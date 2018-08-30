Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Клик отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Стаж работы в Сбере 23 года. Работала с 19 лет, очень любила свою работу, все силы и душу в нее вкладывала. Вышла замуж, родила ребенка, похоронила родителей, вырастила сына, практически вся моя жизнь переплетена с работой в Сбербанке. Скорее, в промежутках между работой была какая-то личная жизнь, чем наоборот. Но мне еще повезло, у меня она хоть иногда, но была, а у многих моих сослуживцев ее вообще не было. Пришло время перемен - и я оказалась не нужна так же, как и многие старые и опытные сотрудники. Сейчас без работы уже полгода. Не могу сказать, что легко, но обратно не тянет. Очень скучаю по тому старому Сберу, но не по тому, который сейчас. Может быть, "они" были правы, когда говорили, что, если не можете перестроиться, значит надо уходить.
oly.stepanova2013бывший сотрудник
29.10.2012 10:12
4 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
MEN_018
29.10.2012 10:41
smile:magic: Просто страшно читать такие строки _ скорее в промежутках между работой была какая-то личная жизнь чем наоборот_
Tuzikk
29.10.2012 12:16
Мда, печальная история...
Надо работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать...
novo96
29.10.2012 12:31
смею не согласиться "не умеете перестроиться ,уходите". Вот Вы 23 года отработали в сбере, разве к Вам было такое отношение как сейчас? Я думаю, что нет. А про перестроиться, незнаю, ту политику которую ведет руководство , вряд ли назовешь адекватной. Так кому надо перестроиться, вот это вопрос?
prima111
29.10.2012 23:17
согласна с novo96! Перестраиваться под то, что сейчас творится в Сбере...это не нормально! Просто наверное в связи с грядущим кризисом руководству надо сократить сотрудников и не платить большие зарплаты! А зачем сокращать, когда люди сами уходят!!! Очень удобно, сделать невыносимой работу и все! smile:D

Посмотрим на Сбер эдак через год другой.... smile:o
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)