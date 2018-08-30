Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не выплата премии за выполненную работу
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Заработная плата в банке выплачивается согласно следующему: оклад делится на аванс 15 числа каждого месяца и зарплату 1 числа каждого месяца, в окончательную выплату также выплачивается премия, которая рассчитывается согласно мотивации банка. Премия выплачивается через два отчетных периода, то есть нами была заработана премия в июле 2012, мы должны были ее получить 1 октября 2012 г. Так как мы уволились, банк отказывает нам в выплате премии, мотивируя это тем, что уволенным сотрудникам премия не выплачивается. Но премия нами была заработана в июле месяце, когда мы официально были трудоустроена в банке. О невыплате премии с данной информацией нас должны были ознакомить, а также мы должны были подписать соответствующий документ, банк нам эту документацию не предоставил. Считаем действия банка неправомерными. Просьба помочь разобраться в данной ситуации. email: peretyagina.svetlana@yandex.ru; MariaRFB@yandex.ru
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саша1 • бывший сотрудник
03.10.2012 10:03
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Если нет, то всё. Уйдёт в пользу банка.
на основании "Положение о системе оплаты труда и выплатах стимулирующего характера ОАО НБ ТРАСТ" с учетом дополнений или изменений к нему (далее положение) Приказов председателя правления или управляющего филиалом на условиях и в порядке, предусмотренных Положением, могут быть выплачены премии за производственные результаты по итогам работы за год, за квартал, за месяц, единовременные премии, надбавки и вознаграждения, а также предоставляються иные гарантии и компенсации в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ