможно. Звоню администратору торговых точек Б-вой Анне, эта фифа, как выясняется, даже не в курсе, что там ремонт, что работать невозможно. Ну и, как типа на отвали, говорит, вот тебе телефон техподдержки, звони туда. Ну, позвонил, эти тоже не в курсе, должны выехать для решения проблемы - но их тоже это не волнует. Ладно, не отчаиваюсь, набираю все тот же номер Б-вой, на что она мне дает телефон моего менеджера Б-ко Татьяны, с которой я соответственно связываюсь. Эта особа, правда, приехала, все объяснила, подключила, но делала все с таким же гонором, что мама - не горюй... Затем выходил по графику 3 через 2, и все вроде бы нормально, освоился, но клиентов нет, магазин пустой. За месяц было всего 6 кредитов на сумму около 140 тыр. Но мне по семейным обстоятельствам нужно было уехать домой, об этом знали и мой менеджер Б-ко Татьяна и, соответственно, администратор Б-ва Анна. Спросил по поводу зарплаты - обещали выплатить в конце августа, и как выяснилось меньшую сумму, потому что даже у агентов без контракта есть план 300 тыр., а если ты его не выполняешь - то и 3000 тебе не заплатят, а заплатят только % от кредита, ну это еще не все, ЗАРПЛАТУ не дали, прошло 2 МЕСЯЦА, а ее все нет. Созванивался с руководством, а именно с Р-овым, на что они отвечают, что какой-то сбой, что забыли эти кредиты в базу ввести, ну и разного рода отговорки... Звонил второй раз - так же кормят завтраками и обещаниями.
Я пишу все это, чтобы предостеречь Вас от всего того д***ма, которое существует в РУСФИНАНСе. И наверное, нужно как-то подрезюмировать все вышесказанное.
1) Если возникнет проблема, то решать будете только вы, потому что руководству просто пофигу, администратор ссылается на менеджера, менеджер на старшего кредитного специалиста, тот в свою очередь на руководителя кредитного отдела, то есть всем по большому счету плевать, им главное, чтобы вы делали план и их не волнует, что есть народ, что его нет...
2) Обещаниям на собеседовании верить нельзя, обещают золотые горы, а на самом деле даже заработанные проценты не выплачивают.
3) Постоянные пятничные собрания на Ефимова, 4, и опять езда по ушам, что все плохо, мало кредитов, что вы обленились; и наверное, самое главное - везде одно кидалово в этом банке, текучка страшная, принимают все новых и новых кредитных специалистов.
Короче, не повторяйте тех ошибок, которые совершил я; а что я могу пожелать компании и ее руководству - не обещайте того, что не можете выполнить и оставайтесь до конца людьми (спешал фо Б-ова Анна, Б-ко Татьяна и Р-ов Александр).
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Zoma96988 • бывший сотрудник
30.09.2012 00:59
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В принципе, дело не в самом банке, а в отношении к "продажникам" вообще : их обычно делят на 2 категории : которые "тянут" (выполняют план) и "не тянут" (не выполняют). Разумеется, платить за работу надо ВСЕГДА, но к не справившимся со своей работой новичкам, отношение как правило, как к отработанному материалу : раз не нужен - не за что и платить.
Возникает вопрос : ЧТО заставляло автора в течении 2-х месяцев просто так (БЕЗ договора) бегать в магазин, где идет ремонт, да еще и ходить потом на "собрания" ? Вера и надежда ? Пусть вся эта история послужит ему хорошим уроком. И не повторять ошибок на новом месте.
Могу так ответить на следующие цитаты:
1)"Разумеется, платить за работу надо ВСЕГДА, но к не справившимся со своей работой новичкам" - независимо от того, справился ты с планом или нет, те проценты от оформленных кредитов выплатить обязаны, дабы так и договаривались.И посмотрел бы я на вас, если вместо обещанной зарплаты получили бы дырку от бублика, не той бы песней запели.
2)"ЧТО заставляло автора в течении 2-х месяцев просто так (БЕЗ договора) бегать в магазин" - читать надо внимательнее, а потом писать. Нигде не написано, что я после приезда, также продолжаю бегать, как вы говорите, просто так...
P.S. Руководство банка предлагало мне вернуться на работу, после приезда в Питер - ,это к "отношение как правило, как к отработанному материалу : раз не нужен - не за что и платить. "
1. Задевает, но не МЕНЯ, а завтра модератора, который завтра фамилии ВЫРЕЖЕТ, а Вам влепит штрафные баны за нарушение правил форума.
2. Не видя Вашего трудового договора (соглашения), ТРУДНО определить, на чьей стороне правда. А потому, определить, ДОЛЖЕН ли Вам банк, или НЕТ, также очень тяжело. Я тоже в свое время работал риэлтором и с кидаловом в лихие 90-е сталкивался нередко : при том, не только со стороны работодателей, а даже со стороны людей, с которыми мои близкие были ОЧЕНЬ хорошими друзьями долгие годы... Так, что дырку от бублика" я тоже пробовал и не раз : тем более, что 2 месяца в недвижимости - не срок. Просто, надо УСПОКОИТЬСЯ и сделать ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ : КАК этого избежать в дальнейшем, а не кусать локти и не плакаться на весь форум, выставляя себя посмешищем.
3. Что Вы уже ОТБЕГАЛИ эти 2 месяца, это я понял. А раз Вы так НИЧЕГО и не получили - значит, пробегали ПРОСТО ТАК. Но если руководство банка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО предлагало Вам съездить за деньгами в Питер - не советую : только ЗРЯ потратитесь на дорогу. ПЛЮНЬТЕ и ЗАБУДЬТЕ : считайте, что Вы прошли летнюю СТАЖИРОВКУ, а сами ищите работу с твердым окладом.
По правилам форума не рекомендуется писать фамилии в отрицательных отзывах, но вот лично я ничего не вижу в этом плохого.
Страна должна знать своих героев и сотрудники пусть тоже ведут свой черный список руководителей. А то получается, что о нас есть специализированные сайты\базы где понаписано всякого, а мы не можем такую же иметь.
Несправедливо получается!