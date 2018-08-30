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Лефортово вы как? Терпите... Терпите! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброй ночи! Больше не могу здерживаться! Я бывший Зам. Рук. ДО одного филиала из многочисленных Лефортовского ОСБ Московского банка. Я, как и все старослужащие, ушла по сокращению замов. Стаж 20,5 лет, в замах 16 лет. Попросилась сама, меня лично не сокрушали, т.к. больше не могла терпеть этот БАРДАК и БЕСПРЕДЕЛ.

Исправить мы (старослужащие) и чем-то помочь клиентам не можем! В вашей ситуации только напор имеет дело. Никто Вам толком не поможет, извините нас, что МЫ ВСЕ ПОЧТИ ВСЕ УШЛИ (старые тетки которых вы так хотели заменить. Заменили. Почти Всех.) Теперь только Ваше терпение. Молодых хотели научить, но они не очень хотят... Многие руки и замы бегут в другие ОСБ Москвы., Лефортово скатилось, когда... Поставила плохо, но это очень плохо!
Бывший зам ДОбывший сотрудник
04.11.2012 03:09
8 комментариев
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Бывший зам ДО
Автор отзыва
04.11.2012 03:26
Извините не договорила. Слишком много эмоций. Т.к. Это мой банк. И мы его ставили а не они. Я люблю свой банк, но она запретила брать сокращенных замов обратно в лефортово. Я из принцыпа пойду в лефортово. Знаю что свободные ставки есть.

Изменено: Бывший зам ДО - 06.11.2012 08:13
Volleybolist
04.11.2012 09:36
терьпение, принцыпа, мдя...
КсенияЛи
04.11.2012 11:08
Volleybolist
smile:D супер! а еще ЗАМ!!!!!!!
а еще " здерживаться!" )))))

Изменено: КсенияЛи - 04.11.2012 13:27
prima111
04.11.2012 16:47
smile:) Да какое тут Лефортово!!! Вы что, еще не поняли...??? Нет разницы...Лефортово, Люблинка, Тверское или еще какое........ВСЁ ОДИНАКОВО...и замы упр...такие же, только по-другому называются (т е их зовут по -другому)........И зачем из принцыпа, что б еще раз ноги вытерли о вас.... Странно...
murka5
04.11.2012 22:59
я так понимаю Вы до сих пор думаете, что у нового руководства есть благородные чувства. Пора снять розовые очки, лучше ищите место где Вас будут ценить.
mi70
05.11.2012 13:47
Прекрасно знаю что творится в Лефортово. Зачем Вам мотать себе нервы и возвращаться в отделение, где работает человек, который на чужих костях делает себе карьеру, а управляющий при ней просто Никто? По своему опыту могу Вам сказать, что сейчас везде в банковской системе такая ситуация- очень ценятся такие люди как Пыхтина. Так что куда бы Вы не пришли- везде одно и тоже. Попытайтесь найти себе применение в другой области, всё -таки это Москва, а не Иркутск smile:D , где нужно идти по головам, чтобы удержаться в своем кресле!
АДВ1972
10.11.2012 22:09
Стаж 20,5 лет, (старые тетки....) ну лет 40-45 наверное, и почему Вы "старые", и почему Вы "тетки"?????? Одна из героинь к/ф говорила "жизнь после 40-ка только начинается!!!!" и что Вы на себе крест ставите???? женщина в полном расцвете и лет, и сил, и практического опыта??? Подбородок выше, грудь вперед и пошла,пошла,пошла (к/ф "служебный роман") покорять Банковский сектор "не резиновой" Москвы.Удачи Вам и оптимизма.П.С. - с днем милиции всех!!!
ki22
14.11.2012 01:15
Я тоже сократилась из Лефортово, стаж 22 года! Но возвращаться обратно - это бред. Вы что думали что Пыхтина будет горько жалеть и просить вернуться нас обратно? Тем более, что многие уволились сразу как получили уведомление. Уходя - уходи! Если бы не сокращение я лично уволилась бы и сама т.к мозг перестал понимать происходящее и я для себя решила "надо что-то менять". А Пыхтина здесь ни при чем, в других отделениях то же самое, не было бы ее был бы кто-то другой не думаю что лучше - это система. Я ее не защищаю, но лично мне она ничего плохого не делала и показалась мне достаточно адекватной (ничего личного). Такой тип руководителя ценится сейчас. А вот что всех сотрудников ею пугают как Бабой Ягой маленьких детей это и смешно и ужасно. Если возвращаться тогда надо спокойно принимать и не жаловаться на работу по 14-15 часов в день, на нервное ожидание проверок, рисование досок, быть готовым с покорностью выслушивать от куратора что ты полное ничтожество и не умеешь работать, следить и писать доносы на сотрудников и.т.д., а лучше найти новую работу,поверьте, это возможно,было бы желание. Сбербанк - это хорошая школа на выживание (особенно сейчас), главное вовремя уйти чтобы крышу не снесло и там работали (и работают) хорошие, позитивные,отзывчивые и выносливые люди и там у меня остались хорошие друзья. Я вас помню и люблю! С прошедшим всех вас праздником! Удачи вам! И не бойтесь в жизни что-то менять! Жизнь может начаться и в 30 и в 45 - это мы решаем сами а не П.. !

Изменено: ki22 - 14.11.2012 01:39
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