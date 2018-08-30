Отзыв месяца:

октябрь 2012 года Проработал в банке более года. За всё это время эмоции и впечатления менялись с каждым месяцем. На должности кредитного эксперта можно неплохо заработать - это факт. При этом придется пахать на руководство так, что банки-конкуренты в автосалонах будут нередко посмеиваться. Ибо из-за дисциплины, по всей видимости, банк такое название и приобрёл.



Обучение основам должности очень простое, но весьма достойное. Если вы имеете навыки работы с компьютером в целом и способны воспринимать и запоминать информацию, то спустя неделю (именно столько длится обучение) вы вполне сможете "сдаться" тренеру филиала на аттестации. Большим плюсом я считаю оформление в штат с первого дня, т.е. с момента начала обучения. Когда же обучение закончится, вы, возможно, поедете на стажировку в один из автосалонов на пару дней, а то и неделю. Не думайте, что на стажировке вы многому научитесь. Как минимум - натренируете навыки заполнения анкет. А если повезёт - увидите как оформляется кредит на Ладу Приору у официального дилера. А если уж совсем фишка попрёт, то поприсутствуете при жестоком "наЕБК" клиента у неофициального дилера. После этого вас ждет самостоятельная работа...



Работа сама по себе не плохая. Если попал на "непроходимую" точку продаж, то основной задачей является использование любых "убивалок времени" имеющихся в компьютере (от косынки до ВК). Время от времени в салон будут заходить клиенты. Но не думайте, что они прямиком в вам пойдут. Почти в каждом салоне есть брокер, который работает от хозяина салона, и у которого есть несколько "своих" банков. И ему нафиг не надо давать вам шанс оформлять кредит, а порой даже забивать анкету. Но это здоровая конкуренция, с которой совладать может лишь "Отдел развития бизнеса". Пишете письмо куда нужно и проблему "постараются решить". Другое дело - если вам сразу подфартило и вам поставили на сверхпроходимую точку продаж. Настолько проходимую, что вы даже забыли о том, что ваш рабочий день длится до 19 (либо 21-го) часов, потому что клиентов море. Именно на таких точках продаж в этом банке и возможно нормально заработать.



Каждый месяц руководство филиала проводит собрание кредитных экспертов. Собрания проводятся в среднем час-полтора. В этот день (даже если у вас выходной!), вы приезжаете в офис банка на ст.м.Курская к 9 утра, где до всех участников собранной группы доводят сведения о том, как "возросся/опустился банк", "сколько-кому штрафов начислили", "кто-как выполнил план", "какие планы продаж установлены" и т.п.



В плане штрафов, кстати, банк себе не отказывает ни в чем. Изначально вас принимают на должность кредитного эксперта с окладом порядка 20 т.р. + премии. Премии есть! С этим спорить нельзя. Но, во-первых, вы работаете в штате банка, т.е. получаете от банка зарплату облагаемую налогами, что само по себе означает и премии облагаемые налогом. Во-вторых, если вам повезло и вы попали на перспективную точку продаж, то вполне вероятно, что косяков в первых выдачах вы наделаете немало, от этого никто не застрахован (особенно новички). За каждую ошибку при оформлении кредита полагается штраф. Ошибки в конце каждой рабочей недели высылает специальный "инквизитор" из Группы последующего контроля (ГПК). На исправление нарушения вам, конечно, дается некоторое время, чтобы избежать штрафа, но тут следует учитывать тот факт, что далеко не все клиенты уезжают из салона довольные повешенным на него кредитом под бешеные проценты. И когда вам придется звонить клиенту с просьбой приехать к нему на другой конец Москвы, чтобы переподписать кредитный договор, в котором допущена ошибка по вашей вине, то вполне вероятно, что клиент тупо обложит вас русским трёхэтажным. Таким образом, заработанную премию вы вполне можете не заработать. Ибо премия начисляется по 1 т.р. после каждого третьего кредита, а штрафы вычитаются из зарплаты



Касательно упомянутой выше дисциплины могу добавить еще один возмутительный момент. Каждый кредитный эксперт, приходя на рабочее место, включает компьютер, фоткает свою физиономию, и посылает специальное письмо на специальный почтовый ящик, над которым каждое утро восседает еще один представитель "инквизиции". Согласно внутрикорпоративным правилам, допускается задержка письма о приходе на работу не более чем 6 минут после начала рабочего дня. Если не уложились - будьте добры написать объяснительную записку о причинах своего столь безответственного поведения, скан которой вы приложите к письму о приходе. Но больше всего возмущает конечно не это. Не поддается никакой логике и закономерности установка руководства привозить оформленные кредитные досье в офис строго в 9 часов утра (в течение 7 дней после оформления), при том, что ваш рабочий день, например, начинается в 10 (если работаете 5/2). На каких основаниях у работников крадут один час жизни объясняется руководством просто - дисциплина. Не согласен? Суд. Нет времени? Терпи. Не хочешь терпеть? Увольняйся.



Вот таким у меня в памяти отложился период работы в этом банке. Особенно плохого ничего сказать не могу. Даже не потому, что это все читается теми людьми, которых я здесь упомянул. Просто потому, что Банк Советский - это отличная школа, которая принимает на работу людей не имеющих в банковской сфере никакого опыта. Взамен вы получаете какой-никакой, но всё же опыт работы в банке.