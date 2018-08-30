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Добрый день! Работаю в магазине по продаже дверей, по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 45. Приехал менеджер из банка Русский стандарт, предложил сотрудничать. Взял паспортные данные, в течение недели привез карту (зарплатную) и на телефон пришла смс с паролем и логином для оформления кредитов. Сказал - оформляйте, проценты за оформление будут приходить на Вашу карту в 20-ых числах следующего месяца.
Я оформила 2 кредита:
1) на сумму 47 504,00 руб. (по программе 1% + 2 страховки, т.е. получить за это я должна была 3%, это примерно 1241 рубль (с учетом 13% подоходного) от 28 сентября 2012 г.
2) на сумму 25 842,00 руб. (с этого клиента я должна была получить примерно 676 рублей) от 14 октября 2012 г.
В итоге: 01.11.12 - никаких перечислений нет.
Звоню своему менеджеру - телефон выключен.
Звоню в банк – говорят, он уволился и у Вас теперь будет другой менеджер.
Звоню другому менеджеру - говорю - ГДЕ ДЕНЬГИ?
Она отвечает - вы приняты официально только с 17 октября, а т.к. кредиты были оформлены раньше - деньги Вы не получите.
Оказывается, такая ситуация не у меня одной! Моя коллега тоже не получила выплаты на сумму 3000 рублей (примерно)! Что делать даже и не знаю! Кругом обман! Если бы я знала, что никто не перечислит мне за это деньги - то не сидела бы по 2 часа с этими кредитами! Так что вопрос о сотрудничестве остается открытым!
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natali271088 • сотрудник
06.11.2012 13:52
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Ответ банка:
Уважаемая natali271088!
Информация передана в профильное подразделение Банка.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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Я бы за эти деньги даже мусор не вынесла бы в мусоропровод.
Стоит ли бороться за 10% зарплаты? Стоит. Стоит еще и потому, что обман должен быть наказуем.
В разных регионах представления о достойном заработке отличаются в разы, не говоря о должностях.
Если кого-то ранит данная сумма, значит она для него существенна - в конечном итоге любой труд должен быть оплачен. А язвя, пытаясь щипнуть побольнее, Вы выставляете в невыгодном свете прежде всего себя.
Вообще-то это ЗАРАБОТАННЫЕ деньги и дарить их кому-то ни у кого нет желания.
Пеннивайс, если у вам не дадут часть зарплаты под предлогом "Да че там, копейки" небось хай поднимите?
Думайте, прежде чем писать всякую фигню.
Если агента ввели в программное обеспечение банка, значит где то (кроме автора) агентский договор есть, иначе как банк позволил выдавать кредиты от его лица? А значит, выдав 2-а кредита агент заработал бонус, только бонус, очевидно, "ушел" другому - это жульничество отдельного сотрудника банка.
natali271088 - пишите в МСК управляющему Левину Дмитрию Олеговичу.
А представьте себе, я такая не одна!
От многих слышу ту же историю!
Никто не обращается, потому что у кого 1000, у кого 3000.
А если 10 человек - уже 30000!
НЕ ПЛОХО БАНКУ ЖИВЕТСЯ ЗА НАШ ТРУД!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня с утра пришла смс "вам зачислен бонус 300 рублей"
Какой к черту бонус?! МНЕ НУЖНЫ МОИ ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!!!
Написала сегодня еще раз, что мне их бонусы не к чему.
мне кажется никто не торопится исправлять мою ситуацию............
Изменено:
я написала в банк в Москву, до меня дошли слухи что влетело старшему менеджеру(не буду сдавать информатора),
но мне никто ничего не вернет..