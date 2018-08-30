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Оказывается, у меня была работа мечты... хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу добавить отзыв об этом банке! Я смело присоединяюсь к положительным отзывам по данному банку. Довелось там поработать пару лет назад, в течение года на должности эксперта, подруга мне туда помогла устроиться на временную декретную ставку, я занималась договорами и соглашениями по межбанку. Если у меня что и не вышло, то исключительно по собственной вине. На тот момент были другие приоритеты в жизни, к сожалению. Но банк просто прекрасный во всех отношениях: и соцпакет, и з\п не обижали, и отношения нормальные, нет нервозности, все спокойно-размеренно, этакое теплое местечко, о котором многие только мечтают! К сожалению, я там не осталась, о чем страшно жалею, но опять же это был мой выбор на тот момент. В департаменте, где я работала, мне и не предлагали остаться, а в другой департамент я не перешла, хотя и звали. К банку вообще никаких претензий, одна благодарность за прекрасный опыт, за хорошее отношение и понимающее руководство. Надеюсь, когда-нибудь, может, удастся снова там работать. Отрицательные моменты, конечно, тоже есть, но они есть везде, а применительно к этому банку, с лихвой окупаются преимуществами. Никто над тобой с палкой не стоит, как в других организациях, все по ТК, люди понимающие, готовые пойти на встречу. Но опять же именно это и кажется минусом кому-то, т.к. не все могут работать эффективно, когда над ним не стоят с палкой. Иногда народ отделами выходит на чаепития и приемы пищи, что ни до кого не дозвонишься вообще в течение длительного времени. Но если у человека уровень личной ответственности достаточно высок, при этом он ценит хорошее к себе отношение, однозначно рекомендую этот прекрасный банк для трудоустройства!
Dreams come trueбывший сотрудник
04.10.2012 21:39
5 комментариев
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ДжинНик
05.10.2012 16:55
Вы бы еще вспомнили, что было 10 лет назад, и жалели об этом. То, что банк изменился в хорошую/плохую (нужное подчеркнуть) сторону - это факт. и когда в двух отделениях, простите, "Дополнительных офисах" за 1,5 года дважды сменился коллектив на фронт-деске, это о чем то говорит... И явно не в лучшую сторону...
Dreams come true
Автор отзыва
07.10.2012 20:18
Не совсем поняла вопрос Администратора. Ну были какие-то моменты, которые мне не очень нравились, так скажем, можно было бы подкорректировать. Например, стиль непосредственной начльницы мне был не очень близок, тк она особо не стимулировала активность отдела, тут недолго было совсем расслабиться, а потом цейтнот. Но это уже индивидуальные особенности каждого руководителя. Но в общем и целом, меня все устраивалло- и ДМС, и обеды, такие, что лопнуто можно-)) Кстати, мне это даже не нравилось, тк я даже вес начала набирать на этих нечеловеческих обедах, хотя к полноте не склонна и фитнесом тогда активно увлекалась. Банк к тому же предлагает прекрасные фитнес-клубы по корпоративной программе. А сейчас, по словам подруги, там еще и полдники сделали, правда, за свой счет. В общем, некоторые сотрудники реально страдают проблемой лишнего веса, как я уже выше писала- очень часто перекуры, перекусы, еще и магазинчик со всякими вкусностями внизу, в т.ч. свежевыжатые соки по символическим ценам. Короче, не работа, а сплошной курорт! При этом и работа делается, раз банк топовые позиции занимает.
Dreams come true
Автор отзыва
07.10.2012 21:35
ДжинНик, а при чем тут фронт-офис? Возможно, у них работа и на других условиях, я же писала конкретно про свое впечатление от банка, оно у меня положительное, подруга до сих пор там, тоже ее все устраивает. А фронт-деск- это особая история. Всем известно, что туда набирают вчерашних студентов и надо очень-очень им постараться, чтобы в дальнейшем работать в более "теплых" условиях. Это не только проблема Юникредит. У меня кстати недалеко отделение Юникредит на Вернадском, та же история, о чем и Вы пишете. Тоже за год абсолютно сменился состав девушек. Уж не нам судить, с чем это связано. Может, они на повышение, кстати, пошли...все ведь возможно.
ДжинНик
08.10.2012 10:31
Фрон-офис при том, что это лицо банка, он работает с клиентами. А по специфике работы чтобы научиться и понять банковские процессы - необходимо минимум 4-6 месяцев, не тупое вбитие приходников/расходников, а именно понимание где-что-и откуда береться. Именно поэтому плохо то, что сотрудники на фронте часто меняються, отсюда и ошибки, испорченный имидж банка, недовольные клиенты и т.д.
Кстати, а Вы случаем не в ОРОК работали? Мега-отдел. Которые непонятно чем занимаються. Вместо того, чтобы реально брать на себя часть работы по обращениям клиента - ответ один "отчитаться перед нами по обращения в трехдневный срок". Дорогие, а, простите вы то на кой нужны?
Dreams come true
Автор отзыва
11.10.2012 22:01
ДжинНик, нет, я не в ОРОК работала, я же в стартовом топике написала, по какому направлению мне довелось трудиться в этом банке. Межбанк, согласование рамочных соглашений, финансовые рынки.
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