Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Нехорошая ситуация в Читинском РП
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте!
Хотелось бы поделиться обстановкой в теперь уже бывшем моём банке Хоум кредит в Чите. Банк хороший, развивающийся, коллектив дружный, но за несколько месяцев работы осталась недовольна отношением руководства, а точнее НГП и специалиста по обучению (эти ужасные и двуличные люди ещё работают). Ну какой нормальный и адекватный руководитель придёт в магазин с проверкой и при всех начнёт оскорблять сотрудника? Слушали все - продавцы, конкуренты и даже покупатели Работала на публику. А нельзя было в сторонку отозвать и всё объяснить? Даже конкуренты после такого визита мне сочувствовали - у них же всё хорошо, руководитель в сторонку всегда отзывает. И это не только ко мне так относилась НГП, ко многим такое отношение. Моя подруга не пошла после собеседования работать в Хоум из-за отношения НГП - её высокомерия. Я считаю, что таким хороший руководитель не должен быть! Специалист по обучению тоже не подарок - такая же высокомерная. Приходя на АП показывает своё "Величие". Новеньких сама же учит, а потом на них же орёт - а нет показать "Мастер-класс" - на примере обучить работе. Говорят, бывшая специалист по обучению была очень хорошей - всегда и по телефону и на практике в магазине всё объяснит! Единственное, что устраивало - это хороший директор! Но многие бояться высказать своё мнение (даже директору) - ведь НГП найдёт массу причин всё опровергнуть - а потом начнёт гонение на сотрудника. Мне же сейчас терять нечего - УРА! Я УВОЛИЛАСЬ! А ведь держалась до последнего. Я больше чем уверена, что я не одна такая!
А НГП должен весь коллектив выбирать, хотя бы посредством тайного голосования, а не офис назначать.
|
1
Обиженная девушка • бывший сотрудник
05.10.2012 17:41
|
Ответ банка:
Здравствуйте,
Очень жаль, что Вы сообщили мне об этих случаях, уже покинув наш Банк!
Мы максимально внимательно относимся к подбору и развитию сотрудников на должности НГП и Специалистов по обучению. Меня очень расстраивают такие отзывы, и я даю персональное обещание, что разберусь в этой ситуации и не допущу ее повторения.
Пожалуйста, напишите мне подробно на адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Обиженная девушка (гость)
08.10.2012 09:00
|Даты точно не помню, но это с каждым визитом такое было. В основном в магазине "ДНС".
|chita75rus
09.10.2012 17:12
|Да уж, гляжу Чита опять на высоте, после моего скандала и последующего увольнения ничего не изменилось, да согласен говорят новый директор адекватный человек. Со временем может все исправит. И да согласен предыдущая специалист по обучению была просто на высоте, я еще успел у нее поучиться. Обидно досадно что хороших и адекватных людей в Читинском РП сейчас можно пересчитать на пальцах. Всем кто остался удачи. Когданибудь все измениться в лучшую сторону.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.