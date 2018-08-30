Всем привет!

Расскажу я свой опыт работы со Сбербанком!

Искала я работу, тут позвони из Сбера, пригласили на собеседование в Агентство Анкор, далее, после его успешного прохождения мне позвонили и пригласили на следующий день на собеседование непосредственно в сам Сбербанк! Сделаю акцент на том, что изначально я шла на вакансию специалиста по работе с корпоративными клиентами! Потом эта должность на собеседовании медленно переросла в специалиста по прямым продажам банковских продуктов (т.е кредитов, кредитных карт и прочего). Ладно, думаю, сижу я там на собеседовании (которое, кстати, длилось без всякого предупреждения 3 часа!). Ладно, значит, и его прошла!



Теперь напишу об условиях, которые обещали:

1. Трудоустройство официальное с первого месяца.

2. Оклад 11.500+% от продаж и якобы в среднем выходит около 30, и из работников якобы никто меньше даже и не получает.

3. ОТСУТСТВИЕ холодных звонков.



НА ДЕЛЕ!

1. Трудоустройства в штат вообще нет!

2. Заключают договор СОВМЕСТНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (как я поняла, даже не трудовой договор).

3. Оклад 10.000 и % от продаж, которые почему-то НИКТО не получает.

4. ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ.



В общем, сидят там все сотрудники и кукуют с з/п в 10.000.

Далее, работа предусматривает выездные презентации, ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЕ ОПЛАЧИВАЮТ,

т.е вычтем еще из 10.000 какую-ту сумму.



В общем, полный капец! Я в шоке! По-моему, делать там нечего!



Админ: С кем у Вас состоялось собеседование? Во время собеседования была возможность отказаться от предлагаемой должности?