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|Где зарплата?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работала администратором зала с августа по октябрь 2012 года. Зарплату мне за сентябрь и октябрь до сих пор не заплатили. Руководство отправило в Самару документы по зарплате, ответа так и нет.
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катя1990 • бывший сотрудник
01.11.2012 20:26
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|катя1990
Автор отзыва
02.11.2012 08:38
|В написано в течении 10 рабочих дней.Два месяца прошло уже.Саратовская область р.п. Новые Бурасы.Базарно-Карабулакское отделение 3961.
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