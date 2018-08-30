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Спасибо за опыт, БРС нейтральный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала на позиции кредитного менеджера на ТТ. Обучение как все описывали ранее, аттестация. На все ушла неделя, и началось. Спасибо ведущему, всегда выручал smile;) работала на 3-4 разных точках, тяжеловато было привыкать. З/п первые 3 мес. была от 15000 до 18000, при перевыполнении плана 30000, а вообще зависит от точки. Опыт работы несомненно получаешь. График был 4/3, 5/2 и 6/1. ДМС не пользовалась, на больничный не выходила. Можно миниотпуск взять с переработками, удобно - пашешь 6/1, потом недельку отдыхаешь. Рост возможен после года, у меня не сложилось. Для начала без о/р подойдет, дерзайте smile:)

Админ: Как именно Вас выручал ведущий? Сколько проработали и где?
соелмабывший сотрудник
31.10.2012 17:18
Ответ банка:
Добрый день, соелма!

Благодарим Вас за отзыв и описание личного опыта работы в Банке.
Банк «Русский Стандарт» назван порталом Superjob.ru - одним из наиболее авторитетных интернет-ресурсов, посвященных работе - победителем в номинации «Привлекательный работодатель-2012». Победителей в различных номинациях портал Superjob.ru называет ежегодно, по результатам собственного исследования рынка труда и взаимоотношений сотрудников и работодателей, начиная с 2007 года. В этом году анализировались более 600 тысяч компаний-работодателей.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
1 комментарий
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Falcon
06.11.2012 16:13
Евгений Мозговой, и чем же, позвольте спросить, БРС так привлекательнее других банков???

p.s. я проработал в БРС без малого 3 года, был один из команды пластиков, кто ставили и запускали процессинговый центр и эмиссию карт с 0! Так нам даже премию не дали никому (может, конечно, кому-то и дали, но втихаря, без объявления по банку). А дали премии сотрудникам, кто обеспечивал переезд головного офиса!!! Просто (если хотите) крик души: неужели руководству банка Русский стандарт переезд головного офиса важнее, чем начало эмиссии банковских карт??? smile:?:

Изменено: Falcon - 06.11.2012 16:17
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