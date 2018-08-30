Ответ банка: Уважаемый бывший коллега!



Спасибо за Ваш отклик и неравнодушное отношение к банку. Печально, что Вы покинули МДМ с обидой. Очевидно, что она вызвана непониманием того, что происходит сейчас в банке, а отсутствие взаимопонимания - это обычно ответственность обеих сторон.



По конкретным темам, которые Вы затронули, хотелось бы прокомментировать следующее.



По зарплате и мотивации: Банк не уменьшает зарплаты, а переходит на новую структуру оплаты труда, которая включает переменные выплаты (премии), напрямую привязанные к результатам сотрудника. При этом для продающих подразделений размер премии не ограничен верхней планкой, то есть чем больше продуктов сотрудник продает и чем качественнее обслуживает клиентов, тем больше он получает.



Естественно, все изменения, касающиеся изменения структуры оплаты труда, проходят исключительно с согласия сотрудников, т.е. полностью в законном порядке.



По поводу рекламы и продвижения продуктов клиентам: В банке сейчас внедряется система активных продаж, которая подразумевает, что мы не ожидаем пассивно, что клиенты придут к нам сами, а про-активно их ищем, анализируем их потребности и предлагаем именно те продукты, которые удовлетворят их лучше всего. Звонки потенциальным клиентам, о которых вы, видимо, говорите, - это нормальная распространенная практика лучших банков, как в нашей стране, так и за рубежом. Сотрудники колл-центров этим не занимаются, так как у них, как правило, нет достаточной квалификации, которая есть у специалистов фронт-офиса.



По поводу карьеры: По новой стратегии банка в части подбора персонала большое число вакансий закрывается внутренними сотрудниками, которые продвигаются на эти должности через процедуры внутренних конкурсов и подготавливаются через институт функциональных тренеров.



С уважением,



МДМ Банк