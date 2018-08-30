Вчера я составила резюме и отправила в банк «Русский Стандарт». Резюме на вакансию кассира. На следующий день мне позвонила представитель банка Алена и пригласила на собеседование.

Сегодня к назначенному времени приехала на Торжковскую ул. Я вошла в кабинет, и сразу же с порога у меня началось «общение» с Натальей Д-овой. Сразу же с сарказмом стали задаваться вопросы; сразу же почувствовалось хамское, наплевательское отношение!

Выяснилось, что резюме моё Натальей не читалось и в глаза не виделось! Меня облили грязью с ног до головы! Оказывается, вакансия была совершенно другая, и требования были совершенно другие! Меня унизили (а рядом были другие сотрудницы), и в конце было озвучено «Да мы вас не возьмём не только на кассира-контролера, а даже на кассира-операциониста!!!», хотя я даже не претендовала на данную вакансию! Далее было сказано с большой усмешкой: «Ищите себе работу не в крупных банках, а в мелких, никому не известных!» Теперь у меня сложилось стойкое негативное отношение к банку «Русский Стандарт»!



Мало того что, придя в магазин за потребительским кредитом, сотрудники ведут себя омерзительно, подчеркну, именно ЭТОГО банка, они чуть не лезут в драку с представителями других банков, если захочешь хотя бы посчитаться в другом банке. Очень противно наблюдать такие ситуации и участвовать при этом! Но теперь ещё оказывается и сотрудники самого банка, в лице Натальи Д-овой, ведут себя по отношению к совсем незнакомым людям, соискателям неуважительно! Нагло и некорректно, указывая куда мне пойти дальше.



Очень разочаровалась! Этот банк упал у меня в глазах! Больше общаться с этим банком не буду и всем своим друзьям и знакомым не то что не посоветую, а категорически буду отговаривать от любого контакта с банком «Русский Стандарт»!