Хочу сказать большое СПАСИБО Заместителю Регионального директора ОАО Промсвязьбанк г. Саратов. Татьяна Вячеславовна, работать с Вами было интересно, приятно и поучительно. Желаю Вам успехов, процветания и профессиональных сотрудников.