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Пришла я в Сбербанк после МДМ банка. Устроилась по срочному договору на время декретного отпуска одной из сотрудниц. Устройство заняло около месяца, прошла медицинский осмотр, службу безопасности и т.д. Затраты на медицинский осмотр вернули в первую зарплату Прошла обучение, сдала аттестацию по кредитованию и приступила к работе.
Честно, мне все нравилось, так с радостью на работу я никогда не ходила как в Сбербанк. Хороший коллектив, за год работы мы стали как одна дружная семья. Адекватный руководитель, конечно, бывали эксцессы, но, я считаю, это все было по делу.
Раз в три месяца переаттестация, это, я считаю, очень полезно, для улучшения профессиональных навыков.
Зарплата очень хорошая, я не жаловалась, всегда премии за хорошую работу. Корпоративы, участие в спартакиаде, ездили на лыжную гонку. Мне работа в Сбербанке запомнилась одними плюсами, но пришел к власти Греф, и стали происходить изменения: нововведения непонятные, увольнения старых сотрудников за то, что они не подходили под стандарты Сбера молодые и спортивные.
Слава богу, меня это не коснулось. Но с грустью подходил мой срок работы в Сбербанке, вышла девушка с декрета. Пригласили на прощальную вечеринку, подарили подарки. Но оставить меня не могли, как раз пришелся конец 2009 года, кризис и т.д., сокращения.
Но я не расстроилась, точнее, расстроилась от того, что пришлось покинуть эту большую дружную семью. Я бы с удовольствием туда вернулась, но от старого Сбера сейчас мало что осталось.
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3
karinjan • бывший сотрудник
26.10.2012 08:19
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Скорее оценка должна быть -1, т.к. вы сами сказали, что "от старого Сбера сейчас мало что осталось".
А почему потому что когда я работала все было идеально, поэтому и оставлен такой отзыв. А то , что сейчас меня не касается, так как в Сбербанке я не работаю, Я часто захожу к бывшим коллегам они много что страшного рассказывают. но для меня Сбер оставил только положительные отзывы тогда.А сейчас , что творится это можно почитать в др. отзыве, где я предстала клиентом.
написал не в обиду вам :handshake:
Вот так просто взял, да и пришел?
А Казьмин взял, да и ушел?
А вы почему не пришли?
Вы что-то сделали против вот таких блатных приходов?
Нет?
Ну а что тогда горевать?
После Грефа (сколько там осталось срока у господина П?) придет другой Греф.
Терпите дальше...
Изменено:
К чему мне такие вопросы???Я что горевала горьким слезами.мне нравилось там работать, и не сожалею ни о чем.
Терпеть дальше что, я там не работаю если что.