Прочитав комментарии о ВЭБ, не могла остаться в стороне. Прям, не знаю, кто пишет такие комментарии, но некоторые даже читать не хочется. Откуда столько злобы, агрессии и желчи? Создалось такое впечатление, что большинство людей просто не хотят работать, а хотят все сразу: денег, славы, уважения и т.п., но такого не бывает, нужно много работать, чтобы чего-то добиться, не только для кого-то, но, в первую очередь, для себя!!! А большинство людей просто ленятся, если им указывают на их ошибки, то они обижаются вместо того, чтобы усерднее работать и работать, и заслужить уважение и признание!



Теперь о моем приходе в «Восточный». Началось все в 2011 году, уволилась с предыдущей работы, т.к., по моему мнению, уже "выросла" и хотелось идти дальше и развиваться, но там такой возможности не было. Вскоре я наткнулась на вакансию кредитного эксперта в банке "Восточный экспресс", хотя о таком банке даже не слышала, так как в уральском округе он только развивался, но все же отправила резюме. Ответ не заставил себя ждать, позвонили буквально через несколько дней, и уже вскоре я поехала на обучение. Много здесь пишут, что банк не оплачивает обучение, командировки, могу сказать следующее - это полное вранье, да, деньги могут задержать на несколько дней, но это редкость, в моем случае же все было четко, прямо перед командировкой на стажировку деньги были уже на счету, была оплачена дорога туда-обратно, жилье и суточные. Жилье, которое предоставил банк для прохождения обучения, так как обычно оно в другом городе, превзошли все ожидания, даже очень прилично, что так же порадовало, и стало понятно, что банк действительно заинтересован в том, чтобы в нем работали только профессионалы и не экономит на этом. Да, обучение длится около 3 недель, но в это время ты уже устроен ОФИЦИАЛЬНО и получаешь ЗП, как и все сотрудники, хотя ещё только учишься, считаю это ОГРОМНЫЙ плюс, мало, где так принято! Стажировку проходила в Красноярском крае и была очень удивлена, что «Восточный» там очень распространен и уважаем. Это еще раз дало мне понять, что я не ошиблась с местом работы. Зп выплачивается вовремя 2 раза в месяц и без задержек, это, считаю, самая главная мотивация в работе на сегодняшний день, есть премии по результатам работы, а также карьерный рост, если хочешь работать и развиваться, то все получится. Также постоянно проводятся корпоративные мероприятия: активные и веселые, что так же редкость в наши дни. Конечно, есть свои трудности и проблемы в работе, но не бывает все "сладко, да гладко", везде есть плюсы и минусы. Тут по комментариям любят открывать все минусы работы, а плюсы как-то принято опускать, что очень жаль. Хочется пожелать нашему Уральскому филиалу продуктивной работы! Наш банк действительно хороший!

Очень рада, что работаю именно в "Восточном", и все, кто хотел бы работать и развиваться, приходите, не пожалеете!