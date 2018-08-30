Прочитала вышенаписанное бывшими сотрудниками, со всем соглашусь, и ещё добавлю от себя! Банк теряет свой рейтинг среди других. Сотрудники кассы увольняются один за другим, работать некому, такой текучки как сейчас за весь мой стаж работы с 2003 года, в этом банке не было! Т.к. в кассах работать некому, некоторые отделения перевели на др. график работы, что стало неудобным для клиентов. Если клиенты раньше могли обслуживаться в этих доп. офисах до с 9,00- 20,00, с выходным только в воскресенье и отделение работало без обеда, то сейчас обслуживаются до с 9,00- 17,00 с обедом 12-13., и субб, восскр выходной!



В доп. офисе на Ямашева, 54 в начале лета затеяли ремонт на 2 недели. Сотрудников отпустили в отпуск. В итоге на сегодняшний день офис не открыли, и не открывают, т.к. работать некомуууу, работники кассы все перебежали в московские банки с боле менее достойной з/п 22-25 т, после 15 т.р, неплохо правда? А объем работы в этих банках, ну процентов 20 от той что они выполняли в тфб. По слухам кассирам решили прибавить з/п с 15 до 18.



Ну что самое смешное, это будет в лучшем случае в марте. У них люди уходят, а они еще рассматривают это повышение в 3 т. рублей. К этому времени вообще вся касса сбежит... и работать будет некому. Работа в кассе сейчас держится за счет сотрудников, кот. работают по 5-8 лет, новенькие больше 1-3 мес не задерживаются. Да много что можно написать... Смысла не вижу... правление и руководство решений никаких не принимает... Начихать им на всё.