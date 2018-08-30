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Всем привет!
Расскажу я свой опыт работы со Сбербанком!
Искала я работу, тут позвони из Сбера, пригласили на собеседование в Агентство Анкор, далее, после его успешного прохождения мне позвонили и пригласили на следующий день на собеседование непосредственно в сам Сбербанк! Сделаю акцент на том, что изначально я шла на вакансию специалиста по работе с корпоративными клиентами! Потом эта должность на собеседовании медленно переросла в специалиста по прямым продажам банковских продуктов (т.е кредитов, кредитных карт и прочего). Ладно, думаю, сижу я там на собеседовании (которое, кстати, длилось без всякого предупреждения 3 часа!). Ладно, значит, и его прошла!
Теперь напишу об условиях, которые обещали:
1. Трудоустройство официальное с первого месяца.
2. Оклад 11.500+% от продаж и якобы в среднем выходит около 30, и из работников якобы никто меньше даже и не получает.
3. ОТСУТСТВИЕ холодных звонков.
НА ДЕЛЕ!
1. Трудоустройства в штат вообще нет!
2. Заключают договор СОВМЕСТНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (как я поняла, даже не трудовой договор).
3. Оклад 10.000 и % от продаж, которые почему-то НИКТО не получает.
4. ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ.
В общем, сидят там все сотрудники и кукуют с з/п в 10.000.
Далее, работа предусматривает выездные презентации, ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЕ ОПЛАЧИВАЮТ,
т.е вычтем еще из 10.000 какую-ту сумму.
В общем, полный капец! Я в шоке! По-моему, делать там нечего!
Админ: С кем у Вас состоялось собеседование? Во время собеседования была возможность отказаться от предлагаемой должности?
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alisa3656 • сотрудник
30.09.2012 22:57
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не знаю,может тому нравится "втюхивание" и продажи,тому понравится сама работа..
но за 10000 даже нет желания работать..
Изменено:
не бойтесь, это просто трудовой договор. Срочный. на 3 месяца. Так что все равно ппц, хоть и официальный)
а премии все получают, тут обманывать не надо) просто маленькие, потому что НИ ОДИН сотрудник ГПХ не хочет работать) всем кажется, что придут такие крутые без опыта или после универа и им кааааак дадут ЗП в 40.000)
работала в Сбере больше года. Уволилась, не поверите, сегодня.
У нас в отделе несколько человек пришли работать по ГПХ, сейчас в штате и ЗП как раз нормальные получают.
Тот, кто работает, тот может чего-то добиться)
Договор ГПХ это далеко не трудовой договор.При заключении гражданско-правового договора лицо, осуществляющее выполнение работ или оказание услуг, теряет ряд гарантий, которые оно бы получило, если бы работало по трудовому договору.
В частности, такими гарантиями являются:
гарантии при выплате заработной платы (не реже 2 раз в месяц);
гарантии при использовании отпусков (сохранение места работы, выплата отпускных);
гарантии при направлении в командировку (сохранение места работы, оплата расходов);
гарантии для лиц, совмещающих работу с обучением (сохранение места работы, отпуска);
гарантии при расторжении трудового договора (выходное пособие, преимущественное право на оставлении на предприятии);
гарантии при временной нетрудоспособности (сохранение места работы, оплата больничных листов);
возмещение расходов при использовании личного имущества.