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|Увольняют всех без разбора...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В настоящее время являюсь сотрудником банка, занимаюсь подключением и сопровождением новых банков. Что в банке твориться это не описать словами полный беспорядок, куча бесполезных сотрудников, которые не понимают что надо делать! Зарплаты низкие, и в связи со снижением доходов банка многим сотрудникам снизили зарплату почти вдвое! За 2 года работы ни разу не видела премий, даже к Новому Году! Идет жестокое сокращение персонала, увольняют всех без разбора за октябрь уволили 15 человек.
Карьерного роста нет вообще. Руководство банка не представляет, как и в каком направлении должен двигаться банк. Слава Богу, что нашла хороший банк, где щас прохожу процедуру согласования и недели через 2 свалю из этого ЮНИСТРЁМА!
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rozal • сотрудник
08.11.2012 12:35
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|1004kar
10.11.2012 19:23
|Не говори "гоп", пока не перепрыгнул. Потом напишите, какой банк хороший
|1004kar
10.11.2012 19:24
|Не говори "гоп", пока не перепрыгнул. Потом напишите, какой банк хороший
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