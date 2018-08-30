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Где зарплата? нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работала администратором зала с августа по октябрь 2012 года. Зарплату мне за сентябрь и октябрь до сих пор не заплатили. Руководство отправило в Самару документы по зарплате, ответа так и нет.
катя1990бывший сотрудник
01.11.2012 20:26
1 комментарий
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катя1990
Автор отзыва
02.11.2012 08:38
В написано в течении 10 рабочих дней.Два месяца прошло уже.Саратовская область р.п. Новые Бурасы.Базарно-Карабулакское отделение 3961.
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