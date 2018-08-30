Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: на каком основании банк заставляет своих сотрудников приходить на работу в выходные дни на тренинги? Вопрос об оплате у нас не стоит, либо выходите - либо увольняем по статье (Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (Пункт 3, части 1, статьи 81 ТК РФ)). Список сотрудников, для которых проводится обучение, был согласован с директором, который на свое усмотрение вычеркнул некоторых. Нам поставили обучение в субботу и воскресенье на весь день, объяснили, что везде во всем Номосе они проводятся. Начальство открещивается, надо выполнять. А о нарушении законодательства речи не идет... интересно...

P.S. заработная плата, кстати, далеко не самая большая. Обидно... А ведь я 5 лет училась в ВУЗе... Для чего, эх

