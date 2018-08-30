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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день!
Прочитав немного отзывов, решил поделиться своим опытом работы в Московском кредитном банке.

Итак, дело было 29 декабря 2011 года, когда звонком из отдела по подбору персонала МКБ сообщили, что им интересно мое резюме и хотели бы пригласить меня на собеседование. Собеседование прошло 30 декабря и надо сказать, что оно было довольно конструктивным и позитивным. Мне понравилось. Как результат меня приняли на работу. Надо отдать должное руководителю подразделения, в котором я работал, и отделу по подбору персонала за терпение, потому что получилось так, что немного заболел и приняли на работу через месяц после собеседования.

По началу мы были в офисе на Последнем переулке, у моего рабочего места не было окна, да и сам БЦ внутри был угнетающим с запутанными переходами-проходами. Зато вот работа была интересной и увлекательной. В нее втянулся с головой. Месяц, наверное, "тормозил" и не въезжал, вспоминал навыки работы со статистикой и excel. Но когда вспомнил, все пошло, как по маслу.

Затем получше познакомился с командой. И знаете, это была лучшая команда, в которой я работал. Я впервые видел такую четкую, слаженную, кропотливую работу над теми процессами, которые необходимо было улучшать. В том числе, и по моему проекту. Любую информацию, которая была мне необходима, получал мгновенно. Люди охотно шли на контакт и содействие. Так как мой проект коррелировал с основными бизнес-процессами банка, то и эти подразделения в стороне не оставались. Нужна помощь? Не вопрос, нужны пометки и советы? - вообще не проблема.

Отдельное спасибо хотел бы сказать своему руководителю-мегамозгу Р.Н.Г., команде, в которой работал, супермегабизону своего дела и просто замечательному и золотому человеку А.Ю., девчонкам, знающим, что такое свопы, спреды, льготный курс и даже значение букв "Ок", С.(Г. в девичестве) Е. и П.А. - трудяжки и просто хорошие люди. Коллеги, спасибо вам огромное за возможность работать в вашей команде. Главное помните, личная жизнь тоже должна быть. И конечно, большое спасибо руководителю розничного центра К.Е., держись, покой нам только снится! Ты молодец! Большое спасибо в-п К.И.В. красивой, умной и блистательной бизнес-леди, акуле банковского рынка. Руководство банка всегда находится в конструктивном диалоге с сотрудниками!

Большая благодарность за сотрудничество ДИТ (К.А, Г.Б., М.В.), отделу методологии С.И. и Ч.В., отделу рекламы Н.О., А.О., Д.М., Б.А., управлению маркетинга В.А., К.И.
Большое спасибо ребятам из управления банковских карт и управления кредитования - вы супер профессионалы, так держать.
В целом, это позитивный народ, который знает свое дело. И все они - профессионалы!

И помните, если вам делают предложение, от которого вам сложно отказаться, будь то предложение романтического вечера при свечах, руки и сердца, прыжка с парашютом, поездки на Канары или все разом плюс еще стать Председателем Правления Газпрома - соглашайтесь! Иначе пройдет N-ое количество лет и вы, возможно, будете сожалеть об этом!

Знаю, злые языки сейчас начнут комментить и постить, но сразу скажу - это мои ощущения, мое мнение, а что думаете вы об этом - мне по барабану.

За время работы в этом коллективе усвоил хорошо, если ты хочешь, чтобы люди относились к тебе как к профессионалу, хорошему человеку, и всегда шли на сотрудничество, то относитесь к ним так же. И вы получите то, что вы хотели. Ругать можно всегда, а вот стремиться сделать так, чтобы о тебе осталась хорошая память сделать всегда сложно.

Причина моего ухода: предложение, от которого мне было сложно отказаться.

Спасибо Вам! Целую, обнимаю дам и жму руку джентельменам. Искренне Ваш, Timoff.
Timoffбывший сотрудник
10.10.2012 16:39
3 комментария
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Timoff
Автор отзыва
11.10.2012 14:04
Администратору (для добавления в пост)
проработал с 02/12 по 10/12, Дирекция розничной сети.
Timoff
Автор отзыва
12.10.2012 11:49
И еще, да простят меня дамы из Юридического управления за то, что не упомянул о вас. Я преклоняю колено перед вашим опытом и стилем! нигде так не было комфортно работать в паре с юристами, как с вами!
И специально для М.И., обещание данное Вам, помню, и как только, так сразу напишу и вышлю)
Вурдалак
28.10.2012 18:24
По всей видимости, Timoff несколько раз прослушал трек про Жору от Ноггано, прежде чем написать свой пост. В частности, концовка трека пронизывает весь текст отзыва:
Цитата
Ёу! Еу! Здесь Жора, Ноггано и три какие-то куропатки, что попали на непонятки с нами на движуху.
Этот трек я представляю твоему уху.
Эу! Под плановую засуху заходит ништяк! Ноггано, Э!
Мне кайф еще потереть! Хаха!
Респект всем, кто со мной:
Купе, Бангкок, Киманошка, По шагам детка, Диджей Марсель, Жора Шпиц, хааааахахааааа!
Таганским хулигинам от Ноггано респект,
Также Ростовским берегам:
Тарас, Запретный, Патрик, Святой, хааааххаааа!
Бес, Рыжий, Китаец, Медведь. Китаец, возвращайсяяяя!
Также Макс, отец, хаха, Нэш, Кэш, Шика, ОБД (вернее, ВВП).
Также большой респект Сельмашевским братьяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяям.
Заговорщиков ждет кара! Без базара!
Еще чета!
А! Мамонт, ты чёрт!
Здесь был Ноггано! Ееееееее!
smile:crazy: smile:vnature: smile:rofl:
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