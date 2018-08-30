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Вниз по наклонной... плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я сотрудница "Россельхозбанка", так называемого государственного банка. Наболело, и хочу внести и свою лепту по поводу бардака, который происходит в Волгоградском филиале после прихода нового руководства из дружественной республики Калмыкии господина П-ва С.П.

После смены руководства в головном офисе и назначения господина П-ва в Волгоградский филиал, у нас стало не выносимо работать. Коллектив поменялся % на 80, остальные делятся на две категории: которые боятся потерять работу в силу каких-либо причин, а другие, пардон, подлизываются за дополнительную плату (повышение по службе, доплата по служебной записки начальника отдела), причем начальник порой и не в курсе, за что его сотрудник получает доплату. Впрочем, это дело каждого. Работать стало просто невыносимо, новые вновь принятые сотрудники подбираются по принципу ничего не делаю, меня взяли на работу по личному знакомству с господином П-овым и мне плевать, что у меня написано в должностной инструкции. Начальник кадровой службы госпожа М. так и говорит, что кандидатов на должность подбирает лично директор (вопрос, чем занимается кадровая служба). Практически все новые сотрудники банка с родословной из дружеской нам республики. У нас в кредитном отделе твориться черт знает что, работы просто вагон и маленькая тележка, а помощи от раздутого, блатного штата нет ни какой. Зато те, кто отвечает за производительность труда, просто тупо сидят и считают, кто опоздал на 30 сек., кто сколько раз по телефону с ребенком поговорил, чтобы потом лишить премии, а как я могу контролировать ребенка, если просто живем на работе. И самое обидное, что никто не смотрит во сколько мы уходим с работы. А в последнее время началась полная зачистка старого персонала, людям так и говорят - либо по собственному желанию, либо по статье. Хочется отметить, что кадры на элементарный вопрос, как написать то или иное заявление, ответить не могут и уволить по-человечески не могут, полная безграмотность.

Безграмотность юридической службы меня порой просто парой шокирует. Собираем кучу документов с клиента, а они оказываются не нужны (а клиент за них немалые деньги проплатил и время потратил, а когда выясняется, что ненужно было, высказывает нам, кредитным работникам, а юристы в кусты, одни только разговоры о мужиках и праздниках). Еще поражает та наглость сыночка, который без стеснения в выборе слов разговаривает с сотрудниками банка (а где же корпоративная этика?), что по телефону, что по ВКС, сплошной мат, никакого воспитания. Очень тяжелая обстановка и моральная, и физическая, планы спускают неподъемные, нет сил терпеть и вообще, моральный климат в филиале просто отвратительный.

Говорить можно долго, но подытожим. Был нормальный филиал, была нормальная команда, а стало болото, в которой сейчас барахтаются оставшиеся "нормальные" люди с надеждой на то, что всей этой новоявленной банде скоро дадут под зад коленом. А потом придут нормальные сотрудники и будут разгребать все это ... имени П-ова и его команды.
anzh.iva • сотрудник
05.10.2012 20:23
10 комментариев
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Уруру
06.10.2012 09:40
Про безграмотность читать было забавно. А почему Вы до сих пор там работаете?
Morfius
07.10.2012 08:29
Уходите оттуда как можно скорее. Сначала найдите место, потом уходите.
zabava9999
09.10.2012 10:37
smile:D Опять бездельники из старой команды активизировались. Что опять хвосты поприжали и работать заставили? Бедняжки! Мне вас искренне жаль.
oma2011
09.10.2012 10:45
На Руси есть прекрасная поговорка: "Смеется тот, кто смеется последним". ZABAVA9999 не жалей никого, кроме самого себя!
anzh.iva
Автор отзыва
09.10.2012 10:51
Ну а как же без комментариев сыночка со сношенькой????? Они же работают не покладая рук с утра до ночи…….. Всю работу за вас только старая команда и делает, а вы получаете. Ни совести, ни воспитания, вам такие слова и не знакомы!!!!!!!
Morfius
09.10.2012 10:52
Хорошо смеется тот, кто смеется как лошадь.
anzh.iva
Автор отзыва
09.10.2012 11:07
О какие кадры к нам приходят, это что то….. С каких это пор в банк принимают на работу людей с полным отсутствием квалификации???? Дошло до смешного, уже в специалисты из торгового ларька сотовыми телефонами принимают (по личной рекомендации господина Павлова С.П). А работает опять старая команда!!!!!
kolyan125
10.10.2012 13:10
zabava9999, специально зарегистрировались, чтобы оставить здесь своей комментарий? "Опять бездельники из старой команды активизировались" - напомните про прошлый раз, когда Вы видимо тоже что-то отвечали, но под другим юзером. Вы тот самый начальник кадровой службы М.?
o v
19.10.2012 23:57
Уважаемая anzh.iva, я работала в Промсвязьбанке в 2008 году и почти застала историю происшедьшую при смене руководства и команды в головном офисе в рознице, одна оч. активная барышня распихала всех кормой и пыталась уволить своего заместителя. История известная в банковских кругах, сотрудник, которого пытались незаконно уволить даже пару сайтов создал посвященных этому процессу, один из них удален, ссылку на второй высылаю, все очень дельно, рекомендую следовать приведенным инструкциям. Человек в результате отсудил порядка 2,5 миллионов при зарплате около 90 тысяч. Не сдавайтесь, у вас есть все шансы при увольнении уйти с выигрышем и никто вас осуждать не будет
http://www.mahota.ru/
Morfius
22.10.2012 08:42
Очень позновательная ссылка. Написано в стиле Попова П.Г. smile:wikigo:
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