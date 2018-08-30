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|Хочу сказать большое СПАСИБО Заместителю Регионального директора ОАО Промсвязьбанк г. Саратов. Татьяна Вячеславовна, работать с Вами было интересно, приятно и поучительно. Желаю Вам успехов, процветания и профессиональных сотрудников.
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myaOlga • бывший сотрудник
02.11.2012 08:55
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