Меня всегда привлекала корпоративная культура Банка Москвы - интеллигентность сотрудников, доброжелательность, высокая компетентность, желание поделиться своими знаниями и умениями с коллегами, стремление быть коллективом.



Каково же было моё разочарование и удивление, когда, устроившись в Банк Москвы, вдруг оказался на островке Альфа-Банка! Управление было представлено исключительно бывшими сотрудниками Альфа-Банка, не терпящими правил игры, отличных от «альфовских» и имеющих отвратительную маску «альфовской» злобности и лицемерия. Картина сотрудников нашего управления полностью соответствует представленным на данном сайте описаниям своей работы в Альфа-Банке бывших его сотрудников (привожу цитаты):

«Коллектив отвратительный - такое ощущение, что сотрудников обучали в специальной школе крысятничества. Везде ползают сплетни, каждый старается перелезть через голову другого, ублажают начальство, лицемерят и очень любят говорить гадости друг про друга».



«Люди просто не понимают, что таким образом они сами себя унижают. Но, с другой стороны, противно потом смотреть, когда такие таким образом действительно чего-либо добиваются.» «О да, именно они и получают в итоге премии, повышения и прочее. » и пр.



Не допускает ли ошибки HR, полностью формируя управление сотрудниками, перешедшими из одного другого банка?