Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «ВТБ 24»
смотреть все отзывы банка (311)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Все не так плохо хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Как замечаю, пишут только тогда, когда что-то не сложилось. Хочу несколько исправить ситуацию. В банке я уже не работаю, но те два года, что провела там, не считаю в пустую потраченным временем. Действительно, здесь все зависит от офиса. Мне в данном случае повезло. Коллектив был замечательным. Меня, в начале моей деятельности, обучили всему, при этом на все вопросы отвечали вполне доброжелательно. Руководство в этот процесс особо не вмешивалось smile:). Кстати, оно и не стояло за спиной, требуя планов или 7 шагов. Лично я все выполняла, дабы не расстраивать директора. В общем, такого зверства, о котором все пишут, у нас не было. Все вполне достойно. Сейчас могу сказать, что на работу я ходила с радостью.
Vivaraбывший сотрудник
08.10.2012 23:13
6 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
budun
09.10.2012 00:02
Где эта параллельная Вселенная? smile:D
избанка24
09.10.2012 12:26
Всё зависит от конкретного руководителя. Вам, действительно, повезло. Это редкое исключение в втб24. Я бы не уволилась с такого офиса.
Vivara
Автор отзыва
11.10.2012 12:07
Работала в Москве, в пределах Садового кольца, ушла 2 месяца назад. Одной из причин было полное отсутствие премий, и не из-за того, что офис плохо работал, а из-за того, что в голове решили, что просрочек должно стать в два раза меньше, планы должны быть больше и т.д.
LexMortis
26.10.2012 08:59
Приятно читать вот такие отзывы, спасибо =)
Единственное, жаль что уходят такие вот люди из банка, как автор топика.

evva11
03.11.2012 12:04
Пишут не только когда не сложилось, а для того, чтобы поберегли свою жизнь и нервы кандидаты вновь приходящие в "ВТБ24", ведь все имеют право знать, что там творится. На самом деле, действительно, все зависит от руководства и от конкретного офиса. Я бы тоже из такого офиса не уволилась. А куда, если не секрет, ушел автор из "ВТБ24". Вы нашли банк, где премии выплачивают стабильно?
LexMortis
08.11.2012 12:49
evva11, все хорошо только там, где нас нет =) Народная мудрость =)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (311)