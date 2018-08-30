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Отдел по работе с предприятиями - работала там 13 месяцев, звучит уже зловеще .
На самом деле, ничего в Сбере крамольного не происходит! Нормальный такой банковский дурдом, как и везде в крупных конторах. Коллектив там хороший, мне лично было расставаться с некоторыми тяжело. Но в плане оплаты труда - ужас, сотрудники моего отдела будто бы и за сотрудников не держатся - так... шушера. Чтобы заработать 30.000 - порвать надо всех и вся, свою ж*** в том числе.
Что касается планов, то могу сказать, что ранее, когда нас в отделе работало 5 человек (нормальных людей, которые работу работать пришли, а не фигней страдать), то жизнь в отделе была очень и очень приятной. Но потом решили расширить штат и добавили еще сотрудников ГПХ, которые работали по срочному договору (без образования, после школы, первокурсники и прочий абзац), при этом они ничего не делают! У нас сменилось много ГПХ (старенький штат при этом сидел спокойно), но не было ни одного толкового человека. Это вина банка, что набирают всякую ересь, я не против. А на такую ЗП придет только ересь, чего уж тут греха таить.
Когда я попыталась не сразу уволиться, а просто перевестись куда-либо в другое подразделение, то мне сказали следующее: "ищи себе замену (я ж старший специалист, я ценный сотрудник), обучай сотрудника, сажай за свой стол, а потом можешь переходить..."
Убило. Я тут тренером нанималась что ли? какого вообще? вам надо, вы и ищите, мне уже неинтересно вообще-то!
В итоге мне стало жаль свою ж*** и я решила уйти в никуда. Что и многим нормальным ребятам советую сделать.
Цените себя.
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Makarova777 • бывший сотрудник
08.10.2012 23:39
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Сбербанк обзавелся необычным платежно-информационным терминалом. В первом молодежном офисе банка, находящемся на территории Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке, работает робот «Сбербаша». Созданный южнокорейской компанией Nautilus Hyosung, робот представляет собой прототип работника операционного отделения будущего. Он совмещает функции консультанта и операционной кассы.
Увидев посетителя, «Сбербаша» следует к нему и предлагает свою помощь. Он может сориентировать в офисе, проводить к нужному месту, ознакомить с продуктовым рядом Сбербанка. Робот расскажет и покажет, как оплатить услуги по банковской карте, например, мобильной связи или домашнего интернета, и тут же, в случае необходимости, примет платеж. «Сбербаша» поддерживает технологию NFC. При общении робот моргает и подстраивается под рост собеседника. Тем не менее пока рядовым сотрудникам Сбербанка опасаться нечего: «Сбербаша» скорее игрушка, чем конкурент, да и денег в нем нет.
http://tv.cnews.ru/video/sberbank_vzy...cnComments
Дед, прекращай прикалываться! Кончится у этого роботёнка батарейка и трындец... А то, не дай Бог, в Приморье циклон припрётся и свет отключат. У японцев АЭС "бахнула" - роботов там "завались" было? Насоздавали клоунов...
А вот результаты "роботизации" - вот они, рядом:
http://www.banki.ru/services/response...ID=4160188
Аффтар жжет!)