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Увольняют всех без разбора... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В настоящее время являюсь сотрудником банка, занимаюсь подключением и сопровождением новых банков. Что в банке твориться это не описать словами полный беспорядок, куча бесполезных сотрудников, которые не понимают что надо делать! Зарплаты низкие, и в связи со снижением доходов банка многим сотрудникам снизили зарплату почти вдвое! За 2 года работы ни разу не видела премий, даже к Новому Году! Идет жестокое сокращение персонала, увольняют всех без разбора за октябрь уволили 15 человек.

Карьерного роста нет вообще. Руководство банка не представляет, как и в каком направлении должен двигаться банк. Слава Богу, что нашла хороший банк, где щас прохожу процедуру согласования и недели через 2 свалю из этого ЮНИСТРЁМА! smile:)
rozal • сотрудник
08.11.2012 12:35
2 комментария
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1004kar
10.11.2012 19:23
Не говори "гоп", пока не перепрыгнул. Потом напишите, какой банк хороший
1004kar
10.11.2012 19:24
Не говори "гоп", пока не перепрыгнул. Потом напишите, какой банк хороший
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