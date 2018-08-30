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|Я довольна
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работаю в этом банке на должности заведующей кассой, на данный момент нахожусь в декретном отпуске. Хочу сказать, что в каждой структуре есть и свои минусы и плюсы. В ХКФ Банке не все так плохо, по крайней мере все решаемо. Можно дозвониться до коллег в Москву и они все объяснят. Коллектив здесь - действительно, самое лучшее! Про себя скажу, что меня пригласили с опытом работы, до этого я работала в другом банке. Пригласили, вежливо со мной разговаривали по имени-отчеству. Мне было приятно, что мне уже за 35, а меня девчонки приняли очень позитивно и по-доброму. Я им очень благодарна! Можно сказать, что они вернули меня к жизни! Надеюсь, что выйду из декретного обратно в этот банк.
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Наташа Светикова • сотрудник
06.10.2012 16:28
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Спасибо за Ваш отзыв!
Желаю Вам успехов в самой важной роли – роли мамы. И, конечно же, ждем Вас из декретного отпуска – welcome HOME!
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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|Morfius
07.10.2012 08:33
|После всего хорошего что написали, что значит эта фраза "Надеюсь, что выйду из декретного обратно в этот банк."?
|Наташа Светикова
Автор отзыва
07.10.2012 23:29
|Извените, что кто-то запнулся за фразу:"Надеюсь, что выйду из декретного обратно в этот банк." Значит-выйду, долго в декретном сидеть не буду)
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