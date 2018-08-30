А в Сбере ничего не меняется. Как было пренебрежительное отношение, так и осталось. Была ошарашена поведением Натальи, специалистом отдела кадров ЮЗБ на Евдокимова. Абсолютно не умеет строить диалог с кандидатами на работу в этом великом банке. И это, по сути, первое лицо, кого видит человек, претендующий на место работы. Во-первых, не может толком назначить собеседование, чтобы провести его у себя в каморке. Во-вторых, не может толком объяснить, почему вдруг за полчаса, пока кандидат ехал к ней, вакансию закрыли по решению руководства, или еще одна версия - наши другого человека. Неприятно иметь дело с такими специалистами. Интересно, а ваших специалистов обучают на тренингах, как вести диалог с кандидатами!?