Заработная плата в банке выплачивается согласно следующему: оклад делится на аванс 15 числа каждого месяца и зарплату 1 числа каждого месяца, в окончательную выплату также выплачивается премия, которая рассчитывается согласно мотивации банка. Премия выплачивается через два отчетных периода, то есть нами была заработана премия в июле 2012, мы должны были ее получить 1 октября 2012 г. Так как мы уволились, банк отказывает нам в выплате премии, мотивируя это тем, что уволенным сотрудникам премия не выплачивается. Но премия нами была заработана в июле месяце, когда мы официально были трудоустроена в банке. О невыплате премии с данной информацией нас должны были ознакомить, а также мы должны были подписать соответствующий документ, банк нам эту документацию не предоставил. Считаем действия банка неправомерными. Просьба помочь разобраться в данной ситуации. email: peretyagina.svetlana@yandex.ru; MariaRFB@yandex.ru