Работаю в банке до сих пор. Но уже на грани.



Уважаемая Галина, к чему нам гимны, хомячки, мотивация... если сотрудников всей Сибири лишают 60% премии просто потому, что "сверху сказали"? Больше всего поражает не тот факт, что убрали порядка 20-30 т.р. из бюджета каждой семьи эффективного сотрудника, а то, что убрали уже с АВГУСТА! Такими униженными мы себя не чувствовали никогда! Каким образом работодатель имеет право убирать установленную мотивацию после того, как человек по ней отработал, с душой, с рвением, с идеей?