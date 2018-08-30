Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Русский Стандарт»
смотреть все отзывы банка (804)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Самый лучший ведущий менеджер не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет! Работаю 2 год в должности МПК 1 категории Опер. офис г. Магнитогорска. Я хотела поблагодарить своего ведущего менеджера за то, что он у нас есть. Лучший из лучших Максим Дмитриевич Кудряшов! Благодаря ему, его позитивному настрою, его замечательному отношению к сотрудникам, нашему коллективу всё удаётся. Он наш ВДОХНОВЛЯЛОЧКА, РАЗУМОПРИОБРЕТАЛОЧКА, КНУТ и ПРЯНИЧЕК. Побольше бы таких руководителей в БРС.
Dina7 • сотрудник
08.11.2012 23:18
Ответ банка:
Уважаемая Dina7!

Благодарим за тёплые слова в адрес Банка. Информация будет передана в профильное подразделение Банка.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
4 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
katerina angelok)
09.11.2012 08:16
У нас В Екатеринбурге тоже был отличный ведущий - Яковлев Константин)) Человек с большой буквы, профессионал своего дела, душевный, внимательный, всегда хвалил за успехи! Спасибо ему большое, вспоминаю с теплотой)
savik
09.11.2012 09:03
уже не смешно
это не отзывы про банки, а какая-то доска почета, либо чат
Morfius
09.11.2012 09:52
Савик, спакойна!
Пусть будет немного позитива в море негатива в сл. рейтнге.
MEN_018
09.11.2012 10:17
smile:help: Я что-то вообще ничего не понимаю _ Автор вы конечно не обижайтесь но вы нам сообщаете что вы _ Работаю 2 год в должности МПК 1 категории Опер. офис г. Магнитогорска _ и при этом нахваливаете своего старшего " по должности коллегу", возникает такой вопрос за два года работы вас так и не подняли по карьерной лестнице до уровня " восхваленного коллеги" или вы сами не хотите этого ?! и вас все устраивает.... Действительно это уже какая-то фанатичная любовь и восхищение. Автор полагаю и уверен что вы за 2 года работы тоже много чему научились и знаете не меньше своего " ведущего менеджера ". Хотя с другой стороны если сотрудник не выдержал и пишет свои эмоции тут, что же тогда происходит на рабочем месте, боюсь даже подумать какой " прогиб" там происходит. Ну а ведущему менеджер - кончено красавчик, сидит сотрудник его 2 года в одной должности , восхваливает, лебезит перед ним, а воз аныне там, не повышений тебе не продвижений. Что собственно и нужно Банку. Зачем платить больше если сотрудник и так прыгает на задних лапках от счастья ))) smile:puke:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (804)