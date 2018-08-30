Доброго времени суток! Хотела попросить помощи в решении сложившийся проблемы!



Ситуация следующая. Работала в ГО с апреля до конца июня. С 1 июня ввели новую премию (мотивацию), и там было указано, что будут доп. выплаты за открытые вклады, оформленные карты и др. Мои результаты продаж за июнь подали в начале июля (в это время я уже уволилась из Росинтербанка). К сожалению, не в июле, не в августе ден. средства не пришли (я даже специально для перевода ден. средств открыла счет). В сентябре я поехала в офис на ул. Кондратюка и мне сказали, чтобы я писала заказное письмо, тогда будут рассматривать мою проблему. Написала письмо, отправила. Письмо пришло в банк 10 сентября. 11 сентября секретарем оно было направлено Н-ой и П-ой. Затем я пыталась связаться с ними, но все безрезультатно...



Решила сюда написать, чтобы узнать выплатят ли мне эту премию или мне на нее можно даже уже не рассчитывать... очень обидно, что под вопросом выплаты 16 000 руб. (я пролежала в больнице весь октябрь и ругаться с руководством нет сил... хотелось бы все решить мирно). Заранее спасибо за решение проблемы.