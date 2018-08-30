В настоящее время являюсь сотрудником банка, занимаюсь подключением и сопровождением новых банков. Что в банке твориться это не описать словами полный беспорядок, куча бесполезных сотрудников, которые не понимают что надо делать! Зарплаты низкие, и в связи со снижением доходов банка многим сотрудникам снизили зарплату почти вдвое! За 2 года работы ни разу не видела премий, даже к Новому Году! Идет жестокое сокращение персонала, увольняют всех без разбора за октябрь уволили 15 человек.



Карьерного роста нет вообще. Руководство банка не представляет, как и в каком направлении должен двигаться банк. Слава Богу, что нашла хороший банк, где щас прохожу процедуру согласования и недели через 2 свалю из этого ЮНИСТРЁМА!