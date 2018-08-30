Ушёл из ФОРУС Банка 6 месяцев назад в другой Банк. Достаточно долгое время проработал в ФОРУСе на разных позициях в одном из городов России, был и карьерный и профессиональный рост, знакомства с очень приятными и умными людьми, отношения с которыми поддерживаются до сих пор, хотя многие уже давным-давно разбежались по другим Банкам. После ухода "старой" большой команды топ-менеджеров во главе с Председателем Правления Банка в другую организацию ФОРУС Банк поменял своё "лицо", а точнее - потерял его. Неумение чётко поставить задачу, неумение организовать процесс, неумение проконтролировать, взять ответственность на себя, отсутствие по факту школы наставничества среди молодых специалистов, но при всём этом наличие огромных амбиций, показная демонстрация своей власти, часто неуважительное отношение к сотрудникам в регионах, огромные пробелы в организации элементарных процессов управления - вот основные черты некоторых представителей высшего руководства в ФОРУС Банке в 2012 году.



Как результат, в Банке с общей численностью примерно 300 человек в 40 отделениях по России бешеная текучка кадров на протяжении последних 2-х лет, хотя и зарплаты вроде очень достойные, и график работы отличный, и теплые дружеские отношения во многих регионах. Парадокс? Не думаю. Очень грустно, что застойное озеро превратилось-таки в болото. Хотя и идеи в Банке вроде бы светлые, и энтузиазм отдельных людей (респект таким!) помогает держаться этому банку на плаву, вот только всё внедряется... с опозданием, причем на несколько лет по сравнению с другими банками.



Был пару раз свидетелем того, что в кризисных ситуациях некого региона непосредственный рук-ль, чья задача - разработать с рук-лем данного региона план развития выхода на положительную динамику и организовать работу по внедрению этого плана в жизнь, - не делал ничего и был в милости вышестоящих. Бессмысленные бешеные расходы на обучение новых сотрудников, которых через 3-6 месяцев выкидывают на улицу за невыполнение плана, не разбираясь в причинах или принимая на работу изначально али кого, только чтоб закрыть вакансию, иначе заругают. Часто открытое неуважение к коллегам из регионов со стороны некоторых представителей ЦО. Порою складывалось впечатление, что регионы мешают работе ЦО. Конечно, я имел ввиду не всех, а отдельных личностей центра. Есть люди, которым огромный респект за помощь и чуткое отношение! В любом случае - Удачи ФОРУСу!