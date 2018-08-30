Проработав в банке чуть больше года, надумала увольняться из него со смешанными чувствами. Плюсов немало, уж если говорить честно - оплата достойная, такие стартовый оклад и премию, как в ТКС, мало где можно найти. Графиков полно на любой вкус - и дневной, и ночной, и 5/2 в разные смены, с плавающими выходными... Не всегда, конечно, удавалось увидеть в расписании оптимальный вариант, но все же, было вполне удобно. Первые приблизительно полгода я работала с 16:00 до 00:00, заботливый работодатель организовал для этой смены доставку сотрудников до дома на такси; потом в связи с учебой попросилась в ночную смену, на следующий месяц уже начала работать по новому графику. Коллектив - просто замечательный, в графике 5/2 общалась со многими людьми, на работу ходила с удовольствием, зная, что всегда найдется, с кем поболтать в перерывах. К сожалению, при работе ночью на общение не оставалось никаких душевных сил, поэтому атмосферу коллектива могла оценить разве что со стороны - тоже, вроде, все было вполне душевно.



Но именно после перехода в ночную смену начались проблемы. Во-первых, три раза (в три разных месяца) снижали оценки (а, следовательно, и премию) за ошибки полугодовой давности. То есть пришла я, новый, "зеленый" сотрудник, ошиблась в каких-то звонках, а спустя полгода (или, как было в последний раз, восемь месяцев) меня наказывают. Обидно было очень, особенно учитывая, что снижение оценок тормозит карьерный рост. Руководитель группы говорила мне, что тут все по справедливости - мол, в то время, когда ты ошиблась, тебя не наказали, и ты получила премию сполна. Три ха-ха-ха, в то время, так как это было самое начало работы, премию я еще не получала вообще (не участвовала до поры до времени в общем рейтинге). Но никого это не волнует. При увольнении руководитель сектора расспрашивал меня о причинах, сказал, что Отдел Контроля Качества может пойти навстречу в таком случае и смягчить наказание. Это прекрасно, но что же мне раньше этого никто не говорил? Даже моя старшая группы, работающая в банке, если не ошибаюсь, с 2008 года, очень удивилась, об этом узнав от меня.



Со старшими, конечно, тоже свои нюансы. Свою первую руководительницу - Машу О-ву - хочу искренне поблагодарить. Вот уж кто действительно "болеет" за своих сотрудников! Советом поможет, на работе из-за тебя задержится, увольняться отговорит, насчет смены графика похлопочет, дополнительными разнообразными функциями и заданиями завалит (а это очень важно - не стоять на месте), и т.д. За своих "птенцов" - горой, и это очень ценно. А вот моя вторая старшая, кажется, о моем существовании вспоминала лишь если мне надо было подписать какую-нибудь бумажку. Новости вроде того, что рейтинг теперь рассчитывается не по двум показателям, а по одному, я узнавала от коллег, тогда как старшая молчала. Помогать сотрудникам на линии не ставила, обучать новеньких не разрешала, в общем, превратилась моя работа в просиживание по получасу, глядя в монитор, "от звонка до звонка". От нечего делать даже откликнулась на вакансию в другой отдел, решив за смену огромное творческое задание - ответа не получила, ну да и ладно.



Негатив появился при последнем эпизоде - увольнении. Работала я с 21:00 до 9:00, а отдел кадров, в котором надо было забрать трудовую, открывается в 10:00. Вот тут надо упомянуть также, что пару раз мне нужно было оставаться после работы, чтобы побеседовать с сотрудниками отделов, которые начинали работу с десяти утра, и никого при этом не волновало, что мне, вообще-то, тут еще час после смены придется сидеть. При написании заявления меня предупредили об ожидании, мне подумалось, что грамотный руководитель в целях лояльности к уходящему сотруднику мог бы и передвинуть смену на час вперед (никто бы от этого не умер), однако делать было нечего. В последний день в 10:00 я зашла в Отдел кадров, где на меня махнули рукой и сказали, что за трудовой надо прийти после двенадцати. Еще два часа ожидания! Нет, товарищи, это что такое творится? Мало того, что три часа после бессонной ночи мне надо прослоняться по банку, так еще и руководитель сектора почему-то не соизволил заранее меня предупредить. Вообще, за время работы у меня сложилось такое ощущение, что сотрудники разных отделов вообще между собой не общаются, несмотря на один офис и наличие корпоративной почты и внутреннего сайта.



Ладно, трудовую я забрала. Только на выходе меня вдруг осенило, что должно еще быть страховое свидетельство - по закону, первый работодатель обязан его сделать. Так как пропуск уже забрали, попросила коллег уточнить, они прислали сообщение, что через недельку надо будет позвонить. Через неделю не было времени заморачиваться с этими вопросами - сначала я уезжала, потом была в активном поиске новой работы, в общем, позвонила в банк сейчас, спросила, существует ли вообще в природе такая вещь, как пенсионное свидетельство на имя Ябировой Ольги. Мне ответили, если кратко передать суть - "вы не писали заявление на его получение, ничем помочь не можем, разбирайтесь теперь сами". Отлично. То есть все документы для трудоустройства на подписание мне дает банк, а чтобы получить свидетельство, я сама должна была заранее знать про заявление, написать его и отнести? А что, сотрудник отдела кадров изначально не видел при оформлении документов, что свидетельство отсутствует? По-моему, это верх невнимательности к сотруднику - пусть и бывшему. Знакомство с банком, начавшееся на позитивных нотах, закончилось разочарованием со всех сторон, ибо и как сотрудник, и как клиент, я постоянно натыкаюсь на огрехи, недоработки, ошибки и равнодушие. Печально, очень печально.