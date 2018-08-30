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Не выплата премии за выполненную работу не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Заработная плата в банке выплачивается согласно следующему: оклад делится на аванс 15 числа каждого месяца и зарплату 1 числа каждого месяца, в окончательную выплату также выплачивается премия, которая рассчитывается согласно мотивации банка. Премия выплачивается через два отчетных периода, то есть нами была заработана премия в июле 2012, мы должны были ее получить 1 октября 2012 г. Так как мы уволились, банк отказывает нам в выплате премии, мотивируя это тем, что уволенным сотрудникам премия не выплачивается. Но премия нами была заработана в июле месяце, когда мы официально были трудоустроена в банке. О невыплате премии с данной информацией нас должны были ознакомить, а также мы должны были подписать соответствующий документ, банк нам эту документацию не предоставил. Считаем действия банка неправомерными. Просьба помочь разобраться в данной ситуации. email: peretyagina.svetlana@yandex.ru; MariaRFB@yandex.ru
саша1бывший сотрудник
03.10.2012 10:03
5 комментариев
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MEN_018
03.10.2012 11:03
Не первый отзыв на подобную тему.. Премия наверное официально нигде не прописана, так что скорее всего можете про нее забыть.
Morfius
03.10.2012 11:22
Да, прописана-ли премия в трудовом договоре? Или может лист мотивации вы подписывали какой-нибудь?
Если нет, то всё. Уйдёт в пользу банка.
MariyaRFB
03.10.2012 19:12
Да, в трудовом договоре есть данный пункт про премию, но прописан он следующим образом:
на основании "Положение о системе оплаты труда и выплатах стимулирующего характера ОАО НБ ТРАСТ" с учетом дополнений или изменений к нему (далее положение) Приказов председателя правления или управляющего филиалом на условиях и в порядке, предусмотренных Положением, могут быть выплачены премии за производственные результаты по итогам работы за год, за квартал, за месяц, единовременные премии, надбавки и вознаграждения, а также предоставляються иные гарантии и компенсации в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ
Рахимбай
04.10.2012 16:45
Мария, тут ключевые слова - "могут быть". А могут и не быть, это на усмотрение работодателя. Поэтому "Траст" не обязан вас официально уведомлять о невыплате премии.
MariyaRFB
11.10.2012 09:38
Да, но дело в том, что в сентябре мы получили за июнь, будучи уволенными, а вот в октябре уже нет, почему, ведь те кто уволился вместе с нами получили в октябре все остатки по з/п.
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