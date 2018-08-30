Хочу добавить отзыв об этом банке! Я смело присоединяюсь к положительным отзывам по данному банку. Довелось там поработать пару лет назад, в течение года на должности эксперта, подруга мне туда помогла устроиться на временную декретную ставку, я занималась договорами и соглашениями по межбанку. Если у меня что и не вышло, то исключительно по собственной вине. На тот момент были другие приоритеты в жизни, к сожалению. Но банк просто прекрасный во всех отношениях: и соцпакет, и з\п не обижали, и отношения нормальные, нет нервозности, все спокойно-размеренно, этакое теплое местечко, о котором многие только мечтают! К сожалению, я там не осталась, о чем страшно жалею, но опять же это был мой выбор на тот момент. В департаменте, где я работала, мне и не предлагали остаться, а в другой департамент я не перешла, хотя и звали. К банку вообще никаких претензий, одна благодарность за прекрасный опыт, за хорошее отношение и понимающее руководство. Надеюсь, когда-нибудь, может, удастся снова там работать. Отрицательные моменты, конечно, тоже есть, но они есть везде, а применительно к этому банку, с лихвой окупаются преимуществами. Никто над тобой с палкой не стоит, как в других организациях, все по ТК, люди понимающие, готовые пойти на встречу. Но опять же именно это и кажется минусом кому-то, т.к. не все могут работать эффективно, когда над ним не стоят с палкой. Иногда народ отделами выходит на чаепития и приемы пищи, что ни до кого не дозвонишься вообще в течение длительного времени. Но если у человека уровень личной ответственности достаточно высок, при этом он ценит хорошее к себе отношение, однозначно рекомендую этот прекрасный банк для трудоустройства!