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|Разрушающая сила аморальности Альфа-Банка в Банке Москвы
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Меня всегда привлекала корпоративная культура Банка Москвы - интеллигентность сотрудников, доброжелательность, высокая компетентность, желание поделиться своими знаниями и умениями с коллегами, стремление быть коллективом.
Каково же было моё разочарование и удивление, когда, устроившись в Банк Москвы, вдруг оказался на островке Альфа-Банка! Управление было представлено исключительно бывшими сотрудниками Альфа-Банка, не терпящими правил игры, отличных от «альфовских» и имеющих отвратительную маску «альфовской» злобности и лицемерия. Картина сотрудников нашего управления полностью соответствует представленным на данном сайте описаниям своей работы в Альфа-Банке бывших его сотрудников (привожу цитаты):
«Коллектив отвратительный - такое ощущение, что сотрудников обучали в специальной школе крысятничества. Везде ползают сплетни, каждый старается перелезть через голову другого, ублажают начальство, лицемерят и очень любят говорить гадости друг про друга».
«Люди просто не понимают, что таким образом они сами себя унижают. Но, с другой стороны, противно потом смотреть, когда такие таким образом действительно чего-либо добиваются.» «О да, именно они и получают в итоге премии, повышения и прочее. » и пр.
Не допускает ли ошибки HR, полностью формируя управление сотрудниками, перешедшими из одного другого банка?
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Valentin82 • сотрудник
03.10.2012 11:37
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У Альфы свои проблемы: планы, планы и еще раз планы, безумная ставка на IT-аутсорс и т.п. Да, есть в ходе внутренней конкуренции всякие типы, и хорошие, и плохие. Но то, что в основном плохие типы из АБ перешли к Вам - это говорит однозначно в пользу АБ и однозначно против БМ. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
И мне жаль, что некоторые не нашли общего языка с руководителями и коллегами, как говорят HR, значит компания вам не подходит. Я работал в ДКМ, в данный момент работаю над проектом в другом Банке, и даже сожалею, что ушел, там осталось много друзей и коллег у которых есть чему поучиться.
С уважением,
Александр
Лично я слышал, что следствие по ЕГО делу идет полным ходом, но вот на допросы таскают как ни странно простых сотрудников, которые просто "засветились", оформляя эти кредиты по указке шефа. Ну то есть, просто сделал обычное заключение (проф-суждение), а тебе ШЬЮТ соучастие в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уже САМОГО грозятся отправить в заключение... Интересно, а НОВЫЕ сотрудники банка ЗАСТРАХОВАНЫ от претензий право-охранительных органов ?