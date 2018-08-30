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|Отдел кадров ЮЗБ
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|А в Сбере ничего не меняется. Как было пренебрежительное отношение, так и осталось. Была ошарашена поведением Натальи, специалистом отдела кадров ЮЗБ на Евдокимова. Абсолютно не умеет строить диалог с кандидатами на работу в этом великом банке. И это, по сути, первое лицо, кого видит человек, претендующий на место работы. Во-первых, не может толком назначить собеседование, чтобы провести его у себя в каморке. Во-вторых, не может толком объяснить, почему вдруг за полчаса, пока кандидат ехал к ней, вакансию закрыли по решению руководства, или еще одна версия - наши другого человека. Неприятно иметь дело с такими специалистами. Интересно, а ваших специалистов обучают на тренингах, как вести диалог с кандидатами!?
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Эдита • несостоявшийся сотрудник
04.10.2012 21:04
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|Эдита
Автор отзыва
06.10.2012 18:27
|Первый неприятный момент я уже написала.( за полчаса, пока кандидат ехал к ней, вакансию закрыли по решению руководства, или еще одна версия - наши другого человека). Хотя быть такого не может,просто уверена. Так как у меня было желание работать в ЮЗБ, я спросила о других вакансиях, на что получила ответ: " Ну, ладно, подъезжайте,подберем!". Но,когда я приехала, мне ничего не предложили, ссылаясь на то, что вакансий НЕТ!!!! В этом банке и нет вакансий??? С моим опытом работы в банковской сфере ничего не смогли подобрать. Смешно. Собеседования,как такого не было. Сложилось впечатление, что меня хотели проводить поскорей из кабинета. Зачем я приехала- непонятно!!!! Встреча ни о чем состоялась в июне.
|boristheblade
07.10.2012 12:19
|наверняка человека нашли давно просто в кадры не сообщили.
|gisis1
07.10.2012 14:49
|В Сбере вакансий полно, но им не нужны опытные сотрудники. Они своих всех опытных (кто до ГОГи работал много лет) посакращали.
|Эдита
Автор отзыва
07.10.2012 21:17
|Что значит,не сообщили в отдел кадров!?)))) Оформление на работу проходит исключительно через этот отдел!!!!
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