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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отдел по работе с предприятиями - работала там 13 месяцев, звучит уже зловеще smile:).

На самом деле, ничего в Сбере крамольного не происходит! Нормальный такой банковский дурдом, как и везде в крупных конторах. Коллектив там хороший, мне лично было расставаться с некоторыми тяжело. Но в плане оплаты труда - ужас, сотрудники моего отдела будто бы и за сотрудников не держатся - так... шушера. Чтобы заработать 30.000 - порвать надо всех и вся, свою ж*** в том числе.
Что касается планов, то могу сказать, что ранее, когда нас в отделе работало 5 человек (нормальных людей, которые работу работать пришли, а не фигней страдать), то жизнь в отделе была очень и очень приятной. Но потом решили расширить штат и добавили еще сотрудников ГПХ, которые работали по срочному договору (без образования, после школы, первокурсники и прочий абзац), при этом они ничего не делают! У нас сменилось много ГПХ (старенький штат при этом сидел спокойно), но не было ни одного толкового человека. Это вина банка, что набирают всякую ересь, я не против. А на такую ЗП придет только ересь, чего уж тут греха таить.

Когда я попыталась не сразу уволиться, а просто перевестись куда-либо в другое подразделение, то мне сказали следующее: "ищи себе замену (я ж старший специалист, я ценный сотрудник), обучай сотрудника, сажай за свой стол, а потом можешь переходить..." smile:o
Убило. Я тут тренером нанималась что ли? какого вообще? вам надо, вы и ищите, мне уже неинтересно вообще-то!

В итоге мне стало жаль свою ж*** и я решила уйти в никуда. Что и многим нормальным ребятам советую сделать.
Цените себя.
Makarova777бывший сотрудник
08.10.2012 23:39
6 комментариев
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Big Al
09.10.2012 06:31
Как же как же, помню ваше структурное подразделение, сколько мы собачились по вопросам установки терминалов в ТСТ, через пару месяцев боев выработался алгоритм действий разграничили зону ответственности, и стало все здорово, но..... через пару месяцев сотрудник уволился и все стало начинаться с начала ибо ни началькик ни коллеги вобще не знали с какой строны подходить, благо сам уволился почти сразу за ней.
Morfius
09.10.2012 09:06
Отзывы стали напоминать вести с фронта. Везде идут бои местного значения. Сотрудники за зп воюют, сотрудники с руководителями, подразделения с подразделениями и только на фронте ГО без перемен. smile:D
ДеадМарос
09.10.2012 13:11
Всё дело идёт к роботам. Первая ласточка уже обкатывается.
Сбербанк обзавелся необычным платежно-информационным терминалом. В первом молодежном офисе банка, находящемся на территории Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке, работает робот «Сбербаша». Созданный южнокорейской компанией Nautilus Hyosung, робот представляет собой прототип работника операционного отделения будущего. Он совмещает функции консультанта и операционной кассы.

Увидев посетителя, «Сбербаша» следует к нему и предлагает свою помощь. Он может сориентировать в офисе, проводить к нужному месту, ознакомить с продуктовым рядом Сбербанка. Робот расскажет и покажет, как оплатить услуги по банковской карте, например, мобильной связи или домашнего интернета, и тут же, в случае необходимости, примет платеж. «Сбербаша» поддерживает технологию NFC. При общении робот моргает и подстраивается под рост собеседника. Тем не менее пока рядовым сотрудникам Сбербанка опасаться нечего: «Сбербаша» скорее игрушка, чем конкурент, да и денег в нем нет.
http://tv.cnews.ru/video/sberbank_vzy...cnComments
Александер666
09.10.2012 18:30
ДеадМарос
Дед, прекращай прикалываться! smile:D Кончится у этого роботёнка батарейка и трындец... smile:D А то, не дай Бог, в Приморье циклон припрётся и свет отключат. У японцев АЭС "бахнула" - роботов там "завались" было? Насоздавали клоунов...
А вот результаты "роботизации" - вот они, рядом:
http://www.banki.ru/services/response...ID=4160188
Vovan100
11.10.2012 20:03
2 Дед Мороз
Аффтар жжет!)
Olena10
03.11.2012 19:37
подписываюсь под каждым словом автора, работаю в той же должности столько же по времени, не работа, а отдел по воспитанию кадров, за ГПХ нужно с сопливчиком бегать, умолять поработать...почему бы просто не уволись всех?? всем бы стало легче...
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