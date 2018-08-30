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|Самый лучший ведущий менеджер
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Всем привет! Работаю 2 год в должности МПК 1 категории Опер. офис г. Магнитогорска. Я хотела поблагодарить своего ведущего менеджера за то, что он у нас есть. Лучший из лучших Максим Дмитриевич Кудряшов! Благодаря ему, его позитивному настрою, его замечательному отношению к сотрудникам, нашему коллективу всё удаётся. Он наш ВДОХНОВЛЯЛОЧКА, РАЗУМОПРИОБРЕТАЛОЧКА, КНУТ и ПРЯНИЧЕК. Побольше бы таких руководителей в БРС.
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Dina7 • сотрудник
08.11.2012 23:18
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Ответ банка:
Уважаемая Dina7!
Благодарим за тёплые слова в адрес Банка. Информация будет передана в профильное подразделение Банка.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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это не отзывы про банки, а какая-то доска почета, либо чат
Пусть будет немного позитива в море негатива в сл. рейтнге.