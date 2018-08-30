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Помогите решить проблему отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток! Хотела попросить помощи в решении сложившийся проблемы!

Ситуация следующая. Работала в ГО с апреля до конца июня. С 1 июня ввели новую премию (мотивацию), и там было указано, что будут доп. выплаты за открытые вклады, оформленные карты и др. Мои результаты продаж за июнь подали в начале июля (в это время я уже уволилась из Росинтербанка). К сожалению, не в июле, не в августе ден. средства не пришли (я даже специально для перевода ден. средств открыла счет). В сентябре я поехала в офис на ул. Кондратюка и мне сказали, чтобы я писала заказное письмо, тогда будут рассматривать мою проблему. Написала письмо, отправила. Письмо пришло в банк 10 сентября. 11 сентября секретарем оно было направлено Н-ой и П-ой. Затем я пыталась связаться с ними, но все безрезультатно...

Решила сюда написать, чтобы узнать выплатят ли мне эту премию или мне на нее можно даже уже не рассчитывать... очень обидно, что под вопросом выплаты 16 000 руб. (я пролежала в больнице весь октябрь и ругаться с руководством нет сил... хотелось бы все решить мирно). Заранее спасибо за решение проблемы.
mirimmaбывший сотрудник
03.11.2012 23:49
4 комментария
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margosha56
16.11.2012 18:59
Мирно ничего не решите и не надейтесь.
mirimma
Автор отзыва
17.11.2012 14:11
я уже это поняла, к сожалению... собираю документы для подачи в суд.
margosha56
17.11.2012 18:23
Правильно сделали и выиграете его. Удачи вам!
Sunrise_avenu
22.11.2012 14:30
что касается выплат сотрудникам, то в этом вопросе банк просто жлоб:повысят сотрудника в должности, а оклад забудут! и вот с этой мотивацией, что за бред, отработал месяц - получи, а не в следующем году!!!
У меня большие сомнения в мирном урегулировании конфликта, понятие совесть даже не присутствует в Головном отделение, им даже не в намек, что это деньги сотрудника, который честно их заработал. Я от души желаю Вам удачи в этом деле!
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