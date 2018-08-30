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Обращение к Галине Вайсбанд плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банке до сих пор. Но уже на грани.

Уважаемая Галина, к чему нам гимны, хомячки, мотивация... если сотрудников всей Сибири лишают 60% премии просто потому, что "сверху сказали"? Больше всего поражает не тот факт, что убрали порядка 20-30 т.р. из бюджета каждой семьи эффективного сотрудника, а то, что убрали уже с АВГУСТА! Такими униженными мы себя не чувствовали никогда! Каким образом работодатель имеет право убирать установленную мотивацию после того, как человек по ней отработал, с душой, с рвением, с идеей?
solacer123 • сотрудник
03.10.2012 02:35
Ответ банка:
Здравствуйте,

Не могу прокомментировать Ваше письмо, так как информация, которой Вы делитесь, отличается от информации, которая есть у меня.
Напишите мне, пожалуйста, подробности - мой адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru - и тогда я смогу разобраться в ситуации.
С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
4 комментария
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Morfius
03.10.2012 11:25
Мда, остается вам только посочуствовать. Таким действиями банк даёт понять как он относится к своим сотрудникам и за кого их держит.
kps86
04.10.2012 18:44
Так сбя ведут все работадатели и Хоум не исключение, и ничего тут нет такого. В суд - вот выход один, больше никак.
покажите мне хоть одного работодателя кто заботиться о своем работнике...
Morfius
05.10.2012 08:25
"и ничего тут нет такого."
Это самое настоящее свинство. Работатодатель ясно даёт понять, что относится к сотрудникам как к г...вну. Сотрудникам остается только ответить ему тем же.
Bonart
17.10.2012 13:20
И кешбек по новым картам они платят так же... Хотя нет, не платят совсем.
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