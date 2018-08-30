Собираюсь рассказать о своем печальном опыте в такой компании как Русфинанс Банк. Все началось с того, что занялся поиском работы. Как говорится, пришел на собеседование, прошел обучение... (Могу сказать, что берут всех подряд, даже тех, кто мало-мальски знаком с ПК, обещают зарплату чуть ли от 25 и выше, т.е. за каждый оформленный кредит полагаются бонусы или проценты, а за доп услуги еще и выплаты.) Существуют две программы оформления: первый - это сидишь только на процентах от оформленных кредитов, второй - существует некий план, если делаешь - платят, не делаешь - не платят. Сперва всех оформляет по первому пути, а потом, типа, за хорошую работу переводят на второй, где есть оклад (16500) и трудновыполнимый план.



И вот первый день работы. Поставили меня работать в Техношок на В.О. Малый проспект, 66. Приехал я на работу, а там в магазине идет ремонт, рабочее место отсутствует, везде кабеля, мусор, пыль, и-нета нет. Думаю, ну как могут поставить туда, где работать-то невозможно. Звоню администратору торговых точек Б-вой Анне, эта фифа, как выясняется, даже не в курсе, что там ремонт, что работать невозможно. Ну и, как типа на отвали, говорит, вот тебе телефон техподдержки, звони туда. Ну, позвонил, эти тоже не в курсе, должны выехать для решения проблемы - но их тоже это не волнует. Ладно, не отчаиваюсь, набираю все тот же номер Б-вой, на что она мне дает телефон моего менеджера Б-ко Татьяны, с которой я соответственно связываюсь. Эта особа, правда, приехала, все объяснила, подключила, но делала все с таким же гонором, что мама - не горюй... Затем выходил по графику 3 через 2, и все вроде бы нормально, освоился, но клиентов нет, магазин пустой. За месяц было всего 6 кредитов на сумму около 140 тыр. Но мне по семейным обстоятельствам нужно было уехать домой, об этом знали и мой менеджер Б-ко Татьяна и, соответственно, администратор Б-ва Анна. Спросил по поводу зарплаты - обещали выплатить в конце августа, и как выяснилось меньшую сумму, потому что даже у агентов без контракта есть план 300 тыр., а если ты его не выполняешь - то и 3000 тебе не заплатят, а заплатят только % от кредита, ну это еще не все, ЗАРПЛАТУ не дали, прошло 2 МЕСЯЦА, а ее все нет. Созванивался с руководством, а именно с Р-овым, на что они отвечают, что какой-то сбой, что забыли эти кредиты в базу ввести, ну и разного рода отговорки... Звонил второй раз - так же кормят завтраками и обещаниями.



Я пишу все это, чтобы предостеречь Вас от всего того д***ма, которое существует в РУСФИНАНСе. И наверное, нужно как-то подрезюмировать все вышесказанное.

1) Если возникнет проблема, то решать будете только вы, потому что руководству просто пофигу, администратор ссылается на менеджера, менеджер на старшего кредитного специалиста, тот в свою очередь на руководителя кредитного отдела, то есть всем по большому счету плевать, им главное, чтобы вы делали план и их не волнует, что есть народ, что его нет...

2) Обещаниям на собеседовании верить нельзя, обещают золотые горы, а на самом деле даже заработанные проценты не выплачивают.

3) Постоянные пятничные собрания на Ефимова, 4, и опять езда по ушам, что все плохо, мало кредитов, что вы обленились; и наверное, самое главное - везде одно кидалово в этом банке, текучка страшная, принимают все новых и новых кредитных специалистов.

Короче, не повторяйте тех ошибок, которые совершил я; а что я могу пожелать компании и ее руководству - не обещайте того, что не можете выполнить и оставайтесь до конца людьми (спешал фо Б-ова Анна, Б-ко Татьяна и Р-ов Александр).