Всем привет! Работаю 2 год в должности МПК 1 категории Опер. офис г. Магнитогорска. Я хотела поблагодарить своего ведущего менеджера за то, что он у нас есть. Лучший из лучших Максим Дмитриевич Кудряшов! Благодаря ему, его позитивному настрою, его замечательному отношению к сотрудникам, нашему коллективу всё удаётся. Он наш ВДОХНОВЛЯЛОЧКА, РАЗУМОПРИОБРЕТАЛОЧКА, КНУТ и ПРЯНИЧЕК. Побольше бы таких руководителей в БРС.