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Отзыв о работе в Сбербанке отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет!
Расскажу я свой опыт работы со Сбербанком!
Искала я работу, тут позвони из Сбера, пригласили на собеседование в Агентство Анкор, далее, после его успешного прохождения мне позвонили и пригласили на следующий день на собеседование непосредственно в сам Сбербанк! Сделаю акцент на том, что изначально я шла на вакансию специалиста по работе с корпоративными клиентами! Потом эта должность на собеседовании медленно переросла в специалиста по прямым продажам банковских продуктов (т.е кредитов, кредитных карт и прочего). Ладно, думаю, сижу я там на собеседовании (которое, кстати, длилось без всякого предупреждения 3 часа!). Ладно, значит, и его прошла!

Теперь напишу об условиях, которые обещали:
1. Трудоустройство официальное с первого месяца.
2. Оклад 11.500+% от продаж и якобы в среднем выходит около 30, и из работников якобы никто меньше даже и не получает.
3. ОТСУТСТВИЕ холодных звонков.

НА ДЕЛЕ!
1. Трудоустройства в штат вообще нет!
2. Заключают договор СОВМЕСТНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (как я поняла, даже не трудовой договор).
3. Оклад 10.000 и % от продаж, которые почему-то НИКТО не получает.
4. ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ.

В общем, сидят там все сотрудники и кукуют с з/п в 10.000.
Далее, работа предусматривает выездные презентации, ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЕ ОПЛАЧИВАЮТ,
т.е вычтем еще из 10.000 какую-ту сумму.

В общем, полный капец! Я в шоке! По-моему, делать там нечего!

Админ: С кем у Вас состоялось собеседование? Во время собеседования была возможность отказаться от предлагаемой должности?
alisa3656 • сотрудник
30.09.2012 22:57
7 комментариев
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Dobrchel
01.10.2012 10:59
Эмоции это хорошо...сам эмоциональный) А не пытались обратиться в трудовую инспекцию по поводу того что банк нарушил договоренности, которые были достигнуты при приглашении вас на работу.
novo96
01.10.2012 11:34
а в трудовую инспекцию автор с чем пойдет? с записанным на диктофон разговором о трудоустройстве? Нужно внимательно читать договор при устройстве на работу. Да и не мешало бы поговорить с рядовыми работниками (они ближе к земле, в отличии от руководства) Но как говорится" негативный опыт тоже опыт"
An177
01.10.2012 12:05
в сам сбербанк - это на Вавилова?
alisa3656
Автор отзыва
01.10.2012 19:40
я просто не хотела тратить на это время!толку то..
не знаю,может тому нравится "втюхивание" и продажи,тому понравится сама работа..
но за 10000 даже нет желания работать..

Изменено: alisa3656 - 01.10.2012 19:43
skii
01.10.2012 21:30
да да, еще и безумные планы..... тоже сталкивались..... smile:)
Makarova777
08.10.2012 23:24
крик души сотрудника ГПХ - договора гражданско-правового характера)
не бойтесь, это просто трудовой договор. Срочный. на 3 месяца. Так что все равно ппц, хоть и официальный)

а премии все получают, тут обманывать не надо) просто маленькие, потому что НИ ОДИН сотрудник ГПХ не хочет работать) всем кажется, что придут такие крутые без опыта или после универа и им кааааак дадут ЗП в 40.000)
работала в Сбере больше года. Уволилась, не поверите, сегодня.
У нас в отделе несколько человек пришли работать по ГПХ, сейчас в штате и ЗП как раз нормальные получают.
Тот, кто работает, тот может чего-то добиться)
lbvf87
13.10.2012 18:43
Для Makarova777
Договор ГПХ это далеко не трудовой договор.При заключении гражданско-правового договора лицо, осуществляющее выполнение работ или оказание услуг, теряет ряд гарантий, которые оно бы получило, если бы работало по трудовому договору.
В частности, такими гарантиями являются:
гарантии при выплате заработной платы (не реже 2 раз в месяц);
гарантии при использовании отпусков (сохранение места работы, выплата отпускных);
гарантии при направлении в командировку (сохранение места работы, оплата расходов);
гарантии для лиц, совмещающих работу с обучением (сохранение места работы, отпуска);
гарантии при расторжении трудового договора (выходное пособие, преимущественное право на оставлении на предприятии);
гарантии при временной нетрудоспособности (сохранение места работы, оплата больничных листов);
возмещение расходов при использовании личного имущества.
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