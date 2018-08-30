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|Санкт-Петербургский филиал
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день!
Почитала отзывы о банке... Хочу сказать, что я пришла в "МТС-Банк" (на тот момент он был "МБРР", филиал в СПб) как раз в "эпоху перемен", следовательно, имела возможность оценить банк "до" и "после". Безусловно, всегда были, есть и будут те, кто постоянно чем-то недоволен. Но если объективно взглянуть на ситуацию, то нельзя не согласиться с тем, что все перемены были к лучшему. И так названная пользователем zjubu "цирковая программа" все же оказалась результативной в хорошем смысле этого слова. По воле судьбы на данный момент я работаю в другом банке, но с полной уверенностью могу сказать, что мне не стыдно говорить о том, что я работала в "МТС-Банке". Более того, воспоминания о нем остались только теплые и приятные. Коллегам из "МТС-Банка" хочу пожелать дальнейших успехов!
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S...Vetochka • бывший сотрудник
01.10.2012 15:49
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|Laeta
08.10.2012 11:34
|А какова ситуация сейчас в малом и среднем бизнесе? Интересует Москва.
|babibi
20.12.2012 16:42
|Наверное вы работали очень давно или вообще на другой планете. Мне например вообще ничего хорошего о банке вспомнить НЕЧЕГО.
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