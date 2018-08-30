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|Мой путь от супервайзера к курьеру
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Я, как и многие банкиры, в мировой банковский кризис попал под сокращение и очень долгое время не мог найти работу. Однажды вечером поступил звонок с ТКС-банка, где мне предложили пройти собеседование на представителя. Идея мне сразу же не понравилась, т.к. имел большой управленческий опыт в западных банках (Барклайс и Сити банк). Кризис, подумал я, предложений других не было и пошёл на собеседование. Собеседование проходило на диванчиках в спокойной обстановке, подробно рассказали о вакансии и условия меня устроили, предложили график 5/2 или 2/2, и сразу хочу обратить особое внимание на то, что при графике 5/2 нужно было делать 8 встреч с клиентами (разъезды по всему городу), при графике 2/2 - 11 встреч. Далее были тренинги два дня, которые проводил Алексей Г.- умный и грамотный тренер, который подробно всё рассказывал и отвечал на все вопросы. После тренинга был тест, после которого тех, кто поумнее оставили, а тех кто послабее отправили домой.
На следующий день нам раздали конверты с док-ми и мы поехали по клиентам, в тот же день я почувствовал себя не представителем, а курьером . Далее, нас 11 человек оформили по трудовой и на следующий рабочий день начался дурдом. Вместо 8 встреч обещанных на собеседовании мне сразу же дали 11, на мой вопрос, могу ли я не брать сверх нормы 3 встречи, мне сказали - нет, ты их брать обязан и отказаться не можешь. Несколько месяцев проработал на графике 5/2 и далее перешёл на график 2/2 и работа превратилась в маразм - вместо 11 обещанных встреч стали давать от 11 до 20, класс, да? Наш банк позиционирует себя как современный, высокотехнологичный банк, который стремится к идеальному сервису, какой тут может быть сервис, если мы, курьеры (представители), постоянно опаздываем к клиентам?!
Мне не нравилось в моей работе то, что мне постоянно приходилось извиняться перед клиентами за то, что я постоянно опаздывал к ним (не по моей вине), постоянно приходится нервничать, т.е. когда сидишь консультируешь клиента тебе постоянно звонят клиенты, которые нервничают из-за того, что ты к ним не успеваешь и орут "когда уже Вы ко мне приедете?". Когда дают больше 11 встреч, ты, естественно, не успеваешь и бывает так, что заканчиваешь около 00.00 ночи Были клиенты, которые указывают несуществующие адреса, и ты, как дурачок, ходишь и ищешь несуществующий адрес, и когда их находишь, они на тебя орут. У нас в отделе большая текучка кадров, так быть не должно (из 13 человек, которые были со мной на тренинге, 8 месяцев смогли проработать только двое
Премия у нас в отделе есть, но она непрозрачная, и конечно же, штрафы, которые могут покрыть всю твою премию.
Возвращаясь к началу своей работы в ТКС хочу отметить своего руководителя Г-ину Марию (жаль, что её в дальнейшем повысили), таких адекватных и грамотных руководителей у меня не было и больше не будет В моей работе в ТКС понравилось то, что узнал много нового на тренингах у Алексея Г. и Татьяны. Дружный, весёлый коллектив, все всегда друг другу помогали. В столовой всегда в наличии халявное молоко, кофе, чай, сахар. ЗП и премия выплачивались всегда вовремя, ДМС в наличии.
По моему мнению, зарплата у нас в отделе должна быть больше, т.к. для того, чтобы нормально существовать в Москве, нынешней не хватает. Я после окончания академии понял это, когда пришлось снимать квартиру, мои друзья, грузчики и продавцы в магазинах, получают больше.
Взвесив всё, решил я уехать в свой родной город, меня вроде как пообещали перевести, но перед переводом сказали, что нужно увольняться в Москве, а в своём родном городе я буду работать по договору трудового подряда, меня, естественно, это устроило. Наступило первое число - день увольнения и ЗП. Пришло волшебное смс, в котором я понял, что меня лишили премии. Как в последствии выяснилось, премии меня лишили за невыполнение плана, план я не выполнял и ранее, премии никогда не лишали, а тут бах(!) и лишили на 100%, причём у меня никто не спросил, почему я не выполнил план (причин может быть очень много), как так можно? Видимо, мой руководитель посчитал, раз я увольняюсь, премию мне можно не платить.
Считаю себя нормальным порядочным сотрудником, который приезжал к клиентам на дом, в офис - куда им было удобно, никогда не заставлял их встречаться у метро. Не всегда получается выполнять план, т.к. у нас плохая логистика, дают такие маршруты, расстояние между которыми более часа + пробки, которые могут задерживать на несколько часов. Т.е. получается, что представители, которые стремятся качественно работать, остаются без премии, а представители, которые заставляют встречаться клиентов около метро, получают премию... несправедливо! Также недавно мой руководитель заставил писать объяснительную за низкий процент подключённых услуг (смс-банк и страховка), т.е. бывают такие случаи, когда я приезжал к бабушкам, матерям-одиночкам и мне совесть не позволяла им подключать эти услуги по умолчанию, я про них рассказывал... Меня премии лишил мой руководитель незаслуженно, руководство банка ТКС прошу пересмотреть мою премию и обратить внимание на то, что планирую продолжить карьеру в г.Ростове-на-Дону. Надеюсь на Вашу рассудительность и адекватность.
И напоследок пожелание Олегу Тинькову (Председателю Совета Директоров) и Оливеру Хьюзу (Председателю правления). Вы постоянно стремитесь повышать качество обслуживания, я знаю, как его улучшить до совершенства. Вам нужно в 09.00 утра зайти к нам в отдел взять ну хотя бы 15 конвертиков и пробежаться по клиентам. После этого отработанного дня в Вашей жизни всё изменится, Ваша жизнь наполнится новыми, яркими красками и Вы поймёте, как сделать наш банк лучшим в клиентском обслуживании
По всему отделу очень сильно буду скучать.
Оценку пока не ставлю, т.к. моя проблема не решена.
BRGDS
Женечка Каргин.
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6
Driill111 • бывший сотрудник
09.10.2012 00:09
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Ответ банка:
Здравствуйте.
Описываемая Вами ситуация с нагрузкой на представителей Банка отличается от реальной. Практически у всех представителей в Москве количество встреч в течение месяца одинаково, различаясь очень несущественно. Плановые показатели встреч составлялись с учетом именно средних значений количества встреч, и составляют для Вашего графика 5*2 8 встреч в день. В течение 3-х последних месяцев 100% показателей Вы не добились ни разу, находясь рядом с этим значением в отрицательной зоне, что не влечет за собой какого-либо снижения переменной части. При этом более 25% Ваших коллег эти показатели превышали, имея большее количество встреч.
В последнем месяце по неясной причине Вы существенно снизили требовательность к себе, и при неизменных плановых показателях ухудшили результативность успешных встреч практически на 20%, что и повлекло за собой снижение премии. Аналогичных сложностей, вызванных, как Вы говорите, "плохой логистикой" не наблюдалось у Ваших коллег. Не совсем понятно что Вы имеете ввиду, отмечая низкий процент подключения дополнительных услуг - каждый представитель в своей работе руководствуется прежде всего принципом предоставления всей необходимой информации, и Ваши слова о подключении услуг "по умолчанию" не имеют под собой никакого основания, как минимум применительно к Вашим коллегам. Отметим, что премия не является гарантированным доходом, и выплачивается работодателем по итогам анализа статистических показателей Вашего труда за отчетный период.
Вашим непосредственным руководителем будет принято соответствующее решение о целесообразности продолжения работы с Банком в другом городе.
С уважением,
ТКС-Банк.
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Не совсем понятно, почему автор удивлен и недоволен тем, что не получил премию ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА. Почему он не был удивлен, когда n-ное кол-во месяцев премию всё-таки получал, не смотря на то, что ПЛАНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЛ? Мне не понятна логика.
Тебе нужно к нам в отдел и тогда поймёшь логигу
Плановый показатель для представителей, работающих в графике 5*2 в Москве - 8 встреч в течение рабочего дня. Таким образом в течение месяца при обычном количестве рабочих дней (21 день) плановый показатель составляет 168 встреч. В среднем автор отзыва "закрывал" в месяц 158-162 встречи, в последнем же, по результатам которого премия была уменьшена - 132. Объективных причин тому нет, аналогичные показатели его коллег не снижались. Есть мнение, что это связано с привычным для покидающего коллектив работника снижением требований к выполняемой работе.
С уважением,
ТКС-Банк.
Вы написали: в среднем автор отзыва "закрывал" в месяц 158-162 встречи(при моём графике 2/2 это нормально, у меня не график 5/2 )
Я в конце своего отзыва написал, чтоб руководство нашего банка пришло к нам утром в отдел и посмотрело какую нам дают нагрузку,я не раз как и другие представители говорил про плохую логистику, нас никто не слушает и нами никто не занимается!!!Соберите собрание представителей и узнаете проблемы, которые накопились.
Так же Вы написли , что Аналогичных сложностей, вызванных, как Вы говорите, "плохой логистикой" не наблюдалось у Ваших коллег(я же в отзыве написал, что сложности связанные с плохой логистикой возникают у тех представителей, которые ездят по домам и офисам клиентов(работают добросовестно), а те представители, которые заставляют встречаться клиентов около метро сложнастей не испытывают, что тут непонятного
Эта Ваша фраза меня развеселила и подняла настроение: Вашим непосредственным руководителем будет принято соответствующее решение о целесообразности продолжения работы с Банком в другом городе(это типа мне отказали) , не могу остановить свой смех, мне как сказали, сколько я буду получать я смеялся до слёз
По-поводу отработанного месяца в сентябре меня полностью лешили премии и мой чистый доход по итогам месяца составил аж 5 тыс рублей (из оклада вычитаем расход на транспорт,мобильная связь, на поесть-попить и на форс-мажор)Если я тот месяц отработал бесплатно пусть хотяб Олег Тиньков или Оливер Хьюз хоть спасибо скажут .
И последнее, пожалуйста, пересчетайте мою последнюю з.п.,т.к. мои подсчёты не сходятся с подсчётами моего руководителя,который месяцем ранее неправильно посчетал мою з.п и передо мной извинялся(счетал со своей тётей из налоговой), у меня отпускные+оклад+дни отработаные после расчётной даты.
Как пожелаете - приведем данные по Вашим успехам чуть подробнее, остановимся на последних 3-х месяцах кроме июля, когда ввиду неполного месяца показатели недостаточны. Плановый показатель для смен устанавливается на основании графика 5*2, для графика 2*2 он немногим выше 165-176 встреч встреч в месяц.
Сентябрь - план 176. Выполнено - 139 , 79% от плана. Сорванных встреч - 70. Процент сорванных встреч - 34%. Доплата за транспорт - 4 175 рублей.
Август - план 165. Выполнено - 159, 95% от плана. Сорванных встреч - 47. Процент сорванных встреч - 22%. Доплата за транспорт - 4 445 рублей.
Июль ввиду отработки менее 50% пропускаем.
Июнь - план 165. Выполнено - 147, 90% от плана. Сорванных встреч - 50. Процент сорванных встреч - 25%. Доплата за транспорт - 4 175 рублей.
При необходимости мы можем привести выборку Ваших маршрутов за случайные 3 дня с плановым временем встречи и фактическим временем закрытия встречи - так максимально полно будут опровергнуты Ваши слова о плохой логистике. Доплата за услуги мобильной связи составляет суммарно 1 000 рублей в месяц - 800 рублей за услуги голосовой связи и 200 рублей за услуги мобильного Интернета.
Удачи Вам в дальнейшей карьере, надеемся, в будущем Вы будете более искренни со своими работодателями в процессе работы.
С уважением,
ТКС-Банк
Мне по большому счёту всё-равно, я уже у Вас больше не работаю, но ещё раз пишу большими буквами ПРИЙДИТЕ УТРОМ К НАМ В ОТДЕЛ соберите собрание представителей(поговорите с ними) и посмотрите маршрутные листы
Про выборку моих маршрутов-проведите её лично,Вам понравится , возьмите утром конвертики и проведите, работа у нас интересная, нескучная
Фраза сорванные встречи поднимает настроение , это типа я их сорвал?