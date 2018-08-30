Всем здравствуйте! Я очень хотела работать именно в этом банке, он мне очень нравится! Но обидно, что на экзамене психолог завернул мою кандидатуру, а всего лишь потому, что я смогла ее обмануть так сказать... точнее ляпнула чушь, понимая, что это чушь в полной уверенности... она не заметила, просто не знает сама суть работы банка, да и психолог она только на корочке. Откуда у нее опыт в ее возрасте, девочка совсем молодая? Так вот, поняв, где она накосячила, она объявила БЕЗ ПЕРЕСДАЧИ! Причем преподаватель наш тоже удивился, но бедняжка не смогла меня отвоевать. Обидно, досадно, но ладно! Все, пытающиеся стать сотрудником: не обижайтесь и не расстраивайтесь, даже если вам не повезет как мне! ВСЕМ УДАЧИ!