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Доброго времени суток! Читаю отзывы на этом сайте, и хочу сказать спасибо людям, создавшим его, есть где высказаться банковским клеркам!
Работаю в СБере почти 10 лет, когда принимали на работу Богу молилась, лишь бы удержаться, платили отлично и руководство было опытным и мудрым. Сейчас все иначе, но об этом писать не буду, все уже не раз описали. Мой отзыв для тех, кто сейчас работает по 10 часов и уговаривает себя, что работу найти трудно, а эта статусная и платят без задержек.

В журнале "Огонек" №42 от 22.10.2012 года вышла статья, которую хочется процитировать: Мир взбудоражил жуткий прогноз: нынешнее поколение офисного планктона может не дожить до пенсии. Главная угроза — тромбоз глубоких вен (ТГВ), заболевание, приводящее в ряде случаев к тромбоэмболии легочной артерии и смерти. "Речь идет о 75 процентах работников, которые сидят в офисе более 10 часов в день, — говорит профессор Анна Стивенс-Бойл. — Именно такой образ жизни уже стал причиной закупорки вен у 15 процентов офисных работников, большинству которых едва исполнилось 30 лет. Самое страшное состоит в том, что первые признаки тромбоза в 80 процентах случаев никак не диагностируются — нет ни боли, ни отеков или покраснений. Мы называем синдром ТГВ "тихим убийцей"".
В Башкирском отделении Сбербанка недавно произошел инсульт на рабочем месте у крупного руководителя (не пенсионер), менее года назад также одна из руководителей получила инсульт на рабочем месте, охранник застрелился из табельного оружия на рабочем месте в головном офисе. Как вы думаете, это нормально? Или они не смогли перестроиться под новые стандарты и сошли с дистанции?
В фильме "Оffice Space" главный герой говорит: "Нам на этом свете отпущено не так много времени и мы не должны так бездарно его тратить. Человек создан не для того, чтобы целыми днями сидеть в крошечной ячейке, пялясь на монитор, заполняя бессмысленные формы и выслушивая замечания 8 начальников насчет приказов, которые он якобы проигнорировал".
Для себя я решила, в понедельник напишу заявление. В море много рыбы, свою буду ловить не в Сбербанке!
murka5 • сотрудник
02.11.2012 14:24
11 комментариев
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Pennywice
02.11.2012 14:43
Много "воды", а по существу (именно о своей работе в Сбербанке) ровным счетом ни-че-го.
Автор, вы думаете, что если вы будете сидеть 10 часов не в Сбере, а, скажем, в любом другом месте, то закупорка вен, которую вы так боитесь, вас минует? Наверное, вены ощущают, в каком именно банке вы сидите. smile:D
Aries68
02.11.2012 17:21
Согласен с предыдущим отзывом, все зависит от самого человека: кто-то и будучи клерком сумеет заботиться о СВОЕМ здоровье, а кто-то при работе на свежем воздухе сам себя изведет (ведь все болезни от нервов) .
август12
02.11.2012 18:47
Я понимаю автора отзыва. Конечно! Кто то сумеет после 10-12 часов сидения на пятой точке в 8 вечера еще бодро прибыть в тренажерный зал, бассей, и т.д. Остальная часть (90%) работников тащит свое тело домой', т.к. дети, несделанные уроки, или просто нет сил, потому что встал в 6.00, а надо еще нагладить блузку, смыть лак с ногтей, наложить новый, поужинать, домашние дела, рухнуть спать, чтобы начать день опять рано, с мытья головы, укладки, т.к. надо выглядеть на все сто... И что самое страшное- сотрудникам ВСП, даже если нет клиентов, не позволено встать с рабочего места и сбегать хлебнуть чай, в туалет, просто подмазать губы smile:o Я своим сотрудникам говорю- надо выпить чаю- бегите бегом, только больше трех в бытовой комнате не собирайтесь smile:D И часто получаю о вышестоящего руководства за это- что это у тебя сотрудники чаи распивают? Но они же люди, а не роботы..
барбос
03.11.2012 16:20
В какой то передаче смотрел эксперимент над мышками на стрессоустойчивость.
Было три группы мышей, первой группе устраивали постоянно стрессовую ситуацию, второй группе - сладкую спокойную жизнь, третьей - чередовали стрессы со спокойствием. Выжили только мыши из третьей группы - делайти выводы.
Dobrchel
03.11.2012 23:04
Pennywice Мне кажется. вы не поняли мысль автора. И в данном случае Сбер фигурирует только потому что автор там работает. А может фигурировать Россельхоз, ВТБ и т.д. Переработки - сплошь и рядом, к тому же сидячий образ жизни сопровождается стрессами, склоками, обидами, оскорблениями и т.п. и здоровья это не приносит точно. Плюс ко всему хомячки сразу прыгают из офисов в машины и сидят дальше в пробках. Великий кардиохирург Николай Амосов (кто помнит такого?) говорил, что чел должен проходить в день не менее 4 км - это необходимая нагрузка на сердце, и соответственно прокачка необходимого количества крови через вены и артерии. Кто это делает? Или машина или 20 мину ждать автобуса, чтобы проехать 2 остановки за 4 мин. Автор прав несомненно!
Typhoon
05.11.2012 15:18
Не надо передёргивать. Автор пишет о Сбербанке, это его руководство заставляет сидеть, и всячески этому способствует. Это нынешнее руководство сбера ввело моду на 12-14 часовой рабочий день. Может быть в РСХБ, ВТБ тоже сидят, но у этих банков есть свои сабжи. Кстати, мода на поздносиденее на западе прошла уже лет 20-30 назад, а мы как всегда "впереди планеты всей". И кстати, не нужно здесь приводить пример ГОГи которой якобы в 6:00 на работе. У него на работе есть свой душ, спортзал, и столовая, и менно оттуда он начинает и заканчивает свой день. (не удивлюсь если его там и проводит).
Чередовали барбос, заметьте, чередовали!

Изменено: Typhoon - 05.11.2012 15:57
барбос
05.11.2012 23:00
to Typhoon Вы пишите:" Чередовали барбос, заметьте, чередовали!" - не понял, чего чередовали, пож. разъясните
novo96
06.11.2012 13:39
для Барбоса чередовали кнут с пряником smile:) Typhoon все правильно, нам тоже сказки рассказывали, что ГОГа и спит всего 4 часа в сутки
Typhoon
06.11.2012 20:43
to Барбос, в опыте который вы описываете, мышам чередовали спокойствие и стресс, а в Сбере, стресс никто чередовать и разбавлять не собирается.
барбос
07.11.2012 15:15
to Typhoon
Так это первая группа мышей, которой создавали только стрессовые условия - они погибли...
Дай бог Вам большого здоровья.
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