Стаж работы в Сбере 23 года. Работала с 19 лет, очень любила свою работу, все силы и душу в нее вкладывала. Вышла замуж, родила ребенка, похоронила родителей, вырастила сына, практически вся моя жизнь переплетена с работой в Сбербанке. Скорее, в промежутках между работой была какая-то личная жизнь, чем наоборот. Но мне еще повезло, у меня она хоть иногда, но была, а у многих моих сослуживцев ее вообще не было. Пришло время перемен - и я оказалась не нужна так же, как и многие старые и опытные сотрудники. Сейчас без работы уже полгода. Не могу сказать, что легко, но обратно не тянет. Очень скучаю по тому старому Сберу, но не по тому, который сейчас. Может быть, "они" были правы, когда говорили, что, если не можете перестроиться, значит надо уходить.