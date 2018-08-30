Доброго времени суток! Читаю отзывы на этом сайте, и хочу сказать спасибо людям, создавшим его, есть где высказаться банковским клеркам!

Работаю в СБере почти 10 лет, когда принимали на работу Богу молилась, лишь бы удержаться, платили отлично и руководство было опытным и мудрым. Сейчас все иначе, но об этом писать не буду, все уже не раз описали. Мой отзыв для тех, кто сейчас работает по 10 часов и уговаривает себя, что работу найти трудно, а эта статусная и платят без задержек.



В журнале "Огонек" №42 от 22.10.2012 года вышла статья, которую хочется процитировать: Мир взбудоражил жуткий прогноз: нынешнее поколение офисного планктона может не дожить до пенсии. Главная угроза — тромбоз глубоких вен (ТГВ), заболевание, приводящее в ряде случаев к тромбоэмболии легочной артерии и смерти. "Речь идет о 75 процентах работников, которые сидят в офисе более 10 часов в день, — говорит профессор Анна Стивенс-Бойл. — Именно такой образ жизни уже стал причиной закупорки вен у 15 процентов офисных работников, большинству которых едва исполнилось 30 лет. Самое страшное состоит в том, что первые признаки тромбоза в 80 процентах случаев никак не диагностируются — нет ни боли, ни отеков или покраснений. Мы называем синдром ТГВ "тихим убийцей"".

В Башкирском отделении Сбербанка недавно произошел инсульт на рабочем месте у крупного руководителя (не пенсионер), менее года назад также одна из руководителей получила инсульт на рабочем месте, охранник застрелился из табельного оружия на рабочем месте в головном офисе. Как вы думаете, это нормально? Или они не смогли перестроиться под новые стандарты и сошли с дистанции?

В фильме "Оffice Space" главный герой говорит: "Нам на этом свете отпущено не так много времени и мы не должны так бездарно его тратить. Человек создан не для того, чтобы целыми днями сидеть в крошечной ячейке, пялясь на монитор, заполняя бессмысленные формы и выслушивая замечания 8 начальников насчет приказов, которые он якобы проигнорировал".

Для себя я решила, в понедельник напишу заявление. В море много рыбы, свою буду ловить не в Сбербанке!