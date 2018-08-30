Работала на позиции кредитного менеджера на ТТ. Обучение как все описывали ранее, аттестация. На все ушла неделя, и началось. Спасибо ведущему, всегда выручал работала на 3-4 разных точках, тяжеловато было привыкать. З/п первые 3 мес. была от 15000 до 18000, при перевыполнении плана 30000, а вообще зависит от точки. Опыт работы несомненно получаешь. График был 4/3, 5/2 и 6/1. ДМС не пользовалась, на больничный не выходила. Можно миниотпуск взять с переработками, удобно - пашешь 6/1, потом недельку отдыхаешь. Рост возможен после года, у меня не сложилось. Для начала без о/р подойдет, дерзайте



Админ: Как именно Вас выручал ведущий? Сколько проработали и где?