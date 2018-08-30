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|А я очень хотела работать
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|Всем здравствуйте! Я очень хотела работать именно в этом банке, он мне очень нравится! Но обидно, что на экзамене психолог завернул мою кандидатуру, а всего лишь потому, что я смогла ее обмануть так сказать... точнее ляпнула чушь, понимая, что это чушь в полной уверенности... она не заметила, просто не знает сама суть работы банка, да и психолог она только на корочке. Откуда у нее опыт в ее возрасте, девочка совсем молодая? Так вот, поняв, где она накосячила, она объявила БЕЗ ПЕРЕСДАЧИ! Причем преподаватель наш тоже удивился, но бедняжка не смогла меня отвоевать. Обидно, досадно, но ладно! Все, пытающиеся стать сотрудником: не обижайтесь и не расстраивайтесь, даже если вам не повезет как мне! ВСЕМ УДАЧИ!
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elikacat • несостоявшийся сотрудник
09.11.2012 21:23
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|Aleks_222
10.12.2012 23:32
|Оценивать уровень других, говоря "психолог она только по корочке", при этом не имея соответствущего образования и квалификации - это уже за гранью. Для начала нужно получить эту самую "корочку", "отпахать" за неё пять лет в ВУЗе, потом по спецальности поработать, и уж потом оценивать.....
|oshonkova
24.02.2013 19:52
|Человек выполняет свою работы, а вы ее по-хамски оскорбляете. С желания увильнуть и остаться незамеченой к ответственной работе не подходят.
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