Пришла я в Сбербанк после МДМ банка. Устроилась по срочному договору на время декретного отпуска одной из сотрудниц. Устройство заняло около месяца, прошла медицинский осмотр, службу безопасности и т.д. Затраты на медицинский осмотр вернули в первую зарплату Прошла обучение, сдала аттестацию по кредитованию и приступила к работе.

Честно, мне все нравилось, так с радостью на работу я никогда не ходила как в Сбербанк. Хороший коллектив, за год работы мы стали как одна дружная семья. Адекватный руководитель, конечно, бывали эксцессы, но, я считаю, это все было по делу.

Раз в три месяца переаттестация, это, я считаю, очень полезно, для улучшения профессиональных навыков.

Зарплата очень хорошая, я не жаловалась, всегда премии за хорошую работу. Корпоративы, участие в спартакиаде, ездили на лыжную гонку. Мне работа в Сбербанке запомнилась одними плюсами, но пришел к власти Греф, и стали происходить изменения: нововведения непонятные, увольнения старых сотрудников за то, что они не подходили под стандарты Сбера молодые и спортивные.

Слава богу, меня это не коснулось. Но с грустью подходил мой срок работы в Сбербанке, вышла девушка с декрета. Пригласили на прощальную вечеринку, подарили подарки. Но оставить меня не могли, как раз пришелся конец 2009 года, кризис и т.д., сокращения.

Но я не расстроилась, точнее, расстроилась от того, что пришлось покинуть эту большую дружную семью. Я бы с удовольствием туда вернулась, но от старого Сбера сейчас мало что осталось.