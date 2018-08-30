Здравствуйте!



Хотелось бы поделиться обстановкой в теперь уже бывшем моём банке Хоум кредит в Чите. Банк хороший, развивающийся, коллектив дружный, но за несколько месяцев работы осталась недовольна отношением руководства, а точнее НГП и специалиста по обучению (эти ужасные и двуличные люди ещё работают). Ну какой нормальный и адекватный руководитель придёт в магазин с проверкой и при всех начнёт оскорблять сотрудника? Слушали все - продавцы, конкуренты и даже покупатели Работала на публику. А нельзя было в сторонку отозвать и всё объяснить? Даже конкуренты после такого визита мне сочувствовали - у них же всё хорошо, руководитель в сторонку всегда отзывает. И это не только ко мне так относилась НГП, ко многим такое отношение. Моя подруга не пошла после собеседования работать в Хоум из-за отношения НГП - её высокомерия. Я считаю, что таким хороший руководитель не должен быть! Специалист по обучению тоже не подарок - такая же высокомерная. Приходя на АП показывает своё "Величие". Новеньких сама же учит, а потом на них же орёт - а нет показать "Мастер-класс" - на примере обучить работе. Говорят, бывшая специалист по обучению была очень хорошей - всегда и по телефону и на практике в магазине всё объяснит! Единственное, что устраивало - это хороший директор! Но многие бояться высказать своё мнение (даже директору) - ведь НГП найдёт массу причин всё опровергнуть - а потом начнёт гонение на сотрудника. Мне же сейчас терять нечего - УРА! Я УВОЛИЛАСЬ! А ведь держалась до последнего. Я больше чем уверена, что я не одна такая!

А НГП должен весь коллектив выбирать, хотя бы посредством тайного голосования, а не офис назначать.