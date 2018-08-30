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Спасибо за полученный опыт хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Пришла я в Сбербанк после МДМ банка. Устроилась по срочному договору на время декретного отпуска одной из сотрудниц. Устройство заняло около месяца, прошла медицинский осмотр, службу безопасности и т.д. Затраты на медицинский осмотр вернули в первую зарплату smile:) Прошла обучение, сдала аттестацию по кредитованию и приступила к работе.
Честно, мне все нравилось, так с радостью на работу я никогда не ходила как в Сбербанк. Хороший коллектив, за год работы мы стали как одна дружная семья. Адекватный руководитель, конечно, бывали эксцессы, но, я считаю, это все было по делу.
Раз в три месяца переаттестация, это, я считаю, очень полезно, для улучшения профессиональных навыков.
Зарплата очень хорошая, я не жаловалась, всегда премии за хорошую работу. Корпоративы, участие в спартакиаде, ездили на лыжную гонку. Мне работа в Сбербанке запомнилась одними плюсами, но пришел к власти Греф, и стали происходить изменения: нововведения непонятные, увольнения старых сотрудников за то, что они не подходили под стандарты Сбера молодые и спортивные.
Слава богу, меня это не коснулось. Но с грустью подходил мой срок работы в Сбербанке, вышла девушка с декрета. Пригласили на прощальную вечеринку, подарили подарки. Но оставить меня не могли, как раз пришелся конец 2009 года, кризис и т.д., сокращения.
Но я не расстроилась, точнее, расстроилась от того, что пришлось покинуть эту большую дружную семью. Я бы с удовольствием туда вернулась, но от старого Сбера сейчас мало что осталось.
karinjanбывший сотрудник
26.10.2012 08:19
11 комментариев
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dg_
26.10.2012 21:16
Тогда вопрос - а с чего тогда плюс сберу?
Скорее оценка должна быть -1, т.к. вы сами сказали, что "от старого Сбера сейчас мало что осталось".
Freekozoid
27.10.2012 00:54
Наверно впервые бывший по сокращению с плюсом пожаловал
prima111
27.10.2012 01:56
Ничего удивительного!!! я сама еще 2 года назад и не думала, что уйду из Сбера так скоро...В 2009 году было все совершенно по другому и я Вас понимаю!!! Тогда я была очень довольна своей работой и всем, но от этого не оставили и следа!!! Потому и отзыв положительный, только с опозданием...сейчас никто хорошего про сбер не напишет...Нормальным людям не может быть хорошо в этом кошмаре сейчас!!! smile:o
karinjan
Автор отзыва
27.10.2012 05:37
уважаемый dg, обсуждение поставленной мной оценки не корректен, почитайте правила форума.
А почему потому что когда я работала все было идеально, поэтому и оставлен такой отзыв. А то , что сейчас меня не касается, так как в Сбербанке я не работаю, Я часто захожу к бывшим коллегам они много что страшного рассказывают. но для меня Сбер оставил только положительные отзывы тогда.А сейчас , что творится это можно почитать в др. отзыве, где я предстала клиентом.
dg_
27.10.2012 23:25
to karinjan
написал не в обиду вам :handshake:
ДеадМарос
28.10.2012 11:56
2 karinjan: "Я часто захожу к бывшим коллегам они много что страшного рассказывают" - абсолютно аналогично. На меня тоже, бывает, жуткая ностальгия нападает по работе в Сбере. После ухода из Сбера нигде не встретил лучшего коллектива. Жаль, что такая КОМАНДА стараниями генитальных мэнэджоров превращается в сборище дилетантов.
LoveLean
28.10.2012 14:19
....но пришел к власти Греф....

Вот так просто взял, да и пришел?
А Казьмин взял, да и ушел?
А вы почему не пришли?
Вы что-то сделали против вот таких блатных приходов?
Нет?
Ну а что тогда горевать?
После Грефа (сколько там осталось срока у господина П?) придет другой Греф.
Терпите дальше...

Изменено: LoveLean - 28.10.2012 14:21
karinjan
Автор отзыва
28.10.2012 17:05
Не казьмин, а Кузьмин.
К чему мне такие вопросы???Я что горевала горьким слезами.мне нравилось там работать, и не сожалею ни о чем.
Терпеть дальше что, я там не работаю если что.

Dobrchel
28.10.2012 19:15
karinjan Руководителем Сбербанка был Андрей Ильич Казьмин Надо бы знать
karinjan
Автор отзыва
29.10.2012 07:37
а мне зачем знать как кого звали, я работала в период когда к власти приступал Греф, и четких изменений пока не наблюдались, потом уже кода срок моей работы подходил к концу начинались всякие изменения, но для меня они не были прям категоричными.
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