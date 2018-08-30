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|Лефортово вы как? Терпите... Терпите!
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Доброй ночи! Больше не могу здерживаться! Я бывший Зам. Рук. ДО одного филиала из многочисленных Лефортовского ОСБ Московского банка. Я, как и все старослужащие, ушла по сокращению замов. Стаж 20,5 лет, в замах 16 лет. Попросилась сама, меня лично не сокрушали, т.к. больше не могла терпеть этот БАРДАК и БЕСПРЕДЕЛ.
Исправить мы (старослужащие) и чем-то помочь клиентам не можем! В вашей ситуации только напор имеет дело. Никто Вам толком не поможет, извините нас, что МЫ ВСЕ ПОЧТИ ВСЕ УШЛИ (старые тетки которых вы так хотели заменить. Заменили. Почти Всех.) Теперь только Ваше терпение. Молодых хотели научить, но они не очень хотят... Многие руки и замы бегут в другие ОСБ Москвы., Лефортово скатилось, когда... Поставила плохо, но это очень плохо!
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Бывший зам ДО • бывший сотрудник
04.11.2012 03:09
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супер! а еще ЗАМ!!!!!!!
а еще " здерживаться!" )))))
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