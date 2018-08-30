Отвратительное отношение к сотрудникам, мы рабы, которые должны помимо своей работы выполнять чужие должностные обязанности. Только негативные ощущения от данного банка, особенно от начальника К-ова Д.И. - диктатор, такое чувство, как будто находишься в тюрьме. Утро 08.30 (т.е планерка) начинается с крика, причем в очень грубой форме, часто проскальзывает из уст данного начальника ненормативная лексика. Нет элементарного уважения у сотрудникам. Мы просто машины для получения прибыли. Отношение со стороны начальника хамское. Данный человек не обладает элементарными знаниями. Стрессоустойчивость - ноль. Пара человек у данного начальника золотые любимчики, кто-то из-за блата и умения виртуозно закладывать других, кто-то из-за длинного бархатного языка. Работая ранее в других местах, я нигде не сталкивалась с таким рабско-пренебрежительно плебейским отношением к коллективу. Начальники ОО К-ов Д.И и ОПРП Н-ова Г.Н. давят морально, превышают свои должностные обязанности, устраивают бесконечные зачеты. Унижают, оскорбляют, пугают увольнением, заставляют платить за какие-то ошибки.



Обращаюсь к руководству банка - "Рыба гниёт с головы". Всерьёз задумайтесь, очень не хватает грамотного и объективного руководителя. Тогда и планы будут выполняться, и коллектив будет в целом сплоченный... И последнее - очень часто не бывает в туалете мыла и туалетной бумаги...