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Работала на позиции кредитного менеджера на ТТ. Обучение как все описывали ранее, аттестация. На все ушла неделя, и началось. Спасибо ведущему, всегда выручал работала на 3-4 разных точках, тяжеловато было привыкать. З/п первые 3 мес. была от 15000 до 18000, при перевыполнении плана 30000, а вообще зависит от точки. Опыт работы несомненно получаешь. График был 4/3, 5/2 и 6/1. ДМС не пользовалась, на больничный не выходила. Можно миниотпуск взять с переработками, удобно - пашешь 6/1, потом недельку отдыхаешь. Рост возможен после года, у меня не сложилось. Для начала без о/р подойдет, дерзайте
Админ: Как именно Вас выручал ведущий? Сколько проработали и где?
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соелма • бывший сотрудник
31.10.2012 17:18
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Ответ банка:
Добрый день, соелма!
Благодарим Вас за отзыв и описание личного опыта работы в Банке.
Банк «Русский Стандарт» назван порталом Superjob.ru - одним из наиболее авторитетных интернет-ресурсов, посвященных работе - победителем в номинации «Привлекательный работодатель-2012». Победителей в различных номинациях портал Superjob.ru называет ежегодно, по результатам собственного исследования рынка труда и взаимоотношений сотрудников и работодателей, начиная с 2007 года. В этом году анализировались более 600 тысяч компаний-работодателей.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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p.s. я проработал в БРС без малого 3 года, был один из команды пластиков, кто ставили и запускали процессинговый центр и эмиссию карт с 0! Так нам даже премию не дали никому (может, конечно, кому-то и дали, но втихаря, без объявления по банку). А дали премии сотрудникам, кто обеспечивал переезд головного офиса!!! Просто (если хотите) крик души: неужели руководству банка Русский стандарт переезд головного офиса важнее, чем начало эмиссии банковских карт???
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