Я, как и многие банкиры, в мировой банковский кризис попал под сокращение и очень долгое время не мог найти работу. Однажды вечером поступил звонок с ТКС-банка, где мне предложили пройти собеседование на представителя. Идея мне сразу же не понравилась, т.к. имел большой управленческий опыт в западных банках (Барклайс и Сити банк). Кризис, подумал я, предложений других не было и пошёл на собеседование. Собеседование проходило на диванчиках в спокойной обстановке, подробно рассказали о вакансии и условия меня устроили, предложили график 5/2 или 2/2, и сразу хочу обратить особое внимание на то, что при графике 5/2 нужно было делать 8 встреч с клиентами (разъезды по всему городу), при графике 2/2 - 11 встреч. Далее были тренинги два дня, которые проводил Алексей Г.- умный и грамотный тренер, который подробно всё рассказывал и отвечал на все вопросы. После тренинга был тест, после которого тех, кто поумнее оставили, а тех кто послабее отправили домой.



На следующий день нам раздали конверты с док-ми и мы поехали по клиентам, в тот же день я почувствовал себя не представителем, а курьером . Далее, нас 11 человек оформили по трудовой и на следующий рабочий день начался дурдом. Вместо 8 встреч обещанных на собеседовании мне сразу же дали 11, на мой вопрос, могу ли я не брать сверх нормы 3 встречи, мне сказали - нет, ты их брать обязан и отказаться не можешь. Несколько месяцев проработал на графике 5/2 и далее перешёл на график 2/2 и работа превратилась в маразм - вместо 11 обещанных встреч стали давать от 11 до 20, класс, да? Наш банк позиционирует себя как современный, высокотехнологичный банк, который стремится к идеальному сервису, какой тут может быть сервис, если мы, курьеры (представители), постоянно опаздываем к клиентам?!



Мне не нравилось в моей работе то, что мне постоянно приходилось извиняться перед клиентами за то, что я постоянно опаздывал к ним (не по моей вине), постоянно приходится нервничать, т.е. когда сидишь консультируешь клиента тебе постоянно звонят клиенты, которые нервничают из-за того, что ты к ним не успеваешь и орут "когда уже Вы ко мне приедете?". Когда дают больше 11 встреч, ты, естественно, не успеваешь и бывает так, что заканчиваешь около 00.00 ночи Были клиенты, которые указывают несуществующие адреса, и ты, как дурачок, ходишь и ищешь несуществующий адрес, и когда их находишь, они на тебя орут. У нас в отделе большая текучка кадров, так быть не должно (из 13 человек, которые были со мной на тренинге, 8 месяцев смогли проработать только двое

Премия у нас в отделе есть, но она непрозрачная, и конечно же, штрафы, которые могут покрыть всю твою премию.



Возвращаясь к началу своей работы в ТКС хочу отметить своего руководителя Г-ину Марию (жаль, что её в дальнейшем повысили), таких адекватных и грамотных руководителей у меня не было и больше не будет В моей работе в ТКС понравилось то, что узнал много нового на тренингах у Алексея Г. и Татьяны. Дружный, весёлый коллектив, все всегда друг другу помогали. В столовой всегда в наличии халявное молоко, кофе, чай, сахар. ЗП и премия выплачивались всегда вовремя, ДМС в наличии.

По моему мнению, зарплата у нас в отделе должна быть больше, т.к. для того, чтобы нормально существовать в Москве, нынешней не хватает. Я после окончания академии понял это, когда пришлось снимать квартиру, мои друзья, грузчики и продавцы в магазинах, получают больше.



Взвесив всё, решил я уехать в свой родной город, меня вроде как пообещали перевести, но перед переводом сказали, что нужно увольняться в Москве, а в своём родном городе я буду работать по договору трудового подряда, меня, естественно, это устроило. Наступило первое число - день увольнения и ЗП. Пришло волшебное смс, в котором я понял, что меня лишили премии. Как в последствии выяснилось, премии меня лишили за невыполнение плана, план я не выполнял и ранее, премии никогда не лишали, а тут бах(!) и лишили на 100%, причём у меня никто не спросил, почему я не выполнил план (причин может быть очень много), как так можно? Видимо, мой руководитель посчитал, раз я увольняюсь, премию мне можно не платить.



Считаю себя нормальным порядочным сотрудником, который приезжал к клиентам на дом, в офис - куда им было удобно, никогда не заставлял их встречаться у метро. Не всегда получается выполнять план, т.к. у нас плохая логистика, дают такие маршруты, расстояние между которыми более часа + пробки, которые могут задерживать на несколько часов. Т.е. получается, что представители, которые стремятся качественно работать, остаются без премии, а представители, которые заставляют встречаться клиентов около метро, получают премию... несправедливо! Также недавно мой руководитель заставил писать объяснительную за низкий процент подключённых услуг (смс-банк и страховка), т.е. бывают такие случаи, когда я приезжал к бабушкам, матерям-одиночкам и мне совесть не позволяла им подключать эти услуги по умолчанию, я про них рассказывал... Меня премии лишил мой руководитель незаслуженно, руководство банка ТКС прошу пересмотреть мою премию и обратить внимание на то, что планирую продолжить карьеру в г.Ростове-на-Дону. Надеюсь на Вашу рассудительность и адекватность.



И напоследок пожелание Олегу Тинькову (Председателю Совета Директоров) и Оливеру Хьюзу (Председателю правления). Вы постоянно стремитесь повышать качество обслуживания, я знаю, как его улучшить до совершенства. Вам нужно в 09.00 утра зайти к нам в отдел взять ну хотя бы 15 конвертиков и пробежаться по клиентам. После этого отработанного дня в Вашей жизни всё изменится, Ваша жизнь наполнится новыми, яркими красками и Вы поймёте, как сделать наш банк лучшим в клиентском обслуживании



По всему отделу очень сильно буду скучать.

Оценку пока не ставлю, т.к. моя проблема не решена.



BRGDS

Женечка Каргин.