Данным письмом выражаю свое возмущение, которое связано с тем, что мне не выплатили премию за 2 квартал 2012 года, а ведь я с полной отдачей выполнял свои функциональные обязанности (уволился 14.09.2012 г. по собственному желанию). К тому же отмечу то, что лояльно относился к ОТП Банку в целом до сегодняшнего дня и при увольнении не писал претензионных писем в Центр урегулирования расчетов и работы с претензиями ОАО "ОТП Банк", чтобы мне выплатили причитающуюся премию, т.к. поверил на словах, обещанных мне руководством, что выплаты произведут в полном объеме. О том, что не написал претензию при увольнении, теперь жалею, т.к. мой бывший коллега, который уволился передо мной на 2 недели раньше, получил премию в полном объеме, позаботившись о себе заранее (написал претензию в центр, указанный выше). Очень рад за него , но расстроен за то, что, оказывается, ОТП Банк не ценит вклад своих сотрудников в построении своего бизнеса... Об этом можно говорить и говорить, но вывод один - даже спасибо никто не сказал при увольнении за вклад, внесенный в развитие бизнеса Банка.



В конце своего отзыва прошу руководство Головного офиса ОТП Банка все-таки произвести выплату мне премии за 2 квартал 2012 года, теперь претензионное письмо вам передано, а точнее 01.10.2012 г. (один экземпляр, подписанный уполномоченным сотрудником банка в получении, находится у меня). Жду скорейшего вашего отклика в урегулировании произошедшей ситуации.