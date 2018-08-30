Я сотрудница "Россельхозбанка", так называемого государственного банка. Наболело, и хочу внести и свою лепту по поводу бардака, который происходит в Волгоградском филиале после прихода нового руководства из дружественной республики Калмыкии господина П-ва С.П.



После смены руководства в головном офисе и назначения господина П-ва в Волгоградский филиал, у нас стало не выносимо работать. Коллектив поменялся % на 80, остальные делятся на две категории: которые боятся потерять работу в силу каких-либо причин, а другие, пардон, подлизываются за дополнительную плату (повышение по службе, доплата по служебной записки начальника отдела), причем начальник порой и не в курсе, за что его сотрудник получает доплату. Впрочем, это дело каждого. Работать стало просто невыносимо, новые вновь принятые сотрудники подбираются по принципу ничего не делаю, меня взяли на работу по личному знакомству с господином П-овым и мне плевать, что у меня написано в должностной инструкции. Начальник кадровой службы госпожа М. так и говорит, что кандидатов на должность подбирает лично директор (вопрос, чем занимается кадровая служба). Практически все новые сотрудники банка с родословной из дружеской нам республики. У нас в кредитном отделе твориться черт знает что, работы просто вагон и маленькая тележка, а помощи от раздутого, блатного штата нет ни какой. Зато те, кто отвечает за производительность труда, просто тупо сидят и считают, кто опоздал на 30 сек., кто сколько раз по телефону с ребенком поговорил, чтобы потом лишить премии, а как я могу контролировать ребенка, если просто живем на работе. И самое обидное, что никто не смотрит во сколько мы уходим с работы. А в последнее время началась полная зачистка старого персонала, людям так и говорят - либо по собственному желанию, либо по статье. Хочется отметить, что кадры на элементарный вопрос, как написать то или иное заявление, ответить не могут и уволить по-человечески не могут, полная безграмотность.



Безграмотность юридической службы меня порой просто парой шокирует. Собираем кучу документов с клиента, а они оказываются не нужны (а клиент за них немалые деньги проплатил и время потратил, а когда выясняется, что ненужно было, высказывает нам, кредитным работникам, а юристы в кусты, одни только разговоры о мужиках и праздниках). Еще поражает та наглость сыночка, который без стеснения в выборе слов разговаривает с сотрудниками банка (а где же корпоративная этика?), что по телефону, что по ВКС, сплошной мат, никакого воспитания. Очень тяжелая обстановка и моральная, и физическая, планы спускают неподъемные, нет сил терпеть и вообще, моральный климат в филиале просто отвратительный.



Говорить можно долго, но подытожим. Был нормальный филиал, была нормальная команда, а стало болото, в которой сейчас барахтаются оставшиеся "нормальные" люди с надеждой на то, что всей этой новоявленной банде скоро дадут под зад коленом. А потом придут нормальные сотрудники и будут разгребать все это ... имени П-ова и его команды.