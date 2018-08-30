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Вот читаю отзывы и не могу удержаться, чтобы не написать.
Все пишут о плохом и наболевшем. Конечно, в банке "Открытие" есть много моментов, которые могут расстроить, только плюсов-то тоже много, не знаю как вам, но мне именно так кажется.
Заработная плата стабильная, премии есть, не ниже среднего дохода, мотиваций куча - делай планы, перевыполняй и получай деньги! Кто не дает-то? Я работаю уже более 2-х лет в этом банке и ни разу не лишали моих честно заработанных денег! Что же такого нужно сделать, чтобы всю премию забрали! Может, это в сотрудниках дело, а не в банке и тем более руководстве? Просто в нашем банке система работы и мотивации значительно выше, чем во многих банках России по уровню. Если вы к ней не готовы, то и не стоит идти сюда. Тяжело, конечно, информации много, приходится совмещать в себе 3-4 должности, но это интересно, а если и ругают - значит есть за что! Ни разу не было желания уволиться (в отличие от тех 2 банков, в которых работала до), коллектив отличный. Карьеру начала с простого специалиста, через год повысили, надеюсь на ближайшее повышение! Так что, коллеги (бывшие, будущие и настоящие), если вы не готовы совершенствовать свои навыки, наращивать опыт, заниматься интересной работой, работать в хорошем коллективе, подниматься по карьерной лестнице, уметь грамотно общаться, заниматься прямыми продажами, физически совершенствоваться (бегая с листовами ), то вам не к нам, а в "болотную жизнь" и рутину других банков! Удачи вам!
Админ: Кем работаете и в каком городе?
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Unona81104 • сотрудник
06.10.2012 09:17
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это хорошо,но только у них амбиций большие чем мозгов в голове и не надо говорить громких слов,что если занимают эту должность значит заслужили,нет.Мы все взрослые люди и понимаем как и куда кого назначают.Я проработала в банке с 2008 года.На момент когда пришла работать опыт в банковской сфере был более 5 лет,но ничего для себя нового я здесь не узнала,наоборот,такая рутина,такой бардак,что просто слов нет.Дослужилась до зама управляющего,пришло новое руководство и мы с надеждой глядели в будущее,но ничего не произошло.Нагрузка стала еще больше,а з/пл меньше.Что хамство среди руководства есть это факт,причем по большей части,люди даже не пытаются себя сдерживать,видимо воспитание напрочь отсутствует...Вообщем писать можно много,но факт остается фактом, в банке нет никакой системы управления ни по горизонтали,ни по вертикали.Поэтому правая рука не знает что делает левая,а шея не понимает куда хочет повернуться голова.Пока это будет продолжаться будут недовольные сотрудники,бестолковые управленцы и конечно в первую очередь страдает сервис и люди - наши клиенты...