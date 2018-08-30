Добрый день, мой милый читатель.

Пишет тебе бывший сотрудник, а именно операционист-кассир группы стажеров, уволеный волей случая по личной неприязни руководства 24.10.2012.

Дела мои хорошо. Просто замечательно. Я не вступила в эту замануху и не стала жертвой развода банком на деньги. Ты спросишь как так? Сейчас я тебе все расскажу. Все по порядку.



Итак, решив сменить работу (дура!) пролистываю вакансии. Опа! Банк Москвы (опыт работы есть) да еще и можно без опыта... Хм. Беру трубку, завтра собеседование. Прохожу. Приношу документы на проверку службой безопасности (анкета хуже чем на загран). Жду 10 дней... и иду на обучение. При приеме на работу мне обещали, а именно Татьяна Ф-ова:

- на руки сертификатЫ об окончании курсов повышения квалификации;

- работу ближе к дому;

- учебный отпуск;

- все 33 удовольствия.

Заканчиваю обучение, дают 1 сертификат, и мне еще дают должностную инструкцию. Сокол, дорога 2 часа. Это поближе называется. На сессию (последнюю) не пустили! Ок. Едем туда, и некая мамзель (я Вас тоже люблю, если Вы это читаете:) ) в годах, начальник отдела кассовых операций, ЗАБИРАЕТ МОЙ СЕРТИФИКАТ. Ок. За кассу сажать нас не торопятся, люди из других отделений приходят и уходят... А мы ошиваемся в кассах других сотрудников. Смотрим Проходит неделя, меня сажают за кассу ОДНУ, хотя по регламенту не положено (а-я-яй, регламенты). Справляюсь, все круто. На следующий день находят документ, который не подшит, и начинают орать. Пришла г-жа (как я смеялась, когда увидела это, прям ролевые игры) С-ова, и говорит: "это подлог документов..." и понеслась... А КАКОГО ЧЕРТА ВЫ ДАЕТЕ НОВИЧКУ РАБОТУ СТАРШЕГО КАССИРА, да я сложу, не вопрос, но дайте все запчасти! И на все уговоры она взглянула на меня как на кусок г, и самодовольно произнесла: "уволена".



Сегодня забрала свою трудовую, но перед этим дали обходной лист. Пол дня ушло на него. Прихожу в отделение, спрашиваю у мамзель: где мой сертификат? "Твой?! Это сертификат Банка Москвы". Убило наповал. Враки в кадрах...



Забрала свои несчастные 7123 и был такова. И еще повезло. За обучение надо платить. Вот расценки:

До месяца 0 руб.

1 мес. и 1 день - 3 мес. - 5800.

3-6 мес. - 11500.

6-12 мес. - 22000.

12-18 мес. - 11500.

18-24 мес. - 5800 разводилово!



Мне не хватило до месяца 3 дня. Это выходные. Хотели уволить по факту 29.10, в понедельник, пока я не разоралась. А моей коллеге сказали, мы же не можем уволить ВСЕХ в один день, она настояла. Повезло. Без лоха и жизнь плоха, да? А в бухгалтерии за сегодня было рассчитано порядка 30 человек. Как это понимать?



Эпилог.

Престижный банк, развитая сеть... А в банке террариум.