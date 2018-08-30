Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Форус Банк»
смотреть все отзывы банка (5)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Информация к размышлению не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ушёл из ФОРУС Банка 6 месяцев назад в другой Банк. Достаточно долгое время проработал в ФОРУСе на разных позициях в одном из городов России, был и карьерный и профессиональный рост, знакомства с очень приятными и умными людьми, отношения с которыми поддерживаются до сих пор, хотя многие уже давным-давно разбежались по другим Банкам. После ухода "старой" большой команды топ-менеджеров во главе с Председателем Правления Банка в другую организацию ФОРУС Банк поменял своё "лицо", а точнее - потерял его. Неумение чётко поставить задачу, неумение организовать процесс, неумение проконтролировать, взять ответственность на себя, отсутствие по факту школы наставничества среди молодых специалистов, но при всём этом наличие огромных амбиций, показная демонстрация своей власти, часто неуважительное отношение к сотрудникам в регионах, огромные пробелы в организации элементарных процессов управления - вот основные черты некоторых представителей высшего руководства в ФОРУС Банке в 2012 году.

Как результат, в Банке с общей численностью примерно 300 человек в 40 отделениях по России бешеная текучка кадров на протяжении последних 2-х лет, хотя и зарплаты вроде очень достойные, и график работы отличный, и теплые дружеские отношения во многих регионах. Парадокс? Не думаю. Очень грустно, что застойное озеро превратилось-таки в болото. Хотя и идеи в Банке вроде бы светлые, и энтузиазм отдельных людей (респект таким!) помогает держаться этому банку на плаву, вот только всё внедряется... с опозданием, причем на несколько лет по сравнению с другими банками.

Был пару раз свидетелем того, что в кризисных ситуациях некого региона непосредственный рук-ль, чья задача - разработать с рук-лем данного региона план развития выхода на положительную динамику и организовать работу по внедрению этого плана в жизнь, - не делал ничего и был в милости вышестоящих. smile:) Бессмысленные бешеные расходы на обучение новых сотрудников, которых через 3-6 месяцев выкидывают на улицу за невыполнение плана, не разбираясь в причинах или принимая на работу изначально али кого, только чтоб закрыть вакансию, иначе заругают. Часто открытое неуважение к коллегам из регионов со стороны некоторых представителей ЦО. Порою складывалось впечатление, что регионы мешают работе ЦО. smile:) Конечно, я имел ввиду не всех, а отдельных личностей центра. Есть люди, которым огромный респект за помощь и чуткое отношение! В любом случае - Удачи ФОРУСу!
Alex2004бывший сотрудник
07.11.2012 14:39
4 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
барбос
08.11.2012 14:54
Такая участь постигла и другие банки, где все идет с опазданием, где не хотят вкладывать деньги в современные программные обеспечения, где действует основной псевдо лозунг " кадры решают все" - очевидно это банковская болезнь последнего времени.
ferocius
09.11.2012 00:14
В Питере в этом банке работал мой друг, текучка там среди менеджеров 99%. Ни условий, ни премий, ни компенсаций...
sizmund
21.02.2013 17:06
Работал в этом банке очень давно, видимо по прошествии 4 лет ничего не изменилось. Интересно, там все то же лицо франкенштейна с высунутым языком, является главным образом банка? smile:D
611581
24.07.2013 17:33
Ностальгирую по временам когда был еще Фонд ФОРА! Ушел из ФОРУСА в 2006м.
Всем бывшим коллегам привет от эксруководителя СВК!)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков