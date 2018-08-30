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|Очень обидно за банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Одно название, что работаешь в финансовой организации. Развитие карьеры 0. Берут на свободные должности со стороны, а не повышают своих сотрудников. Обычно ЗП увеличивается, а в МДМ банке уменьшается и существенно (ещё спорно, законно это или нет). Куда смотрит профсоюз? Хотят сделать из специалистов, которые целый день работают с ФЛ и продают все продукты (вклады, ПК, кредиты ячейки и т.д.) сотрудниками колл-центра (должны звонить по тел.справочнику и рассказывать о продуктах). Люди в шоке, иногда посылают, что очень не приятно... Также сотрудники должны сами придумать, как рекламировать продукты. При этом деньги на рекламу не выделяется совсем. КАК МОЖНО НЕ ВКЛАДЫВАТЬ В РЕКЛАМУ ПРОДУКТОВ И ОЖИДАТЬ БОЛЬШИХ ПРОДАЖ? Еще хочется сказать, что рабочее место не проветривается хорошо (окна не открываются полностью), нет кондиционера. Как следствие, летом очень-очень жарко. Лето 2010 было адом на работе... В таких условиях ожидание для клиенто оборачивается пыткой. Довели до увольнения Управляющего офиса, который работал с момента открытия допофиса (10 лет) и многое держалось на его авторитете среди руководителей организаций (город не большой и все друг друга знают). Поставили молодого из Москвы и понеслось: уменьшение зарплаты, смена графика работы. Так как у него авторитета в городе нет, он ничего лучшего не придумал, как переложить все заботы о привлечении на плечи сотрудников, которые и так целый день завалены работой. И все бы ничего, если бы не уменьшали ЗП, а использовали методы мотивации, которые были с предыдущим руководством банка. ОЧЕНЬ ОБИДНО ЗА ЛЮБИМЫЙ БАНК!
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qwer123 • бывший сотрудник
31.10.2012 11:43
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Ответ банка:
Уважаемый бывший коллега!
Спасибо за Ваш отклик и неравнодушное отношение к банку. Печально, что Вы покинули МДМ с обидой. Очевидно, что она вызвана непониманием того, что происходит сейчас в банке, а отсутствие взаимопонимания - это обычно ответственность обеих сторон.
По конкретным темам, которые Вы затронули, хотелось бы прокомментировать следующее.
По зарплате и мотивации: Банк не уменьшает зарплаты, а переходит на новую структуру оплаты труда, которая включает переменные выплаты (премии), напрямую привязанные к результатам сотрудника. При этом для продающих подразделений размер премии не ограничен верхней планкой, то есть чем больше продуктов сотрудник продает и чем качественнее обслуживает клиентов, тем больше он получает.
Естественно, все изменения, касающиеся изменения структуры оплаты труда, проходят исключительно с согласия сотрудников, т.е. полностью в законном порядке.
По поводу рекламы и продвижения продуктов клиентам: В банке сейчас внедряется система активных продаж, которая подразумевает, что мы не ожидаем пассивно, что клиенты придут к нам сами, а про-активно их ищем, анализируем их потребности и предлагаем именно те продукты, которые удовлетворят их лучше всего. Звонки потенциальным клиентам, о которых вы, видимо, говорите, - это нормальная распространенная практика лучших банков, как в нашей стране, так и за рубежом. Сотрудники колл-центров этим не занимаются, так как у них, как правило, нет достаточной квалификации, которая есть у специалистов фронт-офиса.
По поводу карьеры: По новой стратегии банка в части подбора персонала большое число вакансий закрывается внутренними сотрудниками, которые продвигаются на эти должности через процедуры внутренних конкурсов и подготавливаются через институт функциональных тренеров.
С уважением,
МДМ Банк
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"По зарплате и мотивации: Банк не уменьшает зарплаты, а переходит на новую структуру оплаты труда, которая включает переменные выплаты (премии), напрямую привязанные к результатам сотрудника. При этом для продающих подразделений размер премии не ограничен верхней планкой, то есть чем больше продуктов сотрудник продает и чем качественнее обслуживает клиентов, тем больше он получает."
А теперь давайте по фактам. Вот смотрим на Ваш же сайт. Итак, а кто же конечный бенефициар конторы на три буквы? Ответ -
http://www.mdm.ru/moscow/about/inform...o/persons/ Итак, получается - осторов Джерси юрисдикции Великобритания. Браво, теперь напишите мне про мотивацию сотрудников снова !!!
Теперь - анализируем балансы конторы в динамике 2008-2012 года и удивляемся следующим фактам- падение капитала, падение кредитного портфеля, урезание оплаты персонала, массовые сокращения и т.д.....
Потом, смотрим "радостные" новости по конторе.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4176298.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3959888
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3798987
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3863458
Итак, господа банкиры, что же происходит с Вашей незабвенной организацией?
Мне кажется, Вам снова надо написать перл про мотивацию и карьеру в данном банке. И кстати, Агенство по страхованию вкладов не забудьте в копию поставить. И про конторы свои написать, на которые сливали и переуступали проблемные кредиты. Пишите и удачи Вам, господа из банка на три буквы!
Изменено:
Изменено:
У меня дополнение по структуре владения. Все это - в открытом доступе.
Думайте.
P.S. "На проклятом острове нет календаря..... "
Заходил на той неделе в ДО "Павелецкий" после 18 и удивлением обнаружил, что в отделении работают всего два операциониста. Для понимания - в этом ДО два этажа и много рабочих мест. Т.е. в тот день на каждом этаже сидело по операционисту и по одному клиенту. И тишина...
Неприятное ощущение появилось - словно с банком что-то произошло. Затем зашел в другой банк по-соседству, а там оживленно и чувствуется, что работа кипит.
Изменено:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4275472
В соответствии с данной статьей "Хозяин почистил" - хозяин банка, видимо, лично побродил по банку " с тряпкой и банкой "Фейри" и "Мистер Проппер" и.... наконец начистил банк до блеска (что весьма похвально " в его положении ). Осталось теперь выяснить - а выдаст ли он из личного бюджета деньги на висяки банка на 31 млрд. рублей. Буду ждать с нетерпением....
Далее - возможно появятся статьи в стиле "а теперь наш фонд "Visyak Invesntment Limited" хочет выпустить облигации, а облигации купят крутые фонды развитых стран, которые в свою очередь....сделают IPO и т.д. " Ничего не напоминает?
1. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4372009
Мой комментарий: надо работать, а не наблюдать, как банк валится в убытки, либо приготовьтесь встречать АВС с траурными цветами.
2. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4380586
Мой комментарий: есть еще куда падать по рейтингу, а там , как в анекдоте "и тут со дна постучали".
3. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4377895
Мой комментарий: Разогнали все кадры, молодцы! А теперь, как в басне Крылова "Как друзья Вы не садитесь, а в квартет Вы не годитесь".
С уважением.