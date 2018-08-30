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Рекомендую руководству задуматься, каких людей назначают начальниками отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отвратительное отношение к сотрудникам, мы рабы, которые должны помимо своей работы выполнять чужие должностные обязанности. Только негативные ощущения от данного банка, особенно от начальника К-ова Д.И. - диктатор, такое чувство, как будто находишься в тюрьме. Утро 08.30 (т.е планерка) начинается с крика, причем в очень грубой форме, часто проскальзывает из уст данного начальника ненормативная лексика. Нет элементарного уважения у сотрудникам. Мы просто машины для получения прибыли. Отношение со стороны начальника хамское. Данный человек не обладает элементарными знаниями. Стрессоустойчивость - ноль. Пара человек у данного начальника золотые любимчики, кто-то из-за блата и умения виртуозно закладывать других, кто-то из-за длинного бархатного языка. Работая ранее в других местах, я нигде не сталкивалась с таким рабско-пренебрежительно плебейским отношением к коллективу. Начальники ОО К-ов Д.И и ОПРП Н-ова Г.Н. давят морально, превышают свои должностные обязанности, устраивают бесконечные зачеты. Унижают, оскорбляют, пугают увольнением, заставляют платить за какие-то ошибки.

Обращаюсь к руководству банка - "Рыба гниёт с головы". Всерьёз задумайтесь, очень не хватает грамотного и объективного руководителя. Тогда и планы будут выполняться, и коллектив будет в целом сплоченный... И последнее - очень часто не бывает в туалете мыла и туалетной бумаги...
крохбывший сотрудник
29.10.2012 19:24
Администратор:
Просьба не строить отзывы на обсуждении конкретной личности.
6 комментариев
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razumow
29.10.2012 20:54
Под руководством европейцев надо работать.а не кавказцев:-)
savik
30.10.2012 08:34
судя по фамилиям начальников туалетная бумага не нужна - подмывайтесь smile:oops:
liberate
31.10.2012 10:17
а почему отзыв не был засчитан? ведь вполне дано представление об управленческих кадрах в ВТБ24. по-моему, начальство играет важную роль в выборе места работы для читающих отзыв, да и просто чтобы сложилось мнение о банке
evva11
03.11.2012 12:01
Действительно, "Рыба гниет с головы". В ВТБ 24 уже все давно прогнило. КАДРЫ, задумайтесь, кого Вы ставите руководителями. Пример, ДО "Улица 1905 года"- директор и зам. не то что программ И своей работы не знают, они вообще ничего не хотят знать, кроме того, сколько у них денег в кошельке!
избанка24
03.11.2012 19:03
Согласна с автором, не понятно только почему не засчитали, всё написано понятно и правильно, я с такой же ситуацией столкнулась. Руководитель должен быть грамотен и опытен (профессиональный и жизненный опыт), человечным и мудрым, вызывающим уважение, а не из грязи в князи.
123028
10.11.2012 13:41
тоже не понимаю почему не засчитали. в нн тоже самое!!!
и еще не понимаю почему руководители этого банка не оращают внимание на отзывы...
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