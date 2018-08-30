Доброго времени суток! Хочу описать мой личный опыт работы в "Сетелем". Пришла работать в этот банк для получения опыта, о чем позже пожалела. Обо всём по порядку.



1. Зарплата, которая состоит из оклада = 8700 и премии, является самым большим минусом этого банка. Почему? Всё просто. Во-первых, совершенно не оплачиваются переработки. В среднем, в месяц приходится отрабатывать по 250 часов (по графику 5/2, 11-часовой рабочий день), из которых оплачиваются только 165, остальные 85 часов работать приходится бесплатно. Руководство мотивирует это тем, что мы работаем на премию, которую, на самом деле, редко кто получает. Депремировать всегда найдут за что, на крайний случай, даже если все показатели выполнены, вам скажут, что у вас дефолт. При всём при этом, мне лично ни разу не показали список людей, которые не внесли первый платеж по кредиту. Я должна верить на слово, что, якобы, у меня есть неплательщик, за которого я лишаюсь премии? На этот вопрос руководство отвечало, что такую информацию из Москвы не присылают, а в нашем офисе проверкой заниматься некогда и некому. Максимальная премия за весь период работы составила 6000 р, и каждый раз, когда получалось заработать большую премию, ссылаясь на дефолт, меня депремировали, и я получала голый оклад.



2. Соцпакет - ничего особенного. Больничные и отпуска оплачивают и на том спасибо. ДМС нет.



3. Коллектив нормальный, есть очень неплохие ребята. Единственное что, из-за очень большой текучки коллектив постоянно меняется.



4. Руководство на троечку. Не все из руководителей групп компетентны. Очень часто бывали ситуации, когда приходилось звонить руководителю с конкретным вопросом и получать следующий ответ: "Я не знаю, позвони в службу поддержки кредитных экспертов, там всё скажут!"



5. Общий комфорт - смотря с какой стороны смотреть. Если говорить о рабочем месте, то всё терпимо. Но лично мне, даже на хорошо оборудованном рабочем месте не комфортно работать по 250 часов в месяц за 8700. Особенно, когда за месяц больше денег уходит на проезд, обеды и белые рубашки.



И самое главное - труднее всего "по-хорошему" уволиться из этого банка. Пока работаешь - ты молодец, тебя хвалят и всё такое. А напишешь заявление - начинаются угрозы, что если соберешься в другой банк, тебе дадут такую характеристику, что больше хорошую работу не найдешь. По проверенной информации, эти угрозы периодически воплощаются в негативные характеристики вполне хорошим сотрудникам. Плюс ко всему, при увольнении не выплачивают премию за последние 2 месяца. Работать ли в этом банке? Решайте сами. Если собираетесь строить карьеру в банковской сфере, то лучше не стоит. Придете работать для опыта, а получите обратный результат...

Самарская обл.