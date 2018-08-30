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|Прошла первое собеседование в банк в центральный офис. Все замечательно и вроде распрекрасно. И з/п, и соц пакет. Да вот комната отдыха для сотрудников не предусмотрена. Кушай в кафешках и т.д. Вот и нужен совет. Стоит ли? Ведь много не наешь по этого типа заведениям. В Москве цены кусаются.
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Zonovalena • сотрудник
11.10.2012 00:26
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Это как, например, при покупке автомобиля уделять излишне большое внимание тому, какого цвета там кнопочки на магнитоле.
Всегда поражали люди, которые при поиске работы большее внимание уделяют не организации, должности, зарплате, возможности карьерного роста и т.д., а тому, какого, грубо говоря цвета в этой организации кафель в туалете или еще что-нибудь в этом роде.
Если в организации нет "комнаты отдыха", или "комнаты приема пищи", то можно "зажевать" свой бутерброд на своем рабочем месте.
У меня на работе тоже нет специальной комнаты, где можно было прийти со своей едой и поесть. Зато почти во всех кабинетах есть микроволновки и чайники. Можно погреть принесенную с собой еду, и покушать на своем рабочем месте, как многие (кого не устраивает, например, столовая или дорогие кафешки) и делают.
Удачи вам! Не отказывайтесь от понравившейся вам работы.
свято место пусто не бывает! Пока вы думаете про обеденную комнату, на достойную з/п и полный соц. пакет, поверьте мне, кандидатов обычно больше, чем Вы думаете )
а на будущее, посоветовал бы обращать внимание именно на з/п, соц. пакет, место работы (не тьма таракашкина) и коллектив!!! Думаю все эти параметры многократно перебивают комнатку для обедней ))) на кафеле в туалетной комнатке, тоже не стоит зацикливаться )))
А в основном, как правило, в организациях за столь маленькие неудобства, предлагают очень неплохую доплату, т.е. доплата на обеды! Не сомневаюсь, что и в данном банке она существует, что с лихвой компенсирует ваше неудобство в ношении на работу бутербродов, если вам лениво прогуляться до кафе, где всегда есть недорогой бизнесланч.
А вообще, на месте девушек, отсутствие обеденной комнатки я бы считал огромным плюсом, т.к. только в этой комнатке водятся лишние калории и жиры, которые так и стремятся испортить красоту женской фигурки )))
удачи Вам в поисках!!!