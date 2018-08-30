Как замечаю, пишут только тогда, когда что-то не сложилось. Хочу несколько исправить ситуацию. В банке я уже не работаю, но те два года, что провела там, не считаю в пустую потраченным временем. Действительно, здесь все зависит от офиса. Мне в данном случае повезло. Коллектив был замечательным. Меня, в начале моей деятельности, обучили всему, при этом на все вопросы отвечали вполне доброжелательно. Руководство в этот процесс особо не вмешивалось . Кстати, оно и не стояло за спиной, требуя планов или 7 шагов. Лично я все выполняла, дабы не расстраивать директора. В общем, такого зверства, о котором все пишут, у нас не было. Все вполне достойно. Сейчас могу сказать, что на работу я ходила с радостью.