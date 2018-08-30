Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Работа в нерабочее время!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: на каком основании банк заставляет своих сотрудников приходить на работу в выходные дни на тренинги? Вопрос об оплате у нас не стоит, либо выходите - либо увольняем по статье (Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (Пункт 3, части 1, статьи 81 ТК РФ)). Список сотрудников, для которых проводится обучение, был согласован с директором, который на свое усмотрение вычеркнул некоторых. Нам поставили обучение в субботу и воскресенье на весь день, объяснили, что везде во всем Номосе они проводятся. Начальство открещивается, надо выполнять. А о нарушении законодательства речи не идет... интересно...
P.S. заработная плата, кстати, далеко не самая большая. Обидно... А ведь я 5 лет училась в ВУЗе... Для чего, эх
|
0
Olya_olivia • сотрудник
05.10.2012 14:31
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
то, что это первый раз - меня не утешает, без выходных за маленькую зарплату да еще с таким отношением не хочется как-то!
Olya_olivia а Вы кем работаете? Полагаю, что из не верхнего банковского сословия? Задумываться об "учебе 5 лет в ВУЗе" надо было, когда устраивались, что уж теперь...
И куда вы СЗ направляли? Начальнику - бесполезно, он так же под кнутом ходит. Самое верное - в трудовую комиссию прямиком писать, чтобы провели проверочку.
Tuzikk, тренинг как банковские продукты продавать.
budun, советы мне не нужны, я это все тоже знаю. просто не хочется деньги платить, чтобы в выходные не работать....не справедливо блин, куда руководства банка смотрит нарушают всё!!!! Я рядовой сотрудник, про трудовую комиссию верно, как начнут проверять, так ахнут