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|Берегите нервы смолоду!..
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые коллеги! Расскажу Вам о своей рабской занятости (иначе не могу это назвать) в банке Хоум Кредит энд Финанс. Все началось в начале июля 2012 года с моего желания устроиться в данную организацию, когда мне позвонили из HR агентства и предложили высокооплачиваемую грандиозную карьеру в ХКФ банке и пригласили на собеседование. Собеседование длилось в несколько этапов: HR агентство - собеседование в ХКФ на красносельской (аццкие 8 часов протирания штанов в комнате, битком набитой народом) - 2-недельное обучение в банке с "выпускным экзаменом" (который может пройти не каждый) - коллективное заполнение трудового договора в главном офисе. Треш, не иначе.
Уже с первых дней знакомства со структурой банка становится понятно, что ты попадаешь на конвеерную ленту Кредитных специалистов, где тебе обещают зарплату овер 100.000, социальный пакет и грандиозное будущее... а тем временем ты все еще находишься на той самой конвеерной ленте, на которой к тебе в дальнейшем будут относится как к куску мяса. В намерениях взлететь высоко, ты только сильнее и больнее будешь падать.
В моем случае все было так: стараясь перевыполнить норму, максимально удовлетворяя желания клиентов и при этом зарабатывая деньги банку на страховках (у меня были неплохие показатели по страхованию: в среднем продавал эпс 45 + страховка жизнь + страховка работа). Премия меня будоражила. НГП регулярно ободряла предложением посвятить свой единственный выходной на неделе работе на административном пункте, конечно же в связи с нехваткой народа и не перекрытыми точками.
В общем, "бла-бла-бла иди работай". И о чудо: конец месяца! Зарплата! И тут приходит первое разочарование - минимальный оклад + небольшая премия за обучение. На третий месяц работы пришлось лишиться премии - дефолт. Глупо тут искать виноватых, но у всех ситуации бывают разные. В моем случае я попал в больницу. Каждому, кто лежал в отечественных больницах понятно одно - интернета и связи с внешним миром (кроме мобильного) нет. Вот и в сентябре у меня не было возможности узнать про мой дефолт. Более того - о нем я узнаю в конце октября от своего НГП со словами, цитирую: "Меня МРБ (не буду называть его имя) попросил тебе не говорить, но у тебя дефолт... бла бла бла... за АВГУСТ!"...
Нервы теряют контроль. Увольнение. И тут еще больше нервотрепки - нгп отказывается помогать. С премией за июль косяк специалиста. Больничных моих никто никогда не видел. И вообще - ты кто такой? Пришло письмо о начисленной премии. И через 10 дней последняя зарплата - МИНИМАЛЬНАЯ - необоснованные 2800 рублей. Где премия? Где оплаченные больничные? Всем *****. В связи с этим мне больше ничего не осталось как написать этот отзыв! Надеюсь, мой отзыв поможет Вам обойти эту западню стороной! Ведь за то время, что вы будете работать там, вы могли бы достичь куда большего и получить за это достойное вознаграждение.
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ivanfusion • бывший сотрудник
08.11.2012 10:35
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Комментировать премии и заработную плату не буду – есть «Положение об оплате труда», где прописаны все детали. В момент приема на работу Вы с ним ознакомились и подписали.
А насчет больничного - так быть не должно. Давайте разберемся, когда и кому Вы его передавали. Вышлите мне детали по адресу: Galina.Vaisband@homecredit.ru
С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
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|liberate
08.11.2012 11:53
|всё понятно, ты разозлён, но остынь, расскажи поподробнее - ведь неясно, сколько ты пролежал в больнице, как оплачиваются больничные в банке, тебе не начислили премию за август, когда ты работал, или за те месяцы, которые тебя не было на работе? в первый месяц зарплата была тоже 2 800 (ты пишешь минимальная)? в договоре другая прописана? премию за июль так и не выплатили в итоге по вине другого сотрудника банка, хотя должны были?
|ivanfusion
Автор отзыва
08.11.2012 15:08
|Я не разозлен. Человек я спокойный. Пролежал в больнице 3 недели-с конца сентбря до начала октября, нгп говорила что больничные оплачиваются, хотя не торопилась встречаться со мной и забирать эти листы. Позже выяснилось, что в цо специалист направления даже и не знал, что я болел. Мне не начислили премию за август по причине дефолта, о котором я не знал, по причине отстутствия доступа к интернету. НГП знала о дефолте, но МРБ (менеджер по развитию бизнеса) попросил НГП не говорить мне о моем дефолте (наверное не хотели задеть мои чувства). В итоге я потерял свою премию. В начале октября должна была быть начислена премия за июль, но НГП прислала мне 7-9 (не помню точно) октября список, в котором моя фамилия. В письме говорилось "из-за ошибки специалиста направления данные сотрудники получат свою премию за июль в следующей (ноябрьской) выплате з/п. Чего не случилось сегодня, 8 ноября, хотя 10 дней назад было письмо на внутреннюю почту о перерасчете премии за июль. За октябрь мне выплатили 7800 с копейками (аванс+оклад). За все время работы, у меня сложилось впечатление, что нгп и специалисты направлений получают "особые" поручения по рассчету премии. Я был бы рад, если бы я оказался такой один. Да вот к сожалению нет-многие кс, с кем я успел познакомился (среди них были и старички), попали в похожие ситуации. Я потратил достаточно много сил и нервов, что бы просто так это оставить. Не сочтите мои посты за черный пиар или любую другую пакость в адрес хкф банка, я лишь желаю справедливости.
|барбос
08.11.2012 15:18
|Есть такой старый американский фильм "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" Это капитализм дружище.
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