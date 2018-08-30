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Данным письмом выражаю свое возмущение, которое связано с тем, что мне не выплатили премию за 2 квартал 2012 года, а ведь я с полной отдачей выполнял свои функциональные обязанности (уволился 14.09.2012 г. по собственному желанию). К тому же отмечу то, что лояльно относился к ОТП Банку в целом до сегодняшнего дня и при увольнении не писал претензионных писем в Центр урегулирования расчетов и работы с претензиями ОАО "ОТП Банк", чтобы мне выплатили причитающуюся премию, т.к. поверил на словах, обещанных мне руководством, что выплаты произведут в полном объеме. О том, что не написал претензию при увольнении, теперь жалею, т.к. мой бывший коллега, который уволился передо мной на 2 недели раньше, получил премию в полном объеме, позаботившись о себе заранее (написал претензию в центр, указанный выше). Очень рад за него , но расстроен за то, что, оказывается, ОТП Банк не ценит вклад своих сотрудников в построении своего бизнеса... Об этом можно говорить и говорить, но вывод один - даже спасибо никто не сказал при увольнении за вклад, внесенный в развитие бизнеса Банка.
В конце своего отзыва прошу руководство Головного офиса ОТП Банка все-таки произвести выплату мне премии за 2 квартал 2012 года, теперь претензионное письмо вам передано, а точнее 01.10.2012 г. (один экземпляр, подписанный уполномоченным сотрудником банка в получении, находится у меня). Жду скорейшего вашего отклика в урегулировании произошедшей ситуации.
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Иванов Сергей • бывший сотрудник
05.10.2012 21:36
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|Alfmai
08.10.2012 22:11
|Нет теперь Центра урегулирования расчетов...
|Иванов Сергей
Автор отзыва
10.10.2012 20:11
|Ок главное, что претензию моего бывшего коллеги обработали и ему выплатили премию. Надеюсь, что и со мной "мирно" решат . А если данного центра уже нет, то возникает вопрос: "Почему об этом не знают сами сотрудники Банка, кто принимает данные заявления?"
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