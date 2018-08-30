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|Государственный банк?
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|На днях подписал заявление по "собственному" желанию. Квартал закончился, узнаю об оптимизации численности кредитного отдела, в тот же день уведомлен управляющим о моей печальной участи. Сразу пояснили, что филиал все подводит к увольнению по собственному и пыркаться не стоит (хотя сам знаю, что можно все затянуть минимум месяца на 3 и получить все положенные льготы как сокращенному). С момента оповещения меня об увольнении до расторжения трудового договора прошло всего 3 дня! И плевать на то, что по уши в кредитах, выкручивайся как хочешь. Вот так вот поступает банк со своими сотрудниками. А я там исправно трудился 2 года и 70% (на троих человек) выданных кредитов были мои... ну а кого еще выгонять? Не начальника службы же? И не такого же "обычного" экономиста (за исключением того, что он родственник управляющего и неизвестно каким образом попал в банк, имея среднее образование и работая всю жизнь в продуктовом магазине). Но я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ. Я молод, в отличие от некоторых , и готов развиваться дальше, а за государственный банк стыдно!
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baik • бывший сотрудник
09.10.2012 19:59
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|ghost
10.10.2012 11:23
|Все таки нужно было настоять на получение официального документа о сокращение и обратиться в Трудовую Инспекцию (они очень любят такие банки) даже если вам его не дали, а заявление по собсвеному написать вы всегда успеете. Да так могут быть последствия начнут гнобить лишат премии, но у вас будет время найти себе работу и получить все, что причитаеться по сокращению, тем более что вы работали наверное хорошо и к вам нет претензий. НЕ надо делать жизнь управляющему легкой это его проблема, а не ваша, пусть все делают по ТК! Не здавайтесь и отзавите свое заявление!
|Valentin82
10.10.2012 11:39
|Ваш аргумент "Я молод, в отличие от некоторых))" непонятен и неубедителен. Его следовало усилить: «В отличие от некоторых, у меня 32 белых, ровных, не тронутых пломбами зуба))».
|kolyan125
10.10.2012 13:02
|Удивляет меня: "я знаю ,что можно было затянуть на 3 месяца с получением всех положенных выплат" - а что же тогда ушли так по-простому при имеющихся кредитных обязательствах? Хотя бы попросили дополнительной компенсации за согласие на написание по собственному? При том, что о сокращении должны предупреждать за 2 месяца и потом еще 2 месяца платить пособие в размере зарплаты - на 1-2 оклада можно спокойно сторговаться, не особо портя отношения с начальством.
|MEN_018
26.10.2012 12:43
|Автор, одним лозунгом -я молод и у меня все впереди - сыт не будешь. Надо было просить официльный документ о сокращении , 1000 % что вам бы тогда редложили минимум с 2 окладами уйти по соглашению сторон, а так вы сразу согласились по собственому на что банк и расчитвает, так сказать на " дурачка " .
|Вурдалак
28.10.2012 17:52
|Чистой воды терпильство. Проработать два года и позволить развести себя на ПСЖ, как лоха? Не понимаю.
|Past_employee
06.11.2012 06:43
|а я сам ушел в конце августа,не стал ждать когда попросят, ибо такая же участь бы ждала, уверен почти на 100% ибо все на филиал передали и заскучал я. У нас кстати никого не сокращают, слова такого даже не знает никто, почему то сами уходят. Пригласили работать в администрацию,за не меньшие деньги, но при этом никаких планов, обзвонов, кросспродаж и прочей торговой херни Спасибо за какой никакой а первый опыт работы любимому банку
|Racer666
02.12.2012 04:51
|ну раз молод - вперед искать новую работу. Коль не совсем молод - можно и пободаться.
|JLA
23.07.2013 10:38
|У нас такая же ситуация, никакого сокращения по собственному и до свидания!
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