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|Довольна, что работаю в ВЭБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прочитав комментарии о ВЭБ, не могла остаться в стороне. Прям, не знаю, кто пишет такие комментарии, но некоторые даже читать не хочется. Откуда столько злобы, агрессии и желчи? Создалось такое впечатление, что большинство людей просто не хотят работать, а хотят все сразу: денег, славы, уважения и т.п., но такого не бывает, нужно много работать, чтобы чего-то добиться, не только для кого-то, но, в первую очередь, для себя!!! А большинство людей просто ленятся, если им указывают на их ошибки, то они обижаются вместо того, чтобы усерднее работать и работать, и заслужить уважение и признание!
Теперь о моем приходе в «Восточный». Началось все в 2011 году, уволилась с предыдущей работы, т.к., по моему мнению, уже "выросла" и хотелось идти дальше и развиваться, но там такой возможности не было. Вскоре я наткнулась на вакансию кредитного эксперта в банке "Восточный экспресс", хотя о таком банке даже не слышала, так как в уральском округе он только развивался, но все же отправила резюме. Ответ не заставил себя ждать, позвонили буквально через несколько дней, и уже вскоре я поехала на обучение. Много здесь пишут, что банк не оплачивает обучение, командировки, могу сказать следующее - это полное вранье, да, деньги могут задержать на несколько дней, но это редкость, в моем случае же все было четко, прямо перед командировкой на стажировку деньги были уже на счету, была оплачена дорога туда-обратно, жилье и суточные. Жилье, которое предоставил банк для прохождения обучения, так как обычно оно в другом городе, превзошли все ожидания, даже очень прилично, что так же порадовало, и стало понятно, что банк действительно заинтересован в том, чтобы в нем работали только профессионалы и не экономит на этом. Да, обучение длится около 3 недель, но в это время ты уже устроен ОФИЦИАЛЬНО и получаешь ЗП, как и все сотрудники, хотя ещё только учишься, считаю это ОГРОМНЫЙ плюс, мало, где так принято! Стажировку проходила в Красноярском крае и была очень удивлена, что «Восточный» там очень распространен и уважаем. Это еще раз дало мне понять, что я не ошиблась с местом работы. Зп выплачивается вовремя 2 раза в месяц и без задержек, это, считаю, самая главная мотивация в работе на сегодняшний день, есть премии по результатам работы, а также карьерный рост, если хочешь работать и развиваться, то все получится. Также постоянно проводятся корпоративные мероприятия: активные и веселые, что так же редкость в наши дни. Конечно, есть свои трудности и проблемы в работе, но не бывает все "сладко, да гладко", везде есть плюсы и минусы. Тут по комментариям любят открывать все минусы работы, а плюсы как-то принято опускать, что очень жаль. Хочется пожелать нашему Уральскому филиалу продуктивной работы! Наш банк действительно хороший!
Очень рада, что работаю именно в "Восточном", и все, кто хотел бы работать и развиваться, приходите, не пожалеете!
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nastia525 • сотрудник
07.10.2012 16:56
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"уволилась с предыдущей работы, т.к. по моему мнению, уже "выросла" и хотелось идти дальше и развиваться, но там такой возможности не было. Вскоре я наткнулась на вакансию кредитного эксперта в банке "
Это ж в где вы находились, если самая рядовая должность кредитного эксперта для вас существенный шаг наверх?
"Зп выплачивается вовремя 2 раза в месяц и без задержек, это считаю, самая главная мотивация в работе на сегодняшний день"
Спасибо огромное нашим работодателям, что вообще нам платите. Думаю вы идеальный сотрудник для банка, там как раз таких и стараются брать.
Morfius, по вашему комментарию, могу ответить следующее: "Вы, не так поняли, то что я хотела бы донести до окружающих, во первых, меня взяли без опыта работы в банковской сфере, во вторых, без высшего образования, в третьих, я считаю, что банк хорошее место для развития и мне подвернулся такой шанс, но а в четвертых, не знаю как для вас, но лично для меня мотивация в денежном эквиваленте, возможность карьерного роста и развития, это практически главное в работе, пускай щас хоть кто то скажет, что деньги не так важны в работе, главное чтоб по душе было, но бесплатно и за весьма символическую цену, практически никто не хочет работать и безвозмездно, как и Вы думаю забесплатно и с кровати не встанете ведь все хотят вкусно покушать, красиво одеваться и т.д."
ДжинНик, по вашему комментарию отвечу следующее: "Даа, в наше время вовремя выплаченная зарплата стала большим плюсом, так как не все работодатели такие положительные и соблюдают все статьи трудового кодекса РФ, как показывает практика, развелось столько ИП и других "контор", которые что хотят то и творят, когда есть деньги тогда и заплатят, а не когда должны; больничный хочу плачу, хочу, нет; оклады мизерные, чтоб платить меньше налогов, а про декрет можно вообще промолчать и этот список можно продолжать бесконечно...., создалось такое впечатление, что все работают за "спасибо" и никто не попадал в такие ситуации, что зп задерживают"
А сколько времени вы уже отработали в банке?
Я так понимаю, что раньше она по разным подвальным ООО "Ромашка" и ИП Мухамедов работала, каким-нибудь продавцом сигарет или промоутером, где естественно не всегда все платят...Конечно у человека радость, что она в крупную компанию попала, где в большинстве своем обязаны считаться с ТК...Понятно, что мы с Вами как тертые калачи знаем, что не все так радужно и мило, особенно в банковской сфере, но дайте человеку пройти свой пусть и набить своих шишек.
Настя, искренне желаю Вам удачи и успехов в работе.
Изменено:
Я написала свой отзыв, только по одной причине, потому что мне стало обидно, что все только и пытаются выискать минусы работодателя, и тут же их выкладывать, и печатать как можно скорее на всевозможных форумах, а о плюсах мало кто говорит, и у других складывается впечатление о работодателе не верное, что не приятно. Учту все ваши пожелания, но могу сказать, что "розовых очков" нет, как кто то предположил, просто на данный момент работать мне нравится, мне комфортно и всё устраивает. Жаль, что особо следить не когда за комментариями и просиживать здесь долгое время, так как активно занимаюсь своим развитием, как в профессиональном плане, так и в духовном.
Работаю уже больше года, для особо интересующихся.
Leximo, Вам отдельное спасибо, за ваши пожелания!!!
P.S. - Аббревиатура "ВЭБ" в названии отзыва вводит в заблуждение, открывала ссылку, если честно, в предвкушении увидеть отзыв о Внешэкономбанке )))