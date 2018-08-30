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Доброго времени суток! Читаю отзывы на этом сайте, и хочу сказать спасибо людям, создавшим его, есть где высказаться банковским клеркам!
Работаю в СБере почти 10 лет, когда принимали на работу Богу молилась, лишь бы удержаться, платили отлично и руководство было опытным и мудрым. Сейчас все иначе, но об этом писать не буду, все уже не раз описали. Мой отзыв для тех, кто сейчас работает по 10 часов и уговаривает себя, что работу найти трудно, а эта статусная и платят без задержек.
В журнале "Огонек" №42 от 22.10.2012 года вышла статья, которую хочется процитировать: Мир взбудоражил жуткий прогноз: нынешнее поколение офисного планктона может не дожить до пенсии. Главная угроза — тромбоз глубоких вен (ТГВ), заболевание, приводящее в ряде случаев к тромбоэмболии легочной артерии и смерти. "Речь идет о 75 процентах работников, которые сидят в офисе более 10 часов в день, — говорит профессор Анна Стивенс-Бойл. — Именно такой образ жизни уже стал причиной закупорки вен у 15 процентов офисных работников, большинству которых едва исполнилось 30 лет. Самое страшное состоит в том, что первые признаки тромбоза в 80 процентах случаев никак не диагностируются — нет ни боли, ни отеков или покраснений. Мы называем синдром ТГВ "тихим убийцей"".
В Башкирском отделении Сбербанка недавно произошел инсульт на рабочем месте у крупного руководителя (не пенсионер), менее года назад также одна из руководителей получила инсульт на рабочем месте, охранник застрелился из табельного оружия на рабочем месте в головном офисе. Как вы думаете, это нормально? Или они не смогли перестроиться под новые стандарты и сошли с дистанции?
В фильме "Оffice Space" главный герой говорит: "Нам на этом свете отпущено не так много времени и мы не должны так бездарно его тратить. Человек создан не для того, чтобы целыми днями сидеть в крошечной ячейке, пялясь на монитор, заполняя бессмысленные формы и выслушивая замечания 8 начальников насчет приказов, которые он якобы проигнорировал".
Для себя я решила, в понедельник напишу заявление. В море много рыбы, свою буду ловить не в Сбербанке!
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murka5 • сотрудник
02.11.2012 14:24
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Автор, вы думаете, что если вы будете сидеть 10 часов не в Сбере, а, скажем, в любом другом месте, то закупорка вен, которую вы так боитесь, вас минует? Наверное, вены ощущают, в каком именно банке вы сидите.
Было три группы мышей, первой группе устраивали постоянно стрессовую ситуацию, второй группе - сладкую спокойную жизнь, третьей - чередовали стрессы со спокойствием. Выжили только мыши из третьей группы - делайти выводы.
Чередовали барбос, заметьте, чередовали!
Изменено:
Так это первая группа мышей, которой создавали только стрессовые условия - они погибли...
Дай бог Вам большого здоровья.