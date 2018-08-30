Вот читаю отзывы и не могу удержаться, чтобы не написать.

Все пишут о плохом и наболевшем. Конечно, в банке "Открытие" есть много моментов, которые могут расстроить, только плюсов-то тоже много, не знаю как вам, но мне именно так кажется.

Заработная плата стабильная, премии есть, не ниже среднего дохода, мотиваций куча - делай планы, перевыполняй и получай деньги! Кто не дает-то? Я работаю уже более 2-х лет в этом банке и ни разу не лишали моих честно заработанных денег! Что же такого нужно сделать, чтобы всю премию забрали! Может, это в сотрудниках дело, а не в банке и тем более руководстве? Просто в нашем банке система работы и мотивации значительно выше, чем во многих банках России по уровню. Если вы к ней не готовы, то и не стоит идти сюда. Тяжело, конечно, информации много, приходится совмещать в себе 3-4 должности, но это интересно, а если и ругают - значит есть за что! Ни разу не было желания уволиться (в отличие от тех 2 банков, в которых работала до), коллектив отличный. Карьеру начала с простого специалиста, через год повысили, надеюсь на ближайшее повышение! Так что, коллеги (бывшие, будущие и настоящие), если вы не готовы совершенствовать свои навыки, наращивать опыт, заниматься интересной работой, работать в хорошем коллективе, подниматься по карьерной лестнице, уметь грамотно общаться, заниматься прямыми продажами, физически совершенствоваться (бегая с листовами ), то вам не к нам, а в "болотную жизнь" и рутину других банков! Удачи вам!



Админ: Кем работаете и в каком городе?