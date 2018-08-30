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Было жалко уходить из ПСБ хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день!
Устроился в ПСБ в начале 2012 года, решение о моем принятии мне было озвучено в ноябре начальником управления. Затем я проходил проверку безопасности, а также готовил срочно военный билет (а точнее - временное удостоверение взамен военного билета, да-да, в ПСБ с этим строго). Из-за этого мое трудоустройство могло сорваться, но повезло.

Итак, собеседование. Сразу скажу, плохой офис на Смирновской, где "сидят" финансовые, рисковые и прочие подразделения, меня не вспугнул. Мне наоборот, понравилось, что хоть переговорка есть, в других банках и ее нет smile:). Собеседование проводили начальник управления и начальник отдела, в целом впечатление положительное, сразу увидел что это - профессионалы. В тот же день позвонила hr (Б-ова Наталья, отдельное ей спасибо - см. далее) и озвучила сумму. Я был на нее согласен, но взял три дня.
Через 3 дня звоню, акцептую предложение, сообщаю про военный билет. Наталья сказала, что меня возьмут только, когда будет хотя бы заверенное временное удостоверение. Параллельно (за это спасибо) подавайте, мол, документы на СБ. Подал, проверка была примерно 3 недели, за это время выдали временное удостоверение.

Трудоустройство. Середина декабря. Наталья сказала, что прошел СБ, военник - ОК, ждите, когда распоряжение на ваше трудоустройство подпишут. Такой профессионализм порадовал, хотя, как я потом понял, это само собой разумеющееся в банках, просто до этого приходилось в "колхозах" работать.
С января начал работать, место работы - ФД. Вот тут-то и грустно уходить... мне очень нравилось работать в ФД, решать интересные задачи, но се ля ви. Кроме того, в банке есть волейбольная команда, приветствуется проезд на работу на велосипеде (этим меня банк и привлек), столовая.
Что понравилось:
- работа кадров;
- организация рабочего процесса;
- оплата труда (в рынке, хотя есть куда расти, поэтому и ушел).
Что не понравилось:
- расположение офиса на Смирновской. Но мне было удобно добираться.
Volleybolistбывший сотрудник
30.10.2012 13:22
14 комментариев
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Uff6ff
30.10.2012 23:48
Андрей, поддержу полностью - с разницей в полгода с Вами я тоже проходила собеседование в Псб на Смирновской.
Помимо вышеназванных Вами «вкусностей» были озвучены оплата сверхурочных в выходные дни, английский со скидкой и медицинская страховка. Так ли оно - судить не берусь.

Собеседование заняло более 3 часов (начальник управления, после – курирующий вице-президент). Вопросов много, каверзные и очень неоднозначные – но исключительно в рамках компетенций. Срок проверки СБ от момента подачи пакета документов в кадры до окончательного вердикта - чуть более недели.

Аналогично Вам – не сошлась по деньгам: уровень ответственности и масштабы проекта, который мне предстояло реализовать, вступал в противоречие с предполагаемой цифрой в договоре. Хотя, повторюсь – впечатления, как и у Вас, остались самые радужные и положительные.

Изменено: Uff6ff - 30.10.2012 23:49
Volleybolist
Автор отзыва
31.10.2012 07:56
работа в выходные оплачивается в двойном размере (на себе испытал:)), английский за полцены через год работы. Страховка ДМС есть либо компенсация проезда к отпуску в определенных пределах, также есть 5000 к рождению ребенка и два дня оплачиваются. Плюс оплачивается больничный полностью в пределе 21 дня (а не как по закону какой-то %..
member
31.10.2012 13:52
Андрей, а какую должность Вы занимали - начальник отдела? Замначальника отдела?
Volleybolist
Автор отзыва
31.10.2012 20:26
главный специалист
member
01.11.2012 14:14
А функционал у вас какой был? какой у вас был круг обязанностей?
Volleybolist
Автор отзыва
01.11.2012 17:41
Причина ухода - финансовая. Функционально - моделирование и согласование проектов от бизнес-подразделений, как отдельное направление - RBP (но тут немного участвовал)
member
01.11.2012 18:08
RBP - это что-то связанное с иссследованием бизнесс- процессов?
Моделирование проектов - это что-то с математикой связанное или просто административная работа?
Volleybolist
Автор отзыва
01.11.2012 19:49
member, это ценообразование основанное на рисках
По проектам - это оценка эффективности разных бизнес-инициатив (типа Angry birds), моделирование - это не проектов, а кредитов.. в рамках RBP в том числе
member
02.11.2012 09:29
Я не понимаю, как вы могли что-то там моделировать в области кредитов, если у вас нет вообще никакого опыта в кредитовании. До того вы работали в банке 600-каком-то.
И также не понимаю, какое может быть кредитование из расчета рисков в таком крошечном банке.
Volleybolist
Автор отзыва
02.11.2012 09:33
1. Какое отношение мой опыт в кредитовании имеет к этому рейтингу?
2. Откуда вам знать про мой опыт в кредитовании?
3. Почему вы считаете что моделировщик должен иметь опыт в кредитовании?
4. Кредитование на основе рисков есть в ПСБ.
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