На днях подписал заявление по "собственному" желанию. Квартал закончился, узнаю об оптимизации численности кредитного отдела, в тот же день уведомлен управляющим о моей печальной участи. Сразу пояснили, что филиал все подводит к увольнению по собственному и пыркаться не стоит (хотя сам знаю, что можно все затянуть минимум месяца на 3 и получить все положенные льготы как сокращенному). С момента оповещения меня об увольнении до расторжения трудового договора прошло всего 3 дня! И плевать на то, что по уши в кредитах, выкручивайся как хочешь. Вот так вот поступает банк со своими сотрудниками. А я там исправно трудился 2 года и 70% (на троих человек) выданных кредитов были мои... ну а кого еще выгонять? Не начальника службы же? И не такого же "обычного" экономиста (за исключением того, что он родственник управляющего и неизвестно каким образом попал в банк, имея среднее образование и работая всю жизнь в продуктовом магазине). Но я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ. Я молод, в отличие от некоторых , и готов развиваться дальше, а за государственный банк стыдно!