Добрый день! Работаю в магазине по продаже дверей, по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 45. Приехал менеджер из банка Русский стандарт, предложил сотрудничать. Взял паспортные данные, в течение недели привез карту (зарплатную) и на телефон пришла смс с паролем и логином для оформления кредитов. Сказал - оформляйте, проценты за оформление будут приходить на Вашу карту в 20-ых числах следующего месяца.



Я оформила 2 кредита:

1) на сумму 47 504,00 руб. (по программе 1% + 2 страховки, т.е. получить за это я должна была 3%, это примерно 1241 рубль (с учетом 13% подоходного) от 28 сентября 2012 г.

2) на сумму 25 842,00 руб. (с этого клиента я должна была получить примерно 676 рублей) от 14 октября 2012 г.



В итоге: 01.11.12 - никаких перечислений нет.

Звоню своему менеджеру - телефон выключен.

Звоню в банк – говорят, он уволился и у Вас теперь будет другой менеджер.

Звоню другому менеджеру - говорю - ГДЕ ДЕНЬГИ?

Она отвечает - вы приняты официально только с 17 октября, а т.к. кредиты были оформлены раньше - деньги Вы не получите.



Оказывается, такая ситуация не у меня одной! Моя коллега тоже не получила выплаты на сумму 3000 рублей (примерно)! Что делать даже и не знаю! Кругом обман! Если бы я знала, что никто не перечислит мне за это деньги - то не сидела бы по 2 часа с этими кредитами! Так что вопрос о сотрудничестве остается открытым!