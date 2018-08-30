Я работаю в этом банке на должности заведующей кассой, на данный момент нахожусь в декретном отпуске. Хочу сказать, что в каждой структуре есть и свои минусы и плюсы. В ХКФ Банке не все так плохо, по крайней мере все решаемо. Можно дозвониться до коллег в Москву и они все объяснят. Коллектив здесь - действительно, самое лучшее! Про себя скажу, что меня пригласили с опытом работы, до этого я работала в другом банке. Пригласили, вежливо со мной разговаривали по имени-отчеству. Мне было приятно, что мне уже за 35, а меня девчонки приняли очень позитивно и по-доброму. Я им очень благодарна! Можно сказать, что они вернули меня к жизни! Надеюсь, что выйду из декретного обратно в этот банк.