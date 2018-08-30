Добрый день!

Прочитав немного отзывов, решил поделиться своим опытом работы в Московском кредитном банке.



Итак, дело было 29 декабря 2011 года, когда звонком из отдела по подбору персонала МКБ сообщили, что им интересно мое резюме и хотели бы пригласить меня на собеседование. Собеседование прошло 30 декабря и надо сказать, что оно было довольно конструктивным и позитивным. Мне понравилось. Как результат меня приняли на работу. Надо отдать должное руководителю подразделения, в котором я работал, и отделу по подбору персонала за терпение, потому что получилось так, что немного заболел и приняли на работу через месяц после собеседования.



По началу мы были в офисе на Последнем переулке, у моего рабочего места не было окна, да и сам БЦ внутри был угнетающим с запутанными переходами-проходами. Зато вот работа была интересной и увлекательной. В нее втянулся с головой. Месяц, наверное, "тормозил" и не въезжал, вспоминал навыки работы со статистикой и excel. Но когда вспомнил, все пошло, как по маслу.



Затем получше познакомился с командой. И знаете, это была лучшая команда, в которой я работал. Я впервые видел такую четкую, слаженную, кропотливую работу над теми процессами, которые необходимо было улучшать. В том числе, и по моему проекту. Любую информацию, которая была мне необходима, получал мгновенно. Люди охотно шли на контакт и содействие. Так как мой проект коррелировал с основными бизнес-процессами банка, то и эти подразделения в стороне не оставались. Нужна помощь? Не вопрос, нужны пометки и советы? - вообще не проблема.



Отдельное спасибо хотел бы сказать своему руководителю-мегамозгу Р.Н.Г., команде, в которой работал, супермегабизону своего дела и просто замечательному и золотому человеку А.Ю., девчонкам, знающим, что такое свопы, спреды, льготный курс и даже значение букв "Ок", С.(Г. в девичестве) Е. и П.А. - трудяжки и просто хорошие люди. Коллеги, спасибо вам огромное за возможность работать в вашей команде. Главное помните, личная жизнь тоже должна быть. И конечно, большое спасибо руководителю розничного центра К.Е., держись, покой нам только снится! Ты молодец! Большое спасибо в-п К.И.В. красивой, умной и блистательной бизнес-леди, акуле банковского рынка. Руководство банка всегда находится в конструктивном диалоге с сотрудниками!



Большая благодарность за сотрудничество ДИТ (К.А, Г.Б., М.В.), отделу методологии С.И. и Ч.В., отделу рекламы Н.О., А.О., Д.М., Б.А., управлению маркетинга В.А., К.И.

Большое спасибо ребятам из управления банковских карт и управления кредитования - вы супер профессионалы, так держать.

В целом, это позитивный народ, который знает свое дело. И все они - профессионалы!



И помните, если вам делают предложение, от которого вам сложно отказаться, будь то предложение романтического вечера при свечах, руки и сердца, прыжка с парашютом, поездки на Канары или все разом плюс еще стать Председателем Правления Газпрома - соглашайтесь! Иначе пройдет N-ое количество лет и вы, возможно, будете сожалеть об этом!



Знаю, злые языки сейчас начнут комментить и постить, но сразу скажу - это мои ощущения, мое мнение, а что думаете вы об этом - мне по барабану.



За время работы в этом коллективе усвоил хорошо, если ты хочешь, чтобы люди относились к тебе как к профессионалу, хорошему человеку, и всегда шли на сотрудничество, то относитесь к ним так же. И вы получите то, что вы хотели. Ругать можно всегда, а вот стремиться сделать так, чтобы о тебе осталась хорошая память сделать всегда сложно.



Причина моего ухода: предложение, от которого мне было сложно отказаться.



Спасибо Вам! Целую, обнимаю дам и жму руку джентельменам. Искренне Ваш, Timoff.