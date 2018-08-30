Отдел по работе с предприятиями - работала там 13 месяцев, звучит уже зловеще .



На самом деле, ничего в Сбере крамольного не происходит! Нормальный такой банковский дурдом, как и везде в крупных конторах. Коллектив там хороший, мне лично было расставаться с некоторыми тяжело. Но в плане оплаты труда - ужас, сотрудники моего отдела будто бы и за сотрудников не держатся - так... шушера. Чтобы заработать 30.000 - порвать надо всех и вся, свою ж*** в том числе.

Что касается планов, то могу сказать, что ранее, когда нас в отделе работало 5 человек (нормальных людей, которые работу работать пришли, а не фигней страдать), то жизнь в отделе была очень и очень приятной. Но потом решили расширить штат и добавили еще сотрудников ГПХ, которые работали по срочному договору (без образования, после школы, первокурсники и прочий абзац), при этом они ничего не делают! У нас сменилось много ГПХ (старенький штат при этом сидел спокойно), но не было ни одного толкового человека. Это вина банка, что набирают всякую ересь, я не против. А на такую ЗП придет только ересь, чего уж тут греха таить.



Когда я попыталась не сразу уволиться, а просто перевестись куда-либо в другое подразделение, то мне сказали следующее: "ищи себе замену (я ж старший специалист, я ценный сотрудник), обучай сотрудника, сажай за свой стол, а потом можешь переходить..."

Убило. Я тут тренером нанималась что ли? какого вообще? вам надо, вы и ищите, мне уже неинтересно вообще-то!



В итоге мне стало жаль свою ж*** и я решила уйти в никуда. Что и многим нормальным ребятам советую сделать.

Цените себя.