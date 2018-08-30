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Не платят агентам! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Работаю в магазине по продаже дверей, по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 45. Приехал менеджер из банка Русский стандарт, предложил сотрудничать. Взял паспортные данные, в течение недели привез карту (зарплатную) и на телефон пришла смс с паролем и логином для оформления кредитов. Сказал - оформляйте, проценты за оформление будут приходить на Вашу карту в 20-ых числах следующего месяца.

Я оформила 2 кредита:
1) на сумму 47 504,00 руб. (по программе 1% + 2 страховки, т.е. получить за это я должна была 3%, это примерно 1241 рубль (с учетом 13% подоходного) от 28 сентября 2012 г.
2) на сумму 25 842,00 руб. (с этого клиента я должна была получить примерно 676 рублей) от 14 октября 2012 г.

В итоге: 01.11.12 - никаких перечислений нет.
Звоню своему менеджеру - телефон выключен.
Звоню в банк – говорят, он уволился и у Вас теперь будет другой менеджер.
Звоню другому менеджеру - говорю - ГДЕ ДЕНЬГИ?
Она отвечает - вы приняты официально только с 17 октября, а т.к. кредиты были оформлены раньше - деньги Вы не получите.

Оказывается, такая ситуация не у меня одной! Моя коллега тоже не получила выплаты на сумму 3000 рублей (примерно)! Что делать даже и не знаю! Кругом обман! Если бы я знала, что никто не перечислит мне за это деньги - то не сидела бы по 2 часа с этими кредитами! Так что вопрос о сотрудничестве остается открытым!
natali271088 • сотрудник
06.11.2012 13:52
Ответ банка:
Уважаемая natali271088!

Информация передана в профильное подразделение Банка.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
12 комментариев
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Pennywice
06.11.2012 14:44
1900 рублей стоит того, чтобы писать такие отзывы? smile:D
Я бы за эти деньги даже мусор не вынесла бы в мусоропровод. smile:D
Уруру
06.11.2012 21:30
Средняя зарплата в Пензе - около 19 000,00 рублей, судя по статейкам в интернете.
Стоит ли бороться за 10% зарплаты? Стоит. Стоит еще и потому, что обман должен быть наказуем.
Uff6ff
06.11.2012 21:37
Pennywice, Вам не кажется, что Ваш комментарий обиден, если не оскорбителен?
В разных регионах представления о достойном заработке отличаются в разы, не говоря о должностях.
Если кого-то ранит данная сумма, значит она для него существенна - в конечном итоге любой труд должен быть оплачен. А язвя, пытаясь щипнуть побольнее, Вы выставляете в невыгодном свете прежде всего себя.
Morfius
07.11.2012 16:16
"1900 рублей стоит того, чтобы писать такие отзывы?"
Вообще-то это ЗАРАБОТАННЫЕ деньги и дарить их кому-то ни у кого нет желания.
Пеннивайс, если у вам не дадут часть зарплаты под предлогом "Да че там, копейки" небось хай поднимите?
Думайте, прежде чем писать всякую фигню.
барбос
08.11.2012 16:02
Странно другое, у автора на руках должен был быть агентский договор, подписанный с двух сторон.
Если агента ввели в программное обеспечение банка, значит где то (кроме автора) агентский договор есть, иначе как банк позволил выдавать кредиты от его лица? А значит, выдав 2-а кредита агент заработал бонус, только бонус, очевидно, "ушел" другому - это жульничество отдельного сотрудника банка.
natali271088 - пишите в МСК управляющему Левину Дмитрию Олеговичу.
natali271088
Автор отзыва
09.11.2012 16:40
Дело не в том, какая сумма. Сегодня столько, завтра больше.
А представьте себе, я такая не одна!
От многих слышу ту же историю!
Никто не обращается, потому что у кого 1000, у кого 3000.
А если 10 человек - уже 30000!
НЕ ПЛОХО БАНКУ ЖИВЕТСЯ ЗА НАШ ТРУД!!!!!!!!!!!!!!!!
murrr
09.11.2012 21:08
Отпишитесь когда ситуация будет исправлена.
natali271088
Автор отзыва
10.11.2012 11:39
Вчера написала в Москву, в сам банк.
Сегодня с утра пришла смс "вам зачислен бонус 300 рублей"
Какой к черту бонус?! МНЕ НУЖНЫ МОИ ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!!!

Написала сегодня еще раз, что мне их бонусы не к чему.
мне кажется никто не торопится исправлять мою ситуацию............
Uff6ff
19.11.2012 13:34
natali271088, дело сдвинулось с мертвой точки или так и осталось на уровне обещаний скорейшего разрешения ситуации?

Изменено: Uff6ff - 19.11.2012 13:35
natali271088
Автор отзыва
20.11.2012 22:25
Uff6ff, ничего не сдвинулось.
я написала в банк в Москву, до меня дошли слухи что влетело старшему менеджеру(не буду сдавать информатора),
но мне никто ничего не вернет..
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