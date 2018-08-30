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Разрушающая сила аморальности Альфа-Банка в Банке Москвы не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Меня всегда привлекала корпоративная культура Банка Москвы - интеллигентность сотрудников, доброжелательность, высокая компетентность, желание поделиться своими знаниями и умениями с коллегами, стремление быть коллективом.

Каково же было моё разочарование и удивление, когда, устроившись в Банк Москвы, вдруг оказался на островке Альфа-Банка! Управление было представлено исключительно бывшими сотрудниками Альфа-Банка, не терпящими правил игры, отличных от «альфовских» и имеющих отвратительную маску «альфовской» злобности и лицемерия. Картина сотрудников нашего управления полностью соответствует представленным на данном сайте описаниям своей работы в Альфа-Банке бывших его сотрудников (привожу цитаты):
«Коллектив отвратительный - такое ощущение, что сотрудников обучали в специальной школе крысятничества. Везде ползают сплетни, каждый старается перелезть через голову другого, ублажают начальство, лицемерят и очень любят говорить гадости друг про друга».

«Люди просто не понимают, что таким образом они сами себя унижают. Но, с другой стороны, противно потом смотреть, когда такие таким образом действительно чего-либо добиваются.» «О да, именно они и получают в итоге премии, повышения и прочее. smile:) » и пр.

Не допускает ли ошибки HR, полностью формируя управление сотрудниками, перешедшими из одного другого банка?
Valentin82 • сотрудник
03.10.2012 11:37
8 комментариев
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kolyan125
03.10.2012 12:19
Что за голословный поклеп на АБ? Нет в АБ такого правила в корпоративной культуре. Судя по тому, что Ваши коллеги, бывшие альфовцы, так легко и в таком количестве ушли от бывшего работодателя - АБ их и не держал, а может даже наоборот - склонял к увольнениям. Проблема именно в Вашем HR, что они берут таких сотрудников, а не в их бывшем работодателе.
У Альфы свои проблемы: планы, планы и еще раз планы, безумная ставка на IT-аутсорс и т.п. Да, есть в ходе внутренней конкуренции всякие типы, и хорошие, и плохие. Но то, что в основном плохие типы из АБ перешли к Вам - это говорит однозначно в пользу АБ и однозначно против БМ. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
kolyan125
03.10.2012 12:22
Кстати почему положительные отзывы об АБ проигнорировали? Для полноты картины уж нужно было и положительные, и отрицательные.
MEN_018
03.10.2012 13:04
Был на собеседование в этом Банке, начальник управления и Начальник деартаменты собеседовали, Их основные вопросы были акцентированы на то что , как изменились ваши должностые обязаности в ходе повышений.. Все подробно разъяснил чем отличался специалист от ведущено, ведущйи от главного, главыного от руководителя. Почему им так было надо знать все дасконально..?!?!? при этом по выражению лица у них было написано что - мы так устали, хоим домой, а тыт тут еще приперся )) , Один сидел в компьютере за экраном, второй беседовал со мной. В уонце общения на их реплику есть ли у вас вопросы - был задан думаю резонный, а чем у вас отличаются обязаности главного от ведущего, начальника от главного, на что был получено ответ - ДА, .м.м.впринципе ничем.. это спциалисты как трутни должны работать в ведущие, главные, начальники должны за ними смотреть и состалвть какиенибудь отчетики. На этом и попращались, слава богу предложили другое место и туда я не попал, т.к. Кто чем занимается и кто за что отвечает там видимо отсутствет полностью...
Pavlonciy
03.10.2012 20:51
Соглашусь с автором : и нынешние и бывшие "альфонцы" - народ ОСОБЫЙ и если их много, остальным с ними бывает трудновато. Что поделаешь - это ОСОБЫЙ "фирменный" стиль того самого банка. Автору - совет : либо ПЕРЕВОДИТЕСЬ, либо УВОЛЬНЯЙТЕСЬ, пока Вас не подставили.
Рахимбай
04.10.2012 16:54
MEN_018, ИМХО, нормальные вопросы вам задавали. Во многих местах отличий рядовых специалистов от старших, ведущих и главных практически нет - увы, часто повышение в должности просто единственный способ повысить сотруднику зарплату. И новый работодатель, который ищет, например, главного специалиста, готового брать на себя ответственность и контролировать нижестоящих, не хочет ошибиться и взять обычного исполнителя с красивой записью в трудовой книжке.
Александр Аксенов
10.10.2012 22:50
Добрый день!Для меня странно читать про БМ столько информации в некотором свете) я проработал в банке несколько лет, вы правы люди разные, но мне встречались в основном профессионалы своего дела, и в банке сложилась прекрассная команда , у которой я лично почерпнул много интересных идей. К тому же на данный момент нельзя не заметить подьем корпоративной культуры , увлеченность сотрудников, этому способствует сильная финансовая и не финансовая мотивация сотрудников, и это только начало. И согласитесь поднимать банк с того наследия Бородина, ой, как не легко. и все равно сделанно много, в том числе и сотрудникам))
И мне жаль, что некоторые не нашли общего языка с руководителями и коллегами, как говорят HR, значит компания вам не подходит. Я работал в ДКМ, в данный момент работаю над проектом в другом Банке, и даже сожалею, что ушел, там осталось много друзей и коллег у которых есть чему поучиться.
С уважением,
Александр
Pavlonciy
12.10.2012 08:16
Сильно сказано : ЦИТАТА "поднимать банк с того наследия Бородина, ой, как не легко".
Лично я слышал, что следствие по ЕГО делу идет полным ходом, но вот на допросы таскают как ни странно простых сотрудников, которые просто "засветились", оформляя эти кредиты по указке шефа. Ну то есть, просто сделал обычное заключение (проф-суждение), а тебе ШЬЮТ соучастие в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уже САМОГО грозятся отправить в заключение... Интересно, а НОВЫЕ сотрудники банка ЗАСТРАХОВАНЫ от претензий право-охранительных органов ?
Bonart
17.10.2012 13:18
А отношение к клиентам, что у альфы, что у БМ - одинаково скотское.
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