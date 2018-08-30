Доброго времени суток! Являюсь работником Банка и не могу остаться в стороне, начиталась разных мнений... Работаю чуть больше двух лет специалистом по продажам на ТТ. Ну что я могу сказать, да работа порой не легкая, ставят и планы большие и график не удобный, но когда я поступала на работу, меня о подобных нюансах предупредили.



Как прошло собеседование мне тоже понравилось, встретили приветливо, все подробно объяснили, я заполнила анкету. Через день позвонили пригласили на обучение. Коллектив мне понравился сразу. Девочки всегда стремились помочь. В общем, в работу я влилась быстро. По зарплате тоже все хорошо, со временем повысили оклад, выплаты всегда вовремя. Самое главное выполнять поставленные задачи и все. Здесь зарплата напрямую зависит от тебя. Нужно активно работать на привлечение клиентов, поддерживать хорошее отношение с работниками организации (тогда у вас не будет проблем с обогревателями и вентиляторами и т.п., как уже писали в других высказываниях). Эмоционально тяжело конечно бывает, люди попадаются разные. Надо действительно любить то чем вы занимаетесь, иначе в этой сфере деятельности вам делать нечего, от этого все ваше недовольство и негатив.



На счет карьерного роста могу сказать, что тоже все в порядке. Регулярно предлагаются разные должности. Но вы тоже должны понимать, что директором никто вас сразу не возьмет. Все постепенно растут. В общем, в Новороссийске в Альфе все нормально, ни капли не жалею, что являюсь сотрудником этого банка.