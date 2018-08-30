Проработала в Альфе 1,5 года в ЦОВе. Это был мой первый банк и, так сказать, начало моего пути в банковской сфере. Скажу сразу, в начале было очень сложно. В 2 недели обучения необходимо было выучить тонны информации, впитать десятки страниц, суметь рассказать нужное даже проснувшись среди ночи. Пугало, правда, и то, что оформление должно было быть только ПОСЛЕ сдачи последнего экзамена.

Но меня как-то захватило, было интересно и очень хотелось, чтобы меня все-таки взяли.

Поначалу работать было сложно. Об этом тут пишут многие, чуть ли не каждый первый. Но, простите, а где легко-то? Напишите - я пойду тоже туда устроюсь, где не надо особо напрягаться и много платят



С движением по карьерной лестнице тоже было все в порядке: через пол года меня (немного) насильно перевели на следующую ступень. Потом через месяц или два снова повысили до специалиста. Причем происходило без сдачи обязательного экзамена. Что, признаться, льстило за доверие. Так же движение было не только горизонтальное, но и вертикальное: пробработала в разных отделах. Сначала на "общей линии", потом с ВИПами, потом перешла в SELL.



Коллектив и начальство. Лично мне повезло и с тем, и с тем. Конечно, не все там были душками и пупсиками, но мой основной круг общения очень радовал, люди были готовы помочь в сложной ситуации, активно откликались даже на глупые (на чей-то взгляд) вопросы. С начальниками отделов мне тоже, я считаю, крайне повезло. Миша, что был первым, влил в меня основной массив знаний, очень хорошо прорабатывал все проблемные звонки. Никогда не отмахивался от моих вопросов. И устраивал часто мини-тренинги по наиболее сложным или проблемным вопросам. Ирина, начальница SELL'а вообще заслуживает отдельной статьи. Не буду вас мучить длинными повествованиями, скажу только, что мне определенно повезло. Приведу один только пример. Как-то в отделе по расчету з/п накосячили и не внесли меня в реестр. Поэтому мне сказали, что премию можешь не ждать. Сказать, что меня это расстроило - ничего не сказать, в том месяце я переработала план и ждала свои 20к. Но при очередном обходе начальства я рассказала о проблеме, начальство в лице Павла пошло, наорало на всех. И пусть всю сумму мне так и не выплатили, но 5 тысяч (обычная премия при выполнении плана) на следующий же день перевели. Мелочь, но такая забота о сотрудниках приятна.



Теперь немного о цене вопроса.

Да, первое время платили не особо много, но я была новичком и в банке, и в данной сфере. Потом пошли повышения, зарплата, признаться, не особо выросла, но появился другой фактор - успешное перевыполнение плана=высокой премии. Пока работала в SELL'е моя премия все время была не меньше 10. И это при том, что я не особо напрягаясь Кто хотел еще больше денег - была возможность брать ДОПы, что так же хорошо оплачивались.



Конечно же, были и минусы: неудобный сменный график, который менялся каждый месяц, "отсутствие" государственных праздников (работали всегда по своему графику). Но, в целом, отношение к банку у меня крайне положительное: я получила ценный опыт, хороших друзей, с которыми поддерживаю связь даже после увольнения, хорошую основу работы с клиентами, в частности с ключевыми и/или проблемными.



Ну, а ложкой дегтя стало мое "прощание" с Альфой. При увольнении я договорилась с начальством о том, что я отработаю только неделю, вместо 2-х. Но по истечении этого срока, когда я пришла в отдел кадров за трудовой - мне сказали: "А заявки на вас нет...". На мой шок мне добавили "...да, вообще нет...". Я с ужасом (меня уже ждали в другом банке) спросила, что же мне делать - "пишите новое, оно пока пойдет на согласование, работайте в это время, ну и через недельки 2 мы книжку отдадим".



Это все, конечно, расстроило, но в общем и целом, я вспоминаю об Альфе с улыбкой!