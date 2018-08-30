Я работаю в данном Банке с июня месяца и меня все устраивает, иногда даже складывается ощущение, что это не я работаю на банк - а банк на меня, дал мне хобби на пару дней в неделю, хороший коллектив да и еще и приплачивает при этом. Я студент и не могу работать много, работал летом 5-2 (но опыта и знакомств хорошо зарабатывать не было, поэтому получал по 6-7 тыс.), далее перевелся на 3-4 и моя зп переменилась в большую сторону, хотя изначально я не думал, что на моей точке возможно выполнять план, все зависит от человека и от его желания работать.



Руководство - грамотное и выручит в любое время дня и ночи. Я уверен, что банк дает отличный стартап для начала карьеры - всевозможные тренинги, личное развитие и т.д. Главное ведь с удовольствием ходить на работу. Ну а если хочешь зарабатывать, нужно переориентировать клиентов на высокодоходные тарифы и убедить их взять как можно больше дополнительных услуг - для этого нужно быть хорошим психологом и понимать, кого ты убедишь, а на кого только потратишь время. Если сидеть на точке у которой проходимость 15 человек и оформлять все по 0-0-24 с смской понятное дело зп будет не велика.