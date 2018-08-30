Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Банк «ФК Открытие»»
смотреть все отзывы банка (75)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Работа в нерабочее время! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: на каком основании банк заставляет своих сотрудников приходить на работу в выходные дни на тренинги? Вопрос об оплате у нас не стоит, либо выходите - либо увольняем по статье (Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (Пункт 3, части 1, статьи 81 ТК РФ)). Список сотрудников, для которых проводится обучение, был согласован с директором, который на свое усмотрение вычеркнул некоторых. Нам поставили обучение в субботу и воскресенье на весь день, объяснили, что везде во всем Номосе они проводятся. Начальство открещивается, надо выполнять. А о нарушении законодательства речи не идет... интересно...
P.S. заработная плата, кстати, далеко не самая большая. Обидно... А ведь я 5 лет училась в ВУЗе... Для чего, эх smile:cry:
Olya_olivia • сотрудник
05.10.2012 14:31
10 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
MEN_018
05.10.2012 14:53
Автор, ну если за все время работы это первый случай, ( я тоже хоил на обучение) то нчиего тсрашного, если же такая кабала повторяется систематически, тогда да... это не есть парвильно, В таком случае остается только писать на официальные страницы в интеренте а так же жаловаться в трудовую инспекцию. Я бы на вашем месте взял бы больничный...
Olya_olivia
Автор отзыва
05.10.2012 17:08
как больничный брать? я не болею......
то, что это первый раз - меня не утешает, без выходных за маленькую зарплату да еще с таким отношением не хочется как-то!
Morfius
05.10.2012 17:43
Тренинги часто проходят?
Tuzikk
05.10.2012 17:54
Про что хоть тренинг-то? На какую тему?
budun
05.10.2012 18:50
Цитата
как больничный брать? я не болею......
как мило smile:angel: , святая наивность))))) MEN_018, дай совет автору, пригодиться smile:D
Olya_olivia а Вы кем работаете? Полагаю, что из не верхнего банковского сословия? Задумываться об "учебе 5 лет в ВУЗе" надо было, когда устраивались, что уж теперь...
И куда вы СЗ направляли? Начальнику - бесполезно, он так же под кнутом ходит. Самое верное - в трудовую комиссию прямиком писать, чтобы провели проверочку.
Olya_olivia
Автор отзыва
06.10.2012 04:35
Morfius, не знаю как часто проходят тренинги, работаю совсем недавно! а у вас как?
Tuzikk, тренинг как банковские продукты продавать.
budun, советы мне не нужны, я это все тоже знаю. просто не хочется деньги платить, чтобы в выходные не работать....не справедливо блин, куда руководства банка смотрит нарушают всё!!!! Я рядовой сотрудник, про трудовую комиссию верно, как начнут проверять, так ахнут
Morfius
07.10.2012 08:25
Да раз в год такое бывало.
Pennywice
08.10.2012 10:32
На моей прежней работе тоже была такая неприятная практика, как проведение обязательных неоплачиваемых тренингов в нерабочее время. Например, рабочая смена была с 14 до 22 часов, а на трениг приглашали с 9 до 14. Получается, что работа с раннего утра до поздней ночи. При том, что сама работа была ну очень интенсивная. Да и на тренинге не поспишь. smile:D Сотрудники возмущались, негодовали, а тренинги тем временем всё продолжались...
Iz_lili
01.03.2013 00:55
на мой взгляд эти тренинги не банку нужны больше, а вам для саморазвития. Я не то что в выходные на тренинги хожу, еще и сама в сторонних организациях посещаю платные тренинги. Зато какое красивое и объемное портфолио и багаж знаний в придачу!
darcki
31.05.2016 11:08
Iz_lili, "красивое и объемное портфолио и багаж знаний в придачу! " вам пригодиться, когда у вас семья из двоих детей и третьего ( мужа) и бабушек рядом нет, а в выходной день не знаешь за что хвататься - за "портфолио и багаж знаний" или за пылесос или ложки да поварёшки))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (75)