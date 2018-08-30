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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Прошла первое собеседование в банк в центральный офис. Все замечательно и вроде распрекрасно. И з/п, и соц пакет. Да вот комната отдыха для сотрудников не предусмотрена. Кушай в кафешках и т.д. Вот и нужен совет. Стоит ли? Ведь много не наешь по этого типа заведениям. В Москве цены кусаются.
Zonovalena • сотрудник
11.10.2012 00:26
2 комментария
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Pennywice
11.10.2012 09:05
Если вас всё устроило и понравилось именно относительно самой работы, то советую не отказываться от этого предложения только потому что там не совсем комфортно обстоят дела с обедами. smile;)
Это как, например, при покупке автомобиля уделять излишне большое внимание тому, какого цвета там кнопочки на магнитоле. smile:D
Всегда поражали люди, которые при поиске работы большее внимание уделяют не организации, должности, зарплате, возможности карьерного роста и т.д., а тому, какого, грубо говоря цвета в этой организации кафель в туалете или еще что-нибудь в этом роде.
Если в организации нет "комнаты отдыха", или "комнаты приема пищи", то можно "зажевать" свой бутерброд на своем рабочем месте.
У меня на работе тоже нет специальной комнаты, где можно было прийти со своей едой и поесть. Зато почти во всех кабинетах есть микроволновки и чайники. Можно погреть принесенную с собой еду, и покушать на своем рабочем месте, как многие (кого не устраивает, например, столовая или дорогие кафешки) и делают.
Удачи вам! Не отказывайтесь от понравившейся вам работы. smile:)
Mithun
15.10.2012 16:10
Думаю, совет о конкретном месте работы Вам уже не понадобится, увы и ах )
свято место пусто не бывает! Пока вы думаете про обеденную комнату, на достойную з/п и полный соц. пакет, поверьте мне, кандидатов обычно больше, чем Вы думаете )
а на будущее, посоветовал бы обращать внимание именно на з/п, соц. пакет, место работы (не тьма таракашкина) и коллектив!!! Думаю все эти параметры многократно перебивают комнатку для обедней ))) на кафеле в туалетной комнатке, тоже не стоит зацикливаться )))
А в основном, как правило, в организациях за столь маленькие неудобства, предлагают очень неплохую доплату, т.е. доплата на обеды! Не сомневаюсь, что и в данном банке она существует, что с лихвой компенсирует ваше неудобство в ношении на работу бутербродов, если вам лениво прогуляться до кафе, где всегда есть недорогой бизнесланч.
А вообще, на месте девушек, отсутствие обеденной комнатки я бы считал огромным плюсом, т.к. только в этой комнатке водятся лишние калории и жиры, которые так и стремятся испортить красоту женской фигурки )))
удачи Вам в поисках!!!
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