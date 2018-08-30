Сразу оговорюсь, нижеприведенный текст лишь обобщение и сконцентрированное выражение всей истории. Развивать данную тему не хочу, поскольку это грозит превратить банковский форум в политический, а для этого есть другие сайты. В последующем буду выкладывать только обстоятельства, касающиеся юридической стороны дела: решение суда, ответы на запросы, изданные приказы и т.д. (Конец предисловия).



Все предыдущие заметки сообщали массу деталей, в конце концов, в этой массе утонули все первопричины конфликта, я через чур увлекся всякого рода казуистикой. Для тех, кто не очень расположен к длительному чтению, постараюсь изложить общий смысл.



Я был арестован и осужден по надуманному обвинению 6 мая 2012, поэтому пропустил один день на работе. Мне предложили:

- взять отгул, за свой счет на этот день, задним числом;

- подписать акт, в котором говорилось, что я лишь устно пояснил своё отсутствие (игнорируя постановление суда, протокол и другие документы предоставленные мной);

- пообещать больше не участвовать в протестных акциях.



В последующем начальник СБ уверял меня в том, что ему по-барабану мои политические убеждения. Это лукавство на грани откровенной лжи. Я соглашусь, возможно, руководству банка плевать на мои взгляды и на то, под какими знаменами я выхожу на Сахарова и Болотную, НО сам факт того, что я ВЫХОЖУ, вот это вызывает у них сильное раздражение. С одной стороны трусость, они бояться, что где-нибудь промелькнет информация о том, что их сотрудник выступает с политическими требованиями. Это само по себе говорит о том, до какой степени зашуганы люди. С другой стороны, страх перед будущим, сегодня он требует соблюдения избирательных прав, завтра будет требовать соблюдения ТК. По нынешним временам это уже экстремизм.



Второй момент, мне предложили «замять дело», то есть ты покайся, скажи, что больше туда не пойдешь, вот тут и тут подпиши, и мы тебя «простим». Я отказался, тогда они окончательно решили, что надо ликвидировать это «вольнодумство», мало ли как оно может обернуться.



Третий момент, формальных причин выгнать не было, что случилось потом: запрет на публикацию своего резюме в интернете, помехи в сдаче экзаменов, выговоры, депремирование, проведение служебных расследований, обвинение в краже информации, вся прочая грязь, которой они меня поливают, это лишь производные, так сказать, средства работы среди несознательного населения.



Четвертое, самое главное, в это включились некоторые «коллеги», я полностью убежден, что ни письменных, ни устных приказов (явных) никто не давал. Руководство, а именно президент банка пространно намекнул… а «коллеги» побежали выполнять. Я, может, и понял бы, если им прямо сказали, выдавите его (меня) из банка иначе уволим самих. Готов биться об заклад - никто такого им никогда не говорил, они сами для себя решили: не будем гнобить - нас уволят. А может, некоторые и не думали, а взялись за дело по собственной инициативе. В любом случае никто никогда не убедит меня в том, что они не понимали, что делают, не знали, что участвуют в настоящем произволе. А вот чего они действительно ещё не поняли, когда я добьюсь своего, кому-то за всё это придется отвечать, вот этих-то «исполнителей» президент банка с чистой совестью скормит Фемиде. Сделает невинные глазки и скажет: «Ничего не знаю, ничего не приказывал, сижу здесь починяю примус». Кому они нужны, такие же работники по найму, как и я, ни акционеры, ни собственники, никто. Отмазка вроде «я не причем, просто выполнял приказ» уже не прокатит. На них повесят всех собак. И поделом будет.



Кстати о собаках. Помнится читал (выдержка не дословная):

«Видел двух псов, как-то раз прибившихся к чужой своре. Но свора рычала, не хотела их принимать. И тогда один бросился на своего товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго, с хрипом, визгом а свора терпеливо следила за исходом поединка. Убив его, весь искусанный и изорванный пес, прижав уши, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою лояльность. И тут же свора бросилась на него и разорвала на куски»

Намёк понятен? Даже бездомные псы ненавидят того, кто пытаясь выслужиться пред «вышестоящим» начинает грызть ближнего.



10.10.2012

История продолжается. Отдельная благодарность всем авторам комментариев к моим заметкам. Ваша усердность в наклеивании ярлыков, хамстве, поразительная осведомленность о подробностях моей карьеры (у меня на работе не все о таких тонкостях знают, может только сотрудники по работе с персоналом). Одним словом, всем троллям, как профессиональным, отрабатывающим заказ Гуты, так и просто исполняющим пируэты «прогиба» для повышения по службе или хотя бы в попытке удержаться на своём месте. А затем, придя домой, дико себя ненавидеть, и вымещать всю злость на тех, кто не даёт вытирать об себя ноги. Счастья Вам, здоровья и долгих лет жизни. Пока есть Ваши комментарии, а с каждым моим постом их становиться всё больше, я раз за разом убеждаюсь, что иду по правильному пути. Всё познаётся в сравнении, честный принципиальный человек только тогда и будет заметен, если рядом с ним или где-то поблизости обитают люди, религией которых является всепоглощающая ЛОЯЛЬНОСТЬ боссу (имеется ввиду не только начальник на работе). Не останавливайте тот поток лжи с примесью собственной дефектности который вы устремили в мой адрес, а то будет совсем не интересно. (конец благодарственной речи)



Теперь о насущном. Небольшой очерк суда, 10 октября 2012 состоялось очередное заседание, не скажу, что был сильно удивлен, хотя интересные моменты присутствуют. В частности по иску об отмене приказа о депремировании я получил отказ, как говорилось ранее, его (приказ № 387-К) задним числом отменили (забавно приказ отменили, а премию всё равно не выплатили). Почему не выплатили? Представитель банка отвечать отказалась, сославшись на то, что это не имеет отношение к делу. И заявила, что мои требования не обоснованны, так как они уже давно выполнены (приказ-то отменен). Судья так же сказала, что в иске было требование об отмене приказа, а вот требование выплатить что-либо отсутствует. Думаю, если подам иск о выплате и суд его признает, то мне премию выплатят, но не перечислят на зарплатный счет, сказав, что этого требования нет. Очередной иск, где будет сказано: «Прошу выплатить и перечислить…» так же могут удовлетворить, премию выплатят, перечислят, но на карточке это сумма будет заблокирована и недоступна для снятия, ведь об этом я не просил, и т.д. Одним словом, иск не актуален, так как все давно исполнено. Отдаю должное юристам, до такого не каждый додумается.



Вторая деталь, которая мне особенно понравилась. Наконец-то всё встало на свои места, адвокатесса банка передала суду для приобщения материалы моего ареста на Болотной, показывая суду, с каким жутким экстремистом им приходится иметь дело. Прямо заявляя, что были нарушения привил внутреннего распорядка, а именно отсутствие на работе по причине ареста. Сказала она это с одной целью - «охарактеризовать истца». Вот и ладненько, теперь всё встало на свои места, я искал случая заявить, что весь прессинг в отношении меня начался после ареста, теперь они и сами это сказали. Одно радует, как я не старался пояснить, что пришел на согласованное мероприятие и в заключение угодил вовсе не по своей воле, никакого внимание судья этому не уделила.



Самое интересное, правила внутреннего распорядка, которые были представлены судье. Я несколько раз заявлял, что эти «правила» отличаются от тех, которые подписывал я при устройстве на работу, я пытался предоставить копию правил, с которыми меня ознакомили, судья так же сказала, что к делу это отношения не имеет, и если в «моих» правилах и тех, которые представили суду, есть расхождения, например, что рабочий день начинается не в 9:00 а в 8:30 и прочее, это не важно. Так же было отмечено, что отказ в отпуске для сдачи экзаменов был со стороны начальника департамента в связи с загруженностью на моём участке работы (вот это для меня стало неожиданностью).



Теперь хочу обратиться к сотрудникам Гута-Банка. У меня на руках есть заверенная и предъявленная в суде копия «Правил внутреннего трудового распорядка». Заходите в Outlook – общие папки, скачиваете «правила» и сравнивайте с теми, которые есть у меня. Особенно это касается рабочего времени. Кстати, по тем правилам, которые предъявлены в суде, у вас есть 60 мин. а не 48 мин. для обеденного перерыва. Теперь можете смело обедать час, если кто-то будет выступать, ссылайтесь на правила.

Коллеги, если есть сомнения в моих словах, вы считаете, что те факты о подлоге документов и о том, что заявлялось в суде выдумка, можете обратиться ко мне (кто не знает, доб. номер 829), у меня есть аудио-запись этого суда, есть копия «правил» - сравнивайте, слушайте, делайте выводы. Допускаю, что вы останетесь при своём мнении, что я не прав, но это уже будет ваше личное мнение, а не пересказ истории из третьих рук (в том числе моих).