Приветствую. Довольно обидно читать негативные отзывы о КЕБе, хотя каждый имеет право на свое мнение. Лично для меня КЕБ был одним из самых лучших мест работы. Работала кредитным специалистом 1,5 года, взяли меня без опыта работы, и обучили абсолютно всему необходимому. З/п для нашего региона достаточно приличная (особенно по сравнению с зарплатами кредитных специалистов в других банках), коллектив прекрасный просто.



Обучение и тренинги в банке дали мне все необходимое для работы, и я получила прекрасную базу и бесценный опыт.



О руководстве тоже ничего плохого сказать не могу - все, с кем мне довелось поработать - начиная от главного специалиста, и заканчивая руководителями в Дирекции потребительского кредитования - адекватные люди и настоящие профессионалы, никакого прессинга, негатива или чего-то подобного не ощущала, хотя в первое время работы, как и все, делала ошибки



Уходила я из КЕБа уже сформированным и обученным специалистом, банк дал мне прекрасный старт в этой сфере. И на самом деле, мнение о месте работы всегда зависит от того, какой ты работник.