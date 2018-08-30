Здравствуйте!

Я проработала в ОТП банке ровно 5 месяцев, не знаю почему так долго задержалась, ведь в таких условиях нереально работать. На собеседовании обещали 5/2, а по факту график составлялся 7/1, 6/1... Не понимаю, почему в других банках премию выплачивают на следующий месяц, а в ОТП через 2 месяца, и если увольняешься, то о премии за последние 2 месяца можно не мечтать! За 5 месяцев моей работы в этом банке самая большая моя премия составила 2500 руб. + 7800 оклад. Я начала задумываться, какую же зарплату получают работники банков-конкурентов, и когда узнала, что работая так же как и я (весь день на ногах с 10.00 до 20.00) они получают от 15 тыс., мне стало очень обидно! Я начала задумываться о том, чтобы устроиться в один из других банков. И заполнила анкету.



Теперь расскажу главную причину, почему я решила написать отзыв!

4 сентября 2012 г. я поехала в ККО (ККО г. Пятигорск), чтобы написать заявление на увольнение, после долгой беседы с управляющим, выслушав все мои претензии к работе, он не принял мое заявление, и пообещал, что подумает над тем, что может мне предложить, чтобы я могла нормально зарабатывать. Я согласилась и решила подождать! В этот же день меня пригласил на собеседование в банк-конкурент. 5 сентября я поехала на собеседование, и меня приняли. Договорились так, что я отработаю как положено 14 дней в ОТП и на 15 день меня оформят в новом банке. В этот же день я поехала в ОТП и все же написала заявление, управляющий подписал его не сказав ни слова. Согласно заявлению 19 сентября меня должны уволить и выдать трудовую книжку. Так же я написала заявление на то, что даю согласие на то, чтобы мою трудовую отправили в ККО г.Пятигорска из Москвы по почте. Получив трудовую, 20 сентября я должна была оформиться в новом банке. Девочки в офисе сказали, что обычно трудовая приходит раньше, что, как только придет, позвонят. На сегодняшний день (30 сентября) трудовой еще нет. На мои неоднократные звонки и обращения в офис мне просто отвечают: "Почта пока не пришла, как только придет, мы позвоним!" Я начала настаивать на том, чтобы мне объяснили причину задержки трудовой, но в ответ я слышала только: "Мы позвоним!" Позже видимо, офис все-таки решил связаться с Москвой, и после моего очередного вопроса "Когда будет трудовая?", мне просто ответили: "Ее по ошибке отправили в Оренбург, будем ждать, когда отправят обратно". По этой причине я не могу устроиться на новую работу, я потеряла 10 дней, и неизвестно сколько еще придется ждать. 25 сентября я получила письмо из Москвы с просьбой приехать за трудовой в Москву или написать письменное согласие на отправку трудовой по почте.



Меня интересует вопрос: "Куда же делось то согласие, которое я написала 5 сентября?" Как теперь решать этот вопрос? Сколько еще мне придется сидеть без работы, а кушать ведь хочется?! Ведь "Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 19.05.2008) "О ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ" Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок." Будет ли выплачен ущерб?